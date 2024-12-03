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İtalyanlardan Osimhen'i kızdıran haber! "Her şey ortada"

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen, İtalya'da gündem olmaya devam ediyor. Çizme basını, Eyüpspor maçında kaçırdığı gollerle dikkat çeken Osimhen ile ilgili yıldız ismi kızdıracak bir habere imza attı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 13:26 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 13:26
İtalyanlardan Osimhen’i kızdıran haber! Her şey ortada

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Mauro Icardi'nin sakatlanarak sezonu kapatmasıyla birlikte Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in varlığı daha da önemli hale geldi. Nijeryalı golcü, Sivas deplasmanında takımın yine en büyük kozu olacak.

İtalyanlardan Osimhen’i kızdıran haber! Her şey ortada

BÜYÜK ETKİ YARATTI

Galatasaray'a İtalya Serie A kulübü Napoli'den kiralık olarak imza atan Victor Osimhen, Aslan'a takıma gelir gelmez büyük etki yarattı. Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılı taraftarların adeta sevgilisi haline geldi.

İtalyanlardan Osimhen’i kızdıran haber! Her şey ortada

OSHIMHEN'İ KIZDIRACAK KIYASLAMA

Öte yandan İtalyan basınında Victor Osimhen ile bu sezon Chelsea'den Napoli'ye transfer olan Romelu Lukaku kıyaslaması yapıldı. Fanatik'in derlediği haberde Belçikalı golcünün, Osimhen'e göre istatistiklerde daha iyi olduğu vurgulandı.

İtalyanlardan Osimhen’i kızdıran haber! Her şey ortada

"LUKAKU, OSIMHEN'İ GERİDE BIRAKTI!"

Ilmionapoli adlı internet sitesinde 'Lukaku, Osimhen'i geride bıraktı: Belçikalı oyuncu Nijeryalı oyuncudan daha hızlı gol atıyor ve asist yapıyor' başlığıyla yayınlanan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Victor Osimhen ve Romelu Lukaku'nun Napoli'deki ilk sezonlarını karşılaştırmak, İtalya Serie A'daki üretkenlikleri ve etkileri hakkında ilginç bilgiler sunuyor."

"Nijeryalı oyuncu sakatlıklar ve Covid nedeniyle daha uzun ve zor bir başlangıç yapmış olsa da Lukaku, çok daha kısa sürede benzer sonuçlar elde etmeyi başardı."

İtalyanlardan Osimhen’i kızdıran haber! Her şey ortada

"Victor Osimhen, sakatlık ve Covid nedeniyle 14 maç kaçırdıktan sonra geçen sezonun 27. haftasında 12'nci Serie A maçına çıktı. Omuz sakatlığından önceki ilk altı maçında 465 dakika sahada kalan Nijeryalı oyuncu iki gol atıp bir de asist yaparak her 155 dakikada bir gole katkıda bulunmuştu. Sezon sonunda Osimhen 24 maçta bin 573 dakikada 10 gol ve 3 asistle oynadı ve her 2,4 maçta 1 gol ortalaması yakaladı."

İtalyanlardan Osimhen’i kızdıran haber! Her şey ortada

"Napoli'deki ilk sezonunda (2024/25) Romelu Lukaku ise henüz takımda olmadığı için ilk iki maçı kaçırarak 14. haftada 12. maçına çıktı. Geç başlamasına rağmen Belçikalı oyuncu etkileyici sonuçlar elde etti ve 888 dakikada beş gol ve dört asistle oynayarak, her 98 dakikada ortaya 1 gol katkısı koydu."

İtalyanlardan Osimhen’i kızdıran haber! Her şey ortada

"İki forvet oyuncusu arasındaki karşılaştırma çok net. Her şey ortada, rakamlar ortada. Osimhen'in forma giymek için daha fazla zamanı olmasına rağmen, Lukaku daha az maçta daha fazla gol ve asist üretti. Nijeryalının gol atması 253 dakika sürerken, Conte'nin çok istediği Belçikalı forvetin sadece 177 dakikaya ihtiyacı vardı. Ayrıca Osimhen her 190 dakikada bir gol katkısı yaparken, Lukaku her 98 dakikada bir gol katkısı yapıyor, yani Osimhen'in neredeyse yarısı kadar az sürede."

İtalyanlardan Osimhen’i kızdıran haber! Her şey ortada

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İtalyanlardan Osimhen’i kızdıran haber! Her şey ortada
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