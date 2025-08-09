PODCAST CANLI YAYIN

Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray’la anılmasının ardından geleceğiyle ilgili net açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması

Bu yaz adı sık sık Türkiye'ye dönüş iddialarıyla anılan yıldız futbolcu, Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından Inter kaptanı Lautaro Martinez ile arasındaki sorunları çözdü. Çalhanoğlu, Inter'de uzun yıllar kalmak istediğini belirtti.

"ALİ BEYLE NEZAKETEN GÖRÜŞTÜM"
Ekol Sports'a konuşan milli yıldız, Fenerbahçe ile görüşmesi hakkında, "Ben Milli Takım kaptanıyım ve nezaket olarak Ali Bey'le görüştüm. Ben Türkiye'de tek bir takımın hayalini kuruyorum." dedi.

"BEN GALATASARAYLIYIM"
Hangi takımı tuttuğuna dair soruya ise Çalhanoğlu, "Ben Galatasaraylıyım. Benim hangi takımlı olduğum belli." ifadeleriyle yanıt verdi.

