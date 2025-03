Fenerbahçe - Rangers maçının ardından hedefte o isim var! "Tam bir felaket"

UEFA güvencesi olunca futbolun izlenme keyfi bir başka. Çünkü herkes sahanın içinde futbola odaklanıyor. Evrensel kurallar, disiplin, saygı, kullanılan destek argümanlar "Gol çizgisi teknolojisi gibi" başlama saati, her şey oyunun seyir zevkini artırmaya yönelik. Biz derbiyi Elit hakemimize güvenip teslim edemezken UEFA çeyrek finale kadın yardımcı hakemi atayarak kurumsal güvenin ve saygının cinsiyetten değil başarıdan geçtiğini bize gösterdi. Fenerbahçe uzaklaştıramadığı topta en üretken oyuncuları Dessers'in şok golünün etkisini çabuk atarak oyuna döndü. Rangers 5-4-1 ile savunmayı kalabalık tutarak merkezden Fenerbahçe'ye fırsat vermedi. Topa sahip olduklarında ise çok çabuk çıkarak kaleye gittiler bunu attıkları sayılan ve sayılmayan gollerle gösterdiler.

En zayıf tarafları ise hava topu savunmalarıydı ki Fenerbahçe kornerden gelen topla golü buldu. Amrabat ve Szymanski orta alanda, savunmada ve hücuma destekte uyumlu ve etkili olamadılar. Bu akşam da gördük ki fizik kapasitesi yüksek ve kompakt oynayan takımlar sene başından bu yana Fenerbahçe'yi hep zorladılar. Rangers sabırlı savunma, hızlı hücum ile hiç hedeften şaşmadan taktik sadakati önde tutarak oynadı. Rakibin geçiş oyunlarında çaresiz ve eksik yakalanan Fenerbahçe'yi farklı mağlubiyetten VAR kurtardı. İspanyol Alejandro Jose Hernandez; çok deneyimli ve otoriter bir hakem. Öyle ki Avrupa da kariyer basamaklarını tırmanırken La Liga'da yönetmediği derbi kalmadı. Temaslı oyuna izin vererek tempo kazandırdı. Oyun yönetimi, otorite ve faul standardı çok iyiydi. Rangers'ın 55 ve 57. dakikalarda Dessers ile attığı iki gol santimlerle VAR'dan ofsayt "Her iki golde de ofsaytlar 2'12'de ancak tespit edildi" gol iptalleri ve hakemin gösterdiği sarı kartlar doğru. 18 faulle taviz vermeden alkışı ve saygıyı hak eden başarılı bir yönetim gösterdi.

Henüz maçın başında Szymaski'nin gereksiz ve ukalaca hatasıyla geriye düştük. Her futbolcuya öncelikli olarak kendi ceza sahası içinde çalım atmaya çalışmaması, topu eveleyip gevelememesi öğretilir. Bu seviyede bir oyuncu bu hatayı yapmamalıydı. Fenerbahçe dün gece en çok Fred'i aradı. Onsuz orta saha öylesine boş kaldı ki; Rangersli oyuncular verkaç yaparak kolayca ceza sahamıza geldiler. Üzerine bir de Fenerbahçe atakları tamamlayamayınca hızlı kontra ataklarla etkili oldular. Mourinho ikinci yarı bu sıkıntıları gördü ve 4'lü savunmaya geçiş yaptı. Ancak yine rakibin hızlı çıkışlarına bir türlü engel olamadı. İki kritik VAR kararıyla 2 farklı geriye düşmekten kurtulsa da Rangers'in 3. golü turu sıkıntıya soktu. Amrabat takımın tek ayakta kalan ismiydi.

Her yere koştu her açığı kapatmaya çalıştı. Mourinho gibi bir tecrübenin gözünü karartıp, böyle hızlı rakip karşısında bütün hücumcularını oyuna almasına çok şaşırdım. Sonuçta rövanş maçı olacak. Topunu, tüfeğini artık her şey bitme noktasına geldiğinde kullanacaksın. Çok hücum oyuncusunun sahada olması çok gol atacağın anlamına gelmiyor. Ama yeme ihtimalinin çoğaldığı anlamına geliyor. Ben hala turdan ümidimi kesmedim. İskoçyadaki karşılaşmada hem Fred hem de Osayi Samuel olacak. Orta sahası daha derli toplu bir takımla turu geçebiliriz. Zira Rangers'ın tek özelliği yaptıkları hızlı çıkışlar. Yoksa inanın Fenerbahçe'nin kalibresinde değiller.