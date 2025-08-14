Ole Gunnar Solskjaer'den öz eleştiri! "Kazanmayı bekleyemeyiz"

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Norveçli çalıştırıcı, iyi bir sonuç aldıklarını ancak oyuna başlangıç konusunda eksikler gördüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İlk yarıyı rakibe karşı 4-0 kazanmıştık. Rakibimiz fırsat verildiğinde işleri zorlaştıran bir takım. Geçen hafta ikinci yarıda defansif olarak iyi dayanışma göstermişlerdi, bu hafta da benzerini yaptılar. Maça erken başladılar, çok orta açtılar ve golü buldular. İşler zorlaştı. Biz oynamaya devam ettik, iyi goller bulduk. Turdan ve sonuçtan memnunum. Gelişmemiz lazım. Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz."

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Solskjaer Mustafa Erhan Hekimoğlu ile ilgili, "Aynı yerden sakatlandı. Çok hırslı bir futbolcu. Aklımızda olan onu son yarım saatte oynatmaktı" ifadelerini kullandı.