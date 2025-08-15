Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut İstanbul'a geldi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's'i 3-2 mağlup ederek play-off turuna yükselen Beşiktaş, transferde önemli bir adım attı.
Siyah-beyazlılar, Schalke 04 ile anlaşmaya vardığı 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut'u İstanbul'a getirdi. Genç oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ
1.88 boyundaki Taylan Bulut'un, piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
Sağ bekin yanı sıra stoper bölgesinde de zaman zaman görev yapan genç oyuncu, geçen sezon 29 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asist kaydetti.
