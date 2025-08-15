PODCAST CANLI YAYIN

Anfield Road'da 4 gollü açılış! Liverpool - Bournemouth: 4-2 | MAÇ SONUCU

Premier Lig’in 2025/26 sezonunun açılış karşılaşmasında son şampiyon Liverpool, sahasında Bournemouth’u 4-2 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Giriş Tarihi:
Anfield Road'da 4 gollü açılış! Liverpool - Bournemouth: 4-2 | MAÇ SONUCU

Anfield'daki mücadelenin 37. dakikasında yeni transfer Hugo Ekitike'nin golüyle öne geçen Liverpool, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 49. dakikada Cody Gakpo ile farkı 2'ye çıkardı.

Konuk ekip Bournemouth, 64. dakikada Antoine Semenyo'nun golüyle farkı 1'e indirdi. 76. dakikada yeniden sahneye çıkan Semenyo, skoru 2-2'ye getirdi. Ancak 88. dakikada Federico Chiesa ve 90+4'te Muhammed Salah'ın golleri, Liverpool'a 4-2'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Liverpool sezona 3 puanla giriş yaptı. Kırmızılar gelecek hafta Newcastle United deplasmanına çıkacak. Bournemouth ise sahasında Wolverhampton'ı konuk edecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Alaska’da günün karesi! Trump ve Putin onları izledi: Bir B2 dört F-35 gündeme “bomba” gibi düştü | En son İran'da görülmüştü
Trump Putin'i havalimanında karşıladı! Alaska'da iki kez tokalaştılar | Tarihi görüşme üçe üç formatta başladı
Hedeflerinde 15-20 yaş aralığındaki gençler var! Daltonlar suç örgütü iddianamesi ortaya çıktı: İşte örgütün 2 aşamalı planı
Zaferin şifresi BAY! Galatasaray - Fatih Karagümrük: 3-0 | MAÇ SONUCU
Rus gazetecilerin menüsünde “Kiev”ski! Lavrov’un kazağı, üsse sızan geyik “Zelenskiy” | Alaska’da gündeme damga vuran anlar…
Antalya'da "Böcek" soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı! Milyonluk talepler, paravan işlemler...
Memur ve emeklinin zam pazarlığında kritik toplantı! Hükümet ikinci teklifini açıkladı
Aşk ve Gözyaşı ilk fragmanıyla damga vurdu! Eylül’de ATV’de Meyra ve Selim’in hikayesi izleyiciyi ekrana kilitleyecek
Bu kan yine o kandır! Kahraman Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! Kocaeli'de yangın sonrası tahliye başladı: Havadan ve karadan müdahale
Jose Mourinho'dan kadroya Benfica ayarı! Göztepe maçında forma onların
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz transfer!
İBB'ye yeni dalga operasyon! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
Bakanlık listeyi açıkladı: O sucuktan skandal çıktı | Yine Bifet yine domuz eti!
Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk süper yıldız!
CHP'de 2028 savaşı! Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş... Kulisler kaynıyor hesaplar değişti!
Dünya Türkiye'nin enerji filosunu konuşacak! 2 sondaj gemisi için geri sayım | Filonun temelinde Berat Albayrak imzası!
Sibel Can’ın lüks villası görenleri hayrete düşürdü! İçinde kuaför salonu bile var
Yarım asrı aşan dev aşk! Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ bakın yıllardır hangi Yeşilçam yıldızıyla evli!