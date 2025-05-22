Ronaldo Al-Nassr’a veda mı etti? Beşiktaş taraftarından yoğun baskı

Ronaldo, attığı golün ardından taraftarlardan kaçırdığı penaltı için özür diledi. Maç sonunda ise uzun süre tribünleri selamlayan yıldız futbolcunun, bu jesti sezonun son iç saha maçı olması nedeniyle vedaya işaret olarak yorumlandı.
Ronaldo, attığı golün ardından taraftarlardan kaçırdığı penaltı için özür diledi. Maç sonunda ise uzun süre tribünleri selamlayan yıldız futbolcunun, bu jesti sezonun son iç saha maçı olması nedeniyle vedaya işaret olarak yorumlandı.
İNGİLİZ BASININDA BEŞİKTAŞ İDDİALARI
İngiliz medyasında son dönemde Cristiano Ronaldo'nun Beşiktaş ile anıldığı yönündeki haberler, maç sonrası yaşanan bu gelişmelerle birlikte yeniden gündeme taşındı. Siyah-beyazlı taraftarlar, yıldız oyuncunun veda ettiğine inanarak sosyal medyada harekete geçti.
SOSYAL MEDYADA "COME TO BEŞİKTAŞ" YORUM YAĞMURU
Beşiktaşlı taraftarlar, Ronaldo'nun sosyal medya hesaplarındaki son paylaşımlarına "Come to Beşiktaş" yorumlarıyla adeta akın etti. Yüzlerce kullanıcı, Portekizli yıldızı İstanbul'a davet etti.