İstanbul'da 5 gollü resital! Eyüpspor - Konyaspor: 1-4 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında heyecan İstanbul'da devam etti. Konyaspor, Pendik Stadyumu'nda konuk olduğu Eyüpspor'u 4-1 yenerek yeni sezona 3 puanla başladı. Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren golleri Umut Nayir (2), Enis Bardhi ve Adil Demirbağ kaydetti.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor'u 4-1 mağlup edip 3 puanın sahibi oldu.

Mücadelede gol perdesini 5. dakikada Umut Nayir açarken yıldız golcü 21'de farkı ikiye çıkardı. 33'te ise Enis Bardhi, penaltıdan takımının üçüncü golünü attı. İlk yarı 3-0 sona erdi.

İkinci devrede dakikalar 51'i gösterirken Halil Akbunar, ev sahibi adına farkı ikiye indirdi. Konuk takımın deneyimi oyuncusu Adil Demirbağ, attığı golle skoru tayin etti ve mücadele 4-1 bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Serdar Gürler, topla ceza sahasına ilerleyerek arka direğe ortasını yaptı. Draguş'un gelişine vuruşunda kaleci Bahadır topu çelmeyi başardı.

5. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahasına ortasında Umut Nayir kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

21. dakikada Andzouana'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topu iyi yükselen Umut Nayir, kafayla topu filelere yolladı. 0-2

31. dakikada hakem Batuhan Kolak VAR uyarısıyla kenara çağrıldı. Eyüpspor ceza sahasındaki pozisyonu izleyen Kolak, Ndao'nun vuruşunda Claro'nun elle oynadığını belirleyerek sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi.

33. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Enis Bardhi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

39. dakikada Draguş'un ceza sahası dışı solundan ayak dışıyla yaptığı ortada Emre Akbaba, röveşata vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

ÜST ÜSTE 2 MAÇ EVİNDE

Konyaspor, elde ettiği galibiyetin ardından Gaziantep FK ve Beşiktaş ile evinde oynayacak. Eyüpspor ise gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak.

