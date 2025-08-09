Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Dimata'nın ortasında ceza sahasında topu önünde bulan Holse'nin şutu, kalenin sağından auta çıktı.
13. dakikada Drongelen'in kaptığı topta meşin yuvarlağı önünde bulan Dimata'nın şutunu kaleci Gökhan güçlükle çeldi.
18. dakikada Ntcham'ın ortasında altıpas üzerinde topa ayağını uzatan Mouandilmadji'nin şutu direğin solundan az farkla auta çıktı.
36. dakikada gelişen Samsunspor atağında sol çaprazda Tomasson'un yerden ortasında Kyabou'nun, ceza sahasında kayarak müdahalesinde eline çarpan topa hakem penaltı noktasını gösterdi.
38. dakikada penaltıda topun başına geçen Mouandilmadji meşin yuvarlağı ve kaleci Gökhan'ı farklı köşelere gönderdi. 1-0.
67. dakikada Samsunspor 2-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlı takımın atağında Holse'nin yaklaşık 20 metreden sert şutunda top kaleci Gökhan Akkan'ı geçerek ağlarla buluştu. 2-0
71. dakikada ev sahibi takımın atağında Holse'nin pasında topla buluşan Muja'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
88. dakikada Gençlerlirliği farkı 1'e düşürdü. Ani gelişen misafir takımın atağında Samsunspor defansının ceza sahası içinde uzaklaştıramadığı top Metehan Mimaroğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcu plase vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1.
RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ
Sahadan 3 puanla ayrılan Samsunspor, 2. haftada Kocaelispor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Antalyaspor'u ağırlayacak.