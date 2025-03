Cengiz Ünder yeni takım arkadaşlarıyla buluştu

Los Angeles FC'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan tanıtım videosunda, teknik direktör Steven Cherundolo, yıldız oyuncuyu ekibe takdim etti. Cherundolo, "Son transferimiz Cengiz Ünder'i tanıtmak istiyorum. Los Angeles'a hoş geldin" sözleriyle yıldız futbolcuyu karşıladı. Takım oyuncuları, antrenmana gelen milli kanat oyuncusunu alkışlarla selamladı.

İlk kez Los Angeles'a geldiğini belirten Ünder, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Los Angeles'a ilk kez geldim ve gerçekten çok heyecanlıyım. Şu an antrenmanı izliyorum ama en kısa sürede sahada olmak istiyorum. Benim için çok farklı bir deneyim olacak. Oynamak için sabırsızlanıyorum!"

Eager to get started.@CengizUnder meets the squad 🤝 pic.twitter.com/IPKWMnoRaS