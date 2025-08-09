Feyenoord, Hollanda liginin ilk haftasında NAC Breda'yı 2-0 mağlup etti.

Karşılaşma Sem Steijn'in erken golü ile başladı. Hollandalı yıldız, 3. dakikada muhteşem bir frikik golü atarak takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede dakikalar 55'i gösterirken Ayase Ueda, ceza sahasında boşta kalan topu tamamlayarak farkı ikiye çıkardı. Maç 2-0 sona erdi.

Robin van Persie ve öğrencileri salı günü oynanacak rövanş öncesinde moral depoladı.

Feyenoord ikinci haftada bir başka Rotterdam ekibi Excelsior ile deplasmanda karşılaşacak.

