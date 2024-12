İtalyanlardan Osimhen'i kızdıran haber! "Her şey ortada"

" Victor Osimhen , sakatlık ve Covid nedeniyle 14 maç kaçırdıktan sonra geçen sezonun 27. haftasında 12'nci Serie A maçına çıktı. Omuz sakatlığından önceki ilk altı maçında 465 dakika sahada kalan Nijeryalı oyuncu iki gol atıp bir de asist yaparak her 155 dakikada bir gole katkıda bulunmuştu. Sezon sonunda Osimhen 24 maçta bin 573 dakikada 10 gol ve 3 asistle oynadı ve her 2,4 maçta 1 gol ortalaması yakaladı."

"Napoli'deki ilk sezonunda (2024/25) Romelu Lukaku ise henüz takımda olmadığı için ilk iki maçı kaçırarak 14. haftada 12. maçına çıktı. Geç başlamasına rağmen Belçikalı oyuncu etkileyici sonuçlar elde etti ve 888 dakikada beş gol ve dört asistle oynayarak, her 98 dakikada ortaya 1 gol katkısı koydu."

"İki forvet oyuncusu arasındaki karşılaştırma çok net. Her şey ortada, rakamlar ortada. Osimhen'in forma giymek için daha fazla zamanı olmasına rağmen, Lukaku daha az maçta daha fazla gol ve asist üretti. Nijeryalının gol atması 253 dakika sürerken, Conte'nin çok istediği Belçikalı forvetin sadece 177 dakikaya ihtiyacı vardı. Ayrıca Osimhen her 190 dakikada bir gol katkısı yaparken, Lukaku her 98 dakikada bir gol katkısı yapıyor, yani Osimhen'in neredeyse yarısı kadar az sürede."