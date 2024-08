Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’dan ayrılacak mı? Transfer hakkında konuştu

Karşılaşmayı değerlendiren Aktürkoğlu, ''Konyaspor deplasmanları her zaman zordur. Çok değerli bir takım. Ligin başları olması da zorluk getiriyor. Yorgunluk üzerimizde olabiliyor. Önemli olan galip gelmekti. Rakiplerimiz de buraya gelecek. Çok önemli bir galibiyetti. '' ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon ilk golünü attı

"BELKİ BİR GÜN KONUŞURUZ"

Hakkında çıkan iddialar konusuna değinen Kerem Aktürkoğlu, "4 sezon 170 küsür maç. Galatasaray'daki misyonumu biliyorum. Beni nelerin beklediğini biliyorum. Ne görev verilirse yapmaya hazırım. Bugün ilk 11 başladım, yarın hangi görevde olacağımı bilmiyorum. Görev verildiği takdirde Galatasaray formasını, Galatasaray armasını, Galatasaray menfaatleri doğrultusunda en güzel şekilde temsil edeceğim. Saha dışı, saha içi her şekilde. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Amacım her zaman Galatasaray'a hizmet etmek. Benimle ilgili her zaman bir şeyler söyleniyor ben konuşmamayı tercih ediyorum çünkü benim de biraz dolmuşluğum var. Ben hariç herkes konuştuğu için biraz kirlilik oluyor bence. Herkesin kafasında soru işaretleri oluyor. Şimdilik ben susayım, belki bir gün konuşuruz." diye konuştu.