SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Ronaldo Al-Nassr'a veda mı etti? Beşiktaş taraftarından yoğun baskı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 33. haftasında Al Nassr, sahasında Al Khaleej’i 2-0 mağlup etti. Maçta iki penaltı kullanan Cristiano Ronaldo, ilkini kaçırmasına rağmen ikinci atışı gole çevirdi. Ancak karşılaşmanın ardından Portekizli yıldızın tribünlere yaptığı hareketler, maçtan çok veda ihtimalini gündeme getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 22:33 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 22:33
Ronaldo Al-Nassr’a veda mı etti? Beşiktaş taraftarından yoğun baskı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ronaldo, attığı golün ardından taraftarlardan kaçırdığı penaltı için özür diledi. Maç sonunda ise uzun süre tribünleri selamlayan yıldız futbolcunun, bu jesti sezonun son iç saha maçı olması nedeniyle vedaya işaret olarak yorumlandı.

Ronaldo (AA)Ronaldo (AA)

İNGİLİZ BASININDA BEŞİKTAŞ İDDİALARI
İngiliz medyasında son dönemde Cristiano Ronaldo'nun Beşiktaş ile anıldığı yönündeki haberler, maç sonrası yaşanan bu gelişmelerle birlikte yeniden gündeme taşındı. Siyah-beyazlı taraftarlar, yıldız oyuncunun veda ettiğine inanarak sosyal medyada harekete geçti.

Ronaldo (REUTERS)Ronaldo (REUTERS)

SOSYAL MEDYADA "COME TO BEŞİKTAŞ" YORUM YAĞMURU
Beşiktaşlı taraftarlar, Ronaldo'nun sosyal medya hesaplarındaki son paylaşımlarına "Come to Beşiktaş" yorumlarıyla adeta akın etti. Yüzlerce kullanıcı, Portekizli yıldızı İstanbul'a davet etti.