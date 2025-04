Dursun Özbek’ten şampiyonluk açıklaması ve Fenerbahçe’ye gönderme

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezonun kritik virajına girildiğini vurgulayarak, "Her maçımız bir final" dedi. Süper Lig'de kalan 6 haftanın büyük önem taşıdığını belirten Özbek, "Buradan bir çağrı yapmak istiyorum. 6 hafta ligin en önemli haftası. Pazar günü gördük. 1 maçta her şey değişebiliyor. Eksik Kayserispor dediler. Fenerbahçe'den 1 puanı aldı ve gitti. Bunun önemine dikkat çekmek istiyorum. Her maçımız final." ifadelerini kullandı.