Son Dakika
İzmir Karaburun’da hayat kurtaran operasyon: Batan tekneden 3 vatandaş kurtarıldı! İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum Dışişleri Bakanı Fidan Mısır'da açıkladı: Netanyahu tarihten silinecek | İşgal planı uyarısı | Zengezur mesajı Çeşme'nin su hasreti bitiyor! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Bugün hizmete alıyoruz! Yurtta kuraklık tehlikesine karşı su seferberliği başlatıldı! Su verimliliğinde yeni dönem
PODCAST CANLI YAYIN

Marco Asensio'dan Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran hareket

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio konusunda önemli bir gelişme yaşadı. İspanyol yıldızın sarı-lacivertli ekibe sıcak bakması, transfer sürecinde kulübün elini güçlendirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Marco Asensio'dan Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran hareket

Sky Sports'un haberine göre, 29 yaşındaki Marco Asensio, kariyer hedefleri arasında Jose Mourinho ile çalışma isteğini de barındırıyor. Bu durum, Fenerbahçe'nin hem teknik direktör faktörünü hem de uzun vadeli planlarını transferde avantaja dönüştürmesini sağlıyor.

Marco Asensio (GOAL)Marco Asensio (GOAL)

SOSYAL MEDYADAN TARAFTARI HEYECANLANDIRAN HAMLE
Geçtiğimiz günlerde Asensio, Fenerbahçe taraftarlarını hareketlendiren bir sosyal medya etkileşimine imza attı. Sarı-lacivertli ekibe dönen Milan Skriniar'ın, "Savaştık. Kaybettik ama Kadıköy'de ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Haydi Fener" mesajını beğenen Asensio, taraftarlar tarafından "transferin sinyali" olarak yorumlandı. Yapılan incelemelerde bu beğeninin oyuncunun resmi hesabından geldiği teyit edildi.

Marco Asensio (Bein Sports France)Marco Asensio (Bein Sports France)

TRANSFERDE BEKLEME STRATEJİSİ
Daha önce basına yansıyan haberlerde, Asensio'nun Fenerbahçe ile prensipte anlaştığı ancak daha cazip tekliflerin gelme ihtimaline karşı transferin beklemeye alındığı ileri sürülmüştü. Bu yeni gelişme, sarı-lacivertlilerin transfer umutlarını artırdı.

Hakan Çalhanoğlundan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklamasıHakan Çalhanoğlundan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması
Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gazze için umut fenerleri yandı! On binler tekbir sesleriyle Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyor
"İsrail'in işgal planı kabul edilemez" | Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
Borsa İstanbul
Dışişleri Bakanı Fidan Mısır'da açıkladı: Netanyahu tarihten silinecek | İşgal planı uyarısı | Zengezur mesajı
Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında kritik görüşme! "Barış yolunda sağlanan ilerlemeler memnuniyet verici"
Abdülhamid Han sondaj gemisinden 3 yılda 9 sondaj 75 milyar metreküplük keşif! Arkasında Berat Albayrak'ın hamleleri var
İngiliz polisinden Gazze eylemine sert müdahale: Destekçiler yaka paça gözaltına alındı! "Palestine Action" yasaklı örgüt ilan edilmişti...
Bakan Yumaklı duyurdu! Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki yangınlar kontrol altında
MHP "Terörsüz Türkiye" için sahaya indi: Hiçbir pazarlık ve taviz söz konusu değil
Çeşme'nin su hasreti bitiyor! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Bugün hizmete alıyoruz!
Cumhurbaşkanını ilk kez halk seçti! Başkan Erdoğan görevde 11 yılı tamamladı
ICRYPEX davasında skandallar bitmiyor! Vurgunu yapan şirket bilirkişi oldu
Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası o yıldıza övgü! "Futbol piyanisti"
Tarihe geçti! 55 yılın en sıcağı
Bu penaltı sezon boyunca konuşulacak! Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası olay sözler
Hafta sonu hava nasıl olacak? 9-10 Ağustos MGM’den il il hava durumu raporu: Termometreler 46 dereceyi gösterecek
Galatasaray'dan iki dev transfer! "İmkansız" denen isim için teklif
Tek tek deşifre oldu! İşte sahte e-imza ve diploma operasyonuna ilişkin söylenen yalanlar
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu
9 odalı evinde 2 oğluyla yaşıyor! Çağla Şıkel’in evi olay oldu