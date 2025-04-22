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Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması ve Fenerbahçe'ye gönderme

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da, Başkan Dursun Özbek mücadele öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, Süper Lig ve Türkiye Kupası hedeflerine dair net mesajlar verdi.

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 18:25 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 18:25
Dursun Özbek’ten şampiyonluk açıklaması ve Fenerbahçe’ye gönderme

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezonun kritik virajına girildiğini vurgulayarak, "Her maçımız bir final" dedi. Süper Lig'de kalan 6 haftanın büyük önem taşıdığını belirten Özbek, "Buradan bir çağrı yapmak istiyorum. 6 hafta ligin en önemli haftası. Pazar günü gördük. 1 maçta her şey değişebiliyor. Eksik Kayserispor dediler. Fenerbahçe'den 1 puanı aldı ve gitti. Bunun önemine dikkat çekmek istiyorum. Her maçımız final." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek (AA)Dursun Özbek (AA)

"HEDEFİMİZ İKİ KULVARDA DA BAŞARI"

Sarı-kırmızılı kulübün hem ligde hem de kupada şampiyonluk hedeflediğini belirten Dursun Özbek, "Hedefimiz iki kulvarda da başarı" sözleriyle kararlılık mesajı verdi. "Artık sonuna doğru geliyoruz, büyük bir final havasında... Herkesin büyük bir mücadelesi var. Ligin en stresli, yoğun haftalarına giriyoruz. Hedefimiz, iki kulvarda da başarıyı yakalamak. Taraftarımız bizi aynı şekilde desteklemeye devam etsin. Aynı konsantrasyonla mücadele edeceğiz. Yapmamız gereken bu. Bütün arzum, iki kulvarda da kupayı kaldırmak." şeklinde konuştu.

Dursun Özbek (AA)Dursun Özbek (AA)

"5 PUAN ÖNEMLİ DEĞİL"

Liderlik yarışında Fenerbahçe ile olan farkın yanıltıcı olmaması gerektiğini belirten Özbek, "5 puan önemli değil" diyerek dikkat çekti. "5 puan önde olmamızın çok önemli olmadığını ifade ettim. Biz, hiçbir zaman şu andaki pozisyonumuzu dikkate almadan mücadele edeceğiz. Puan puana gibi mücadele edeceğiz. Hedefimiz 5. yıldız. Hiçbir şekilde rehavete düşmeden, üstün konsantrasyonla oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek (AA)Dursun Özbek (AA)

"LİG DEVAM EDİYOR"

Başkan Özbek, şampiyonluk yarışının henüz sonuçlanmadığını belirterek, "Lig devam ediyor" sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı. "Her maça final havasında çıkıyoruz, çıkmamız gerekiyor. Herkese bu mesajı vermek istiyorum. Lig devam ediyor, biten bir şey yok. Ligin en heyecanlı, seyredilebilir dönemine giriyoruz. Her takım bütün eforunu sarf ederek mücadele ediyor. Galatasaray olarak bütün çabamız ligde kalan 6 finali ve kupada kalan 2 finali aynı konsantrasyonla oynamak ve hedefe ulaşmak." dedi.

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