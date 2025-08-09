PODCAST CANLI YAYIN

Malick Thiaw Newcastle United'da

Premier Lig temsilcisi Newcastle United, Milan’ın Alman stoperi Malick Thiaw’ı kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, 23 yaşındaki savunmacı için bonuslar dahil toplam 40 milyon euro bonservis ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon Serie A ekibi Milan formasıyla 31 karşılaşmada görev alan Thiaw, 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Disiplinli savunma anlayışı ve hava toplarındaki başarısıyla dikkat çeken genç oyuncu, Newcastle United'ın yeni sezon planlarında önemli bir rol üstlenecek.

