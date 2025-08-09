Malick Thiaw Newcastle United'da

Geçtiğimiz sezon Serie A ekibi Milan formasıyla 31 karşılaşmada görev alan Thiaw, 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Disiplinli savunma anlayışı ve hava toplarındaki başarısıyla dikkat çeken genç oyuncu, Newcastle United'ın yeni sezon planlarında önemli bir rol üstlenecek.