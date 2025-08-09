PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon gösterdiği performansla Avrupa kupalarına katılma başarısı gösteren Samsunspor, yeni seneye 3 puanla başladı. Kırmızı beyazlılar, evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ni Marius Mouandilmadji ve Carlo Holse'nin golleriyle 2-1 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı. Metehan Mimaroğlu'nun tek sayısı konuk takıma yetmedi.

Karadeniz'de 3 puanlı başlangıç! Samsunspor - Gençlerbirliği: 2-1 | MAÇ SONUCU

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Oliver Ntcham (AA)Oliver Ntcham (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Dimata'nın ortasında ceza sahasında topu önünde bulan Holse'nin şutu, kalenin sağından auta çıktı.

13. dakikada Drongelen'in kaptığı topta meşin yuvarlağı önünde bulan Dimata'nın şutunu kaleci Gökhan güçlükle çeldi.

18. dakikada Ntcham'ın ortasında altıpas üzerinde topa ayağını uzatan Mouandilmadji'nin şutu direğin solundan az farkla auta çıktı.

36. dakikada gelişen Samsunspor atağında sol çaprazda Tomasson'un yerden ortasında Kyabou'nun, ceza sahasında kayarak müdahalesinde eline çarpan topa hakem penaltı noktasını gösterdi.

38. dakikada penaltıda topun başına geçen Mouandilmadji meşin yuvarlağı ve kaleci Gökhan'ı farklı köşelere gönderdi. 1-0.

67. dakikada Samsunspor 2-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlı takımın atağında Holse'nin yaklaşık 20 metreden sert şutunda top kaleci Gökhan Akkan'ı geçerek ağlarla buluştu. 2-0

71. dakikada ev sahibi takımın atağında Holse'nin pasında topla buluşan Muja'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

88. dakikada Gençlerlirliği farkı 1'e düşürdü. Ani gelişen misafir takımın atağında Samsunspor defansının ceza sahası içinde uzaklaştıramadığı top Metehan Mimaroğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcu plase vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1.

Marius Mouandilmadji'nin gol sevinci (AA)Marius Mouandilmadji'nin gol sevinci (AA)

RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ

Sahadan 3 puanla ayrılan Samsunspor, 2. haftada Kocaelispor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

