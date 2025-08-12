Son Dakika
UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Nice'i eleyen Benfica ile eşleşti. Portekiz temsilcisi, ilk maçta 2-0 yendiği Fransız ekibini evinde de aynı skorla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Benfica oldu.

Bruno Lage'nin öğrencileri, ilk maçta Fransa'da elde ettiği 2-0'lık üstünlüğü, evinde de sürdürerek aynı skorla tur atlayan taraf oldu.

Karşılaşmada gol perdesini Fredrik Aursnes oldu. Andreas Schjelderup'un asistiyle 18'de ağları havalandıran Norveçli yıldız, 27'de ise vatandaşına asist yapan isim olmayı başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 bitti.

Mücadelede Kerem Aktürkoğlu son 6 dakikada forma giydi.

Play-off turu maçları, 19-20 ve 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak. İlk randevu Kadıköy'de.

