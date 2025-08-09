Marco Asensio'dan Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran hareket

Sky Sports'un haberine göre, 29 yaşındaki Marco Asensio, kariyer hedefleri arasında Jose Mourinho ile çalışma isteğini de barındırıyor. Bu durum, Fenerbahçe'nin hem teknik direktör faktörünü hem de uzun vadeli planlarını transferde avantaja dönüştürmesini sağlıyor.

Marco Asensio (GOAL) SOSYAL MEDYADAN TARAFTARI HEYECANLANDIRAN HAMLE

Geçtiğimiz günlerde Asensio, Fenerbahçe taraftarlarını hareketlendiren bir sosyal medya etkileşimine imza attı. Sarı-lacivertli ekibe dönen Milan Skriniar'ın, "Savaştık. Kaybettik ama Kadıköy'de ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Haydi Fener" mesajını beğenen Asensio, taraftarlar tarafından "transferin sinyali" olarak yorumlandı. Yapılan incelemelerde bu beğeninin oyuncunun resmi hesabından geldiği teyit edildi.