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Trabzonspor'da kongre günü: İşte Ertuğrul Doğan'ın listesi

Trabzonspor Kulübü'nün 78'inci seçimli Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştiriliyor. Mevcut başkan Ertuğrul Doğan tek aday durumunda. Trabzonspor'da üyelerin seçeceği 49'uncu yönetim kurulu 3 yıllığına göreve getirilecek. İşte Ertuğrul Doğan'ın listesi...

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Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 10:50 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 10:52
Trabzonspor’da kongre günü: İşte Ertuğrul Doğan’ın listesi

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Trabzonspor Kulübü 78'inci seçimli Olağan Genel Kurulu heyecanı yaşıyor.

Mevcut başkan Ertuğrul Doğan'ın tek aday olduğu kongre Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek.

Genel kurul bu sabah saat 09.00'da başladı. Kulüp yönetim kurulunun idari ve mali raporları ile denetim kurulu raporunun görüşüleceği ilk günde ayrıca yönetim kurulunun idari ve mali bakımdan ibrası oylanacak.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

SEÇİMDE 9 BİN 909 ÜYE OY KULLANACAK
Yarın yine aynı saatte başlayacak genel kurulda, başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın konuşmasının ardından üyeler sandık başına gidecek ve oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak. Bordo-mavili kulüpte 9 bin 909 üyenin sandığa gitme hakkı bulunuyor. Trabzonspor'da üyelerin seçeceği 49'uncu yönetim kurulu 3 yıllığına göreve getirilecek.

İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN LİSTESİ

ASİL ÜYELER:
Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu.

YEDEK ÜYELER:
Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık.

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