İkinci devrede dakikalar 51'i gösterirken Halil Akbunar, ev sahibi adına farkı ikiye indirdi. Konuk takımın deneyimi oyuncusu Adil Demirbağ, attığı golle skoru tayin etti ve mücadele 4-1 bitti.

31. dakikada hakem Batuhan Kolak VAR uyarısıyla kenara çağrıldı. Eyüpspor ceza sahasındaki pozisyonu izleyen Kolak, Ndao'nun vuruşunda Claro'nun elle oynadığını belirleyerek sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi.

Konyaspor'un gol sevinci (AA)

ÜST ÜSTE 2 MAÇ EVİNDE

Konyaspor, elde ettiği galibiyetin ardından Gaziantep FK ve Beşiktaş ile evinde oynayacak. Eyüpspor ise gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak.