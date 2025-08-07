PODCAST CANLI YAYIN

Bayern Münih'in yeni gözdesi Nicolas Jackson

Transfer döneminin hareketli ekiplerinden Bayern Münih, Premier League’den dikkat çeken bir ismi radarına aldı. Alman devi, Chelsea forması giyen 24 yaşındaki golcü Nicolas Jackson için girişimlere başladı.

Bayern Münih'in yeni gözdesi Nicolas Jackson

Sky Sports'un haberine göre, Bayern Münih, Nicolas Jackson'ın transfer şartlarını öğrenmek adına Chelsea ile temasa geçti. Alman temsilcisi, oyuncunun maliyetini ve potansiyel transfer koşullarını değerlendirmeye aldı.

NEWCASTLE DA TAKİPTE
Jackson için yalnızca Bayern Münih değil, Premier League ekiplerinden Newcastle United da devrede. İngiliz ekibinin de genç golcüyü ciddi şekilde izlediği ve kısa sürede resmi adımlar atabileceği belirtiliyor.

CHELSEA BONSERVİS BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI
Chelsea yönetimi, yollarını ayırmayı düşündüğü 24 yaşındaki Senegalli golcü için 65 milyon euro bonservis talep ediyor. Oyuncunun yaşı ve potansiyeli göz önüne alındığında, Chelsea'nin bu yüksek bedelde ısrarcı olacağı ifade ediliyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONUN PERFORMANSI
Nicolas Jackson, 2024-2025 sezonunda Chelsea formasıyla tüm kulvarlarda 37 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 13 gol atan ve 6 asist üreten genç santrfor, zaman zaman eleştirilse de hücum hattına önemli katkılar sundu. Fiziksel gücü ve savunma arkasına yaptığı koşularla dikkat çeken Jackson, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listelerine girmeyi başardı.

TRANSFERİN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞMESİ BEKLENİYOR
Chelsea, kadro planlaması doğrultusunda Jackson'ın satışına sıcak bakarken, oyuncunun kariyerine hangi kulüpte devam edeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Hem Bayern Münih hem de Newcastle'ın yapacağı teklifler transferin seyrini belirleyecek.

