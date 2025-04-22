Dursun Özbek’ten şampiyonluk açıklaması ve Fenerbahçe’ye gönderme

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezonun kritik virajına girildiğini vurgulayarak, "Her maçımız bir final" dedi. Süper Lig'de kalan 6 haftanın büyük önem taşıdığını belirten Özbek, "Buradan bir çağrı yapmak istiyorum. 6 hafta ligin en önemli haftası. Pazar günü gördük. 1 maçta her şey değişebiliyor. Eksik Kayserispor dediler. Fenerbahçe'den 1 puanı aldı ve gitti. Bunun önemine dikkat çekmek istiyorum. Her maçımız final." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek (AA) "HEDEFİMİZ İKİ KULVARDA DA BAŞARI" Sarı-kırmızılı kulübün hem ligde hem de kupada şampiyonluk hedeflediğini belirten Dursun Özbek, "Hedefimiz iki kulvarda da başarı" sözleriyle kararlılık mesajı verdi. "Artık sonuna doğru geliyoruz, büyük bir final havasında... Herkesin büyük bir mücadelesi var. Ligin en stresli, yoğun haftalarına giriyoruz. Hedefimiz, iki kulvarda da başarıyı yakalamak. Taraftarımız bizi aynı şekilde desteklemeye devam etsin. Aynı konsantrasyonla mücadele edeceğiz. Yapmamız gereken bu. Bütün arzum, iki kulvarda da kupayı kaldırmak." şeklinde konuştu.