Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Antalyaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Kırmızı beyazlıları sezona 3 puanla başlatan golleri Güray Vural ve Nikola Storm kaydederken Kasımpaşa'nın tek sayısı Pape Habib Gueye'den geldi.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Soner Dikmen'in şutunda Kasımpaşa savunmasından dönen topu ceza sahasında önünde bulan Kaluzinski'nin şutunda meşin yuvarlak Kasımpaşa savunmasının müdahalesiyle kornere gitti.

19. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Van de Streek'in pasında ceza sahasında topla buluşan Güray Vural, karşı karşıya kaldığı kaleci Gianniotis'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

25. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kaluzinski'nin arka direğe ortasına iyi yükselen Güray Vural'ın kafayla şutunda kaleci Gianniotis yere çarpıp yükseklik kazanan topu kontrol etti.

31. dakikada konuk ekip skora eşitlik getirdi. Savunma arkasına hareketlenen Ben Ouanes, Hajradinovic'in gönderdiği topu tek pasla kale sahasına çevirdi. Gueye, gelişine vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

40. dakikada Antalya ekibi yeniden öne geçti. Veysel Sarı'nın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Storm, topu kaleci Gianniotis'in sağından ağlarla buluştu. 2-1

45+3. dakikada Güray Vural'ın sağ kanattan ortasında ceza alanında topla buluşan Cvancara'nın şutunda kaleci Gianniotis, gole izin vermedi.

45+4. dakikada Güray Vural'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Cvancara'nın şutunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Akdeniz temsilcisinin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

71. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Yusuf Barasi'nin uzaktan sert şutunu kaleci Abdullah çeldi, seken meşin yuvarlak defans oyuncuna çarpıp kornere gitti.

79. dakikada Storm'un ara pasıyla ceza sahasına giren Cvancara'nın, sağ çaprazda dar açıdan vuruşunda top auta çıktı.

81. dakikada Van de Streek'in sağ kanattan ortasında Storm'un gelişine vuruşunda kaleci Gianniotis topu kurtardı.

87. dakikada hızlı çıkan Kasımpaşa'da topla ceza sahasına giren Gueye, pasını Ali Yavuz Kol'a bıraktı. Kol'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ

Kasımpaşa'yı yenen Antalyaspor, 2. haftada Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Kasımpaşa ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

