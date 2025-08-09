Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması

Bu yaz adı sık sık Türkiye'ye dönüş iddialarıyla anılan yıldız futbolcu, Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından Inter kaptanı Lautaro Martinez ile arasındaki sorunları çözdü. Çalhanoğlu, Inter'de uzun yıllar kalmak istediğini belirtti.

Hakan Çalhanoğlu (AA)

"ALİ BEYLE NEZAKETEN GÖRÜŞTÜM"

Ekol Sports'a konuşan milli yıldız, Fenerbahçe ile görüşmesi hakkında, "Ben Milli Takım kaptanıyım ve nezaket olarak Ali Bey'le görüştüm. Ben Türkiye'de tek bir takımın hayalini kuruyorum." dedi.