Osimhen geliri tatmin etmedi!

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Victor Osimhen'i resmen kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-kırmızılılar bonservisine 75 milyon Euro ödediği Nijeryalı yıldızın maliyetini çıkarmak için özel bir ürün piyasaya sürdü. Satışlarla ilgili son rakamlar ortaya çıktı.
Victor Osimhen'i Türk futbol tarihinin en büyük rakamını ödeyerek (yaklaşık 9 milyar TL) transfer eden Galatasaray'ın futbolcu için satışa çıkardığı ürünlerde hayal kırıklığı var.
Sarı-kırmızılılar bonservisine 75 milyon Euro ödediği Nijeryalı yıldızın maliyetini çıkarmak için özel bir ürün piyasaya sürdü. Satışlarla ilgili son rakamlar ortaya çıktı.
Victor Osimhen'i Türk futbol tarihinin en büyük rakamını ödeyerek (yaklaşık 9 milyar TL) transfer eden Galatasaray'ın futbolcu için satışa çıkardığı ürünlerde hayal kırıklığı var.
BEKLENEN SATIŞ OLMADI
Geçen cuma gününden itibaren piyasaya sunulan 100.000 adet Osimhen formasına ilk ilgi ve talep beklenen düzeyde değil.