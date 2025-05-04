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Ole Gunnar Solskjaer'den zafer sözleri! "Bu Beşiktaş'ın değeridir"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında alınan 1-0'lık galibiyet sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :04 Mayıs 2025 , 22:33 Güncelleme Tarihi :04 Mayıs 2025 , 22:33
Ole Gunnar Solskjaer’den zafer sözleri! Bu Beşiktaş’ın değeridir

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Norveçli çalıştırıcı, "Aslında biz 4-3-3 oynadık diyebilirim. Milot Rashica ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu kenarlara konumlandırıp rakibin beklerini çok ileriye çıkartmadan orta alanda boşluklar bulmayı planladık. Oyuncularımız beraber çalıştı. Bu Beşiktaş'ın değeridir. Şansa da ihtiyacımız vardı." dedi.

"GEDSON TELAFİ ETTİ"

"Kaleci İrfan penaltıyı kurtardı. Ardından Gedson telafi etti diyebiliriz. İyiydi. Mert'i çok tebrik ediyorum. Mert, her anlamda çok iyi performans gösterdi. Topu da daha çok tutabilirdik ikinci yarıda, o şekilde daha rahat savunma yapabilirdik. Mert'in haricinde, Gabriel Paulista'yı tebrik ediyorum. Harika performans gösterdi. Özel tebriğim Felix'e. Uzun süre yoktu ve bu hafta geri döndü. Dzeko ve En-Nesyri girdi oyuna ve Felix'i soktum ve harika oynadı. Sağlık ekibimize de teşekkür ediyorum. Onu bu kadar kısa sürede döndürdükleri için tebrik ediyorum."

"SAVAŞAN OYUNCULAR GÖRDÜK"

"Sezon sonu bizim için çok önemli olacak. 3. olmak istiyoruz. Oyuncularımızın antrenmanlarda ve maçlarda neler yaptıklarına bakıyoruz. Hepsi çok iyi oyuncular ama kolektif olarak birlikte savaşmamız gereken bir durumdayız. Bugün harika mı oynadık, hayır ama kramp girene kadar koşan oyuncular vardı sahada. Birbiri için koşan, savaşan oyuncular gördük. Kalan maçlarda yapacakları önümüzdeki sene için fırsat yaratacak. Kalan maçlarda da performanslarına bakacağız."

"HER MAÇIN HİKAYESİ FARKLIDIR"

"Her maçın hikayesi farklıdır. Rakiplerinize zorluk çıkartmak istersiniz. Bunlara göre davranırsınız, bugün biz de Fenerbahçe'ye karşı zorluk çıkartmaya çalıştık. Bir sonraki maça da iyi hazırlanmak zorundayız. Her gün çok iyi çalışmalıyız. Benim amacım daha istikrarlı bir takım yaratmak. Bunun için her gün çalışmalıyız. Ne kadar iyi antrenman yaparsanız o kadar iyi oynarsınız. Son zamanlarda da takım iyi antrenman yapıyor."

"SONUÇLARI UFAK DETAYLAR BELİRLİYOR"

("Mourinho, ilk maçtan sonra '10 maç oynasak 8'ini kazanırdık, 1'i berabere biterdi, 1'ini de kaybederdik' demişti. 2 maçı da kaybetti. Ne dersiniz?" sorusuna yanıt olarak)

"O zaman önümüzdeki 8 maçı kazanacaklardır. Şaka diyorum tabii ki. Bu tür maçlar, çok küçük nüanslarla belirlenir. Fenerbahçe'nin daha çok fırsatı oldu bugün. Sonuçları ufak detaylar belirliyor."

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