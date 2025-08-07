Son Dakika
OGM, vatandaşları orman yangınları konusunda uyardı! "Geleceğimizi ateşe atmayalım" Başkan Erdoğan imzaladı KOBİ'nin mali tanımında değişikliğe gidildi: Bilanço sınırı iki katına çıktı Medyascope'ta CIA destekli toplumu ifsad projesi! Berrin Sönmez "hutbe" bahanesiyle başörtüsünü çıkardı | Sicili kabarık dili zehirli
Osimhen geliri tatmin etmedi!

Galatasaray, Victor Osimhen transferiyle birlikte elde etmeyi beklediği gelire henüz ulaşamadı. Geçen cuma gününden itibaren piyasaya sunulan 100.000 adet Osimhen formasına ilk ilgi ve talep beklenen düzeyde değil.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Osimhen geliri tatmin etmedi!
Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Victor Osimhen'i resmen kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılılar bonservisine 75 milyon Euro ödediği Nijeryalı yıldızın maliyetini çıkarmak için özel bir ürün piyasaya sürdü. Satışlarla ilgili son rakamlar ortaya çıktı.

Victor Osimhen'i Türk futbol tarihinin en büyük rakamını ödeyerek (yaklaşık 9 milyar TL) transfer eden Galatasaray'ın futbolcu için satışa çıkardığı ürünlerde hayal kırıklığı var.

BEKLENEN SATIŞ OLMADI

Geçen cuma gününden itibaren piyasaya sunulan 100.000 adet Osimhen formasına ilk ilgi ve talep beklenen düzeyde değil.

Galatasaray'da kaleye sürpriz isim

