Anfield Road'da 4 gollü açılış! Liverpool - Bournemouth: 4-2 | MAÇ SONUCU

Anfield'daki mücadelenin 37. dakikasında yeni transfer Hugo Ekitike'nin golüyle öne geçen Liverpool, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 49. dakikada Cody Gakpo ile farkı 2'ye çıkardı.

Konuk ekip Bournemouth, 64. dakikada Antoine Semenyo'nun golüyle farkı 1'e indirdi. 76. dakikada yeniden sahneye çıkan Semenyo, skoru 2-2'ye getirdi. Ancak 88. dakikada Federico Chiesa ve 90+4'te Muhammed Salah'ın golleri, Liverpool'a 4-2'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Liverpool sezona 3 puanla giriş yaptı. Kırmızılar gelecek hafta Newcastle United deplasmanına çıkacak. Bournemouth ise sahasında Wolverhampton'ı konuk edecek.