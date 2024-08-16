SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer hakkında konuştu

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray, ikinci maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. Sarı kırmızılılar puanını 6'ya yükseltti. Transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, mücadele sonrasında açıklamalarda buludu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 01:26 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 01:26
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’dan ayrılacak mı? Transfer hakkında konuştu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

24 Erzincanspor'dan transfer edildiği günden bu yana gösterdiği performansla hem Galatasaray hem de milli takım formasını başarıyla terleten Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'daki birçok kulübün listesinde yer alıyor.

Kerem AktürkoğluKerem Aktürkoğlu

Transferin en gözde isimlerinden biri olmasına rağmen her defasında sarı kırmızılılara bağlılığını dile getiren yıldız futbolcu için özellikle son dönemde çok sayıda eleştiri gelmiş ve kendisiyle ilgillenen takımların sayısı artmıştı.

Kerem AktürkoğluKerem Aktürkoğlu

En ciddi talip ise Spartak Moskova oldu. Aslan'ın göndermeyi aslında çok da istemediği ancak Avrupa takımları hedefine ulaşma konusunda kolaylık da sağlayacağı kanat oyuncusu ile ilgili olarak kendisine yapılan teklif sonrasında istediği maaşı çok düşük bulduğuna dair iddialar yer aldı.

Kerem AktürkoğluKerem Aktürkoğlu

Sezonun 2. haftasında oynanan Konyaspor maçında fileleri havalandırmayı başaran Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği de merak konusu haline geldi.

Kerem AktürkoğluKerem Aktürkoğlu

"ÖNEMLİ OLAN GALİP GELMEKTİ"

Karşılaşmayı değerlendiren Aktürkoğlu, ''Konyaspor deplasmanları her zaman zordur. Çok değerli bir takım. Ligin başları olması da zorluk getiriyor. Yorgunluk üzerimizde olabiliyor. Önemli olan galip gelmekti. Rakiplerimiz de buraya gelecek. Çok önemli bir galibiyetti. '' ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon ilk golünü attıKerem Aktürkoğlu bu sezon ilk golünü attı

"BELKİ BİR GÜN KONUŞURUZ"

Hakkında çıkan iddialar konusuna değinen Kerem Aktürkoğlu, "4 sezon 170 küsür maç. Galatasaray'daki misyonumu biliyorum. Beni nelerin beklediğini biliyorum. Ne görev verilirse yapmaya hazırım. Bugün ilk 11 başladım, yarın hangi görevde olacağımı bilmiyorum. Görev verildiği takdirde Galatasaray formasını, Galatasaray armasını, Galatasaray menfaatleri doğrultusunda en güzel şekilde temsil edeceğim. Saha dışı, saha içi her şekilde. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Amacım her zaman Galatasaray'a hizmet etmek. Benimle ilgili her zaman bir şeyler söyleniyor ben konuşmamayı tercih ediyorum çünkü benim de biraz dolmuşluğum var. Ben hariç herkes konuştuğu için biraz kirlilik oluyor bence. Herkesin kafasında soru işaretleri oluyor. Şimdilik ben susayım, belki bir gün konuşuruz." diye konuştu.

Kerem Aktürkoğlu Konyaspor karşısında 3 puanı getiren isimlerden biri olduKerem Aktürkoğlu Konyaspor karşısında 3 puanı getiren isimlerden biri oldu

"ICARDI İLE BİRBİRİMİZİ DAHA İYİ TANIDIK"

Icardi hakkında açıklamalarda bulunan Aktürkoğlu, ''Icardi çok özel bir oyuncu. Bugün de bana boş kaleye attırdı. Topu alınca beni arayacağını biliyorum. Artık birbirimizi daha iyi tanıdık. Önemli olan Galatasaray'ın başarılı olması. Kimin skor yaptığı önemli değil.'' dedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Manisa, İzmir ve Bolu’da havadan ve karadan müdahale | İzmir’de 900 kişi evlerini boşalttı
İzmir’deki yangının boyutu NASA haritasında: Kırmızıya boyandı
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Aydemir Akbaş’tan acı haber! 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim diyen Aydemir Akbaş hayatını kaybetti
Ahmet Şık’ın önceki dönem skandalları: Manşet manşet terör propogandası
Terör devleti İsrail’in bakanı Katz’dan alçak iftira! Dışişleri’den sert tepki: Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir
Cimbom 2’de 2 yaptı! Galatasaray Süper Lig’de Konyaspor’u 2-1 yendi
TİP’li Ahmet Şık’ın TBMM’deki provokasyonunun perde arkası! Türkiye’nin yükselen imajından rahatsız oldu itibar suikastına soyundu
Galatasaray’dan Mauro Icardi’nin VAR’dan iptal edilen golü için ilginç paylaşım!
Meclis’te yumruklar konuştu! Can Atalay oturumunda Ahmet Şık’tan ’TİP’ik provokasyon: AK Parti’yi hedef alan rezil sözler
Hamas’tan Doha’daki ateşkes görüşmeleriyle ilgili flaş açıklama: 2 Temmuz’da anlaşmaya uyulmuyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Can Atalay kararı: CHP’nin genel görüşme açılması önergesi kabul edilmedi
Filistin oturumuna mazeret sunan CHP lideri Özgür Özel Can Atalay için seke seke Meclis’e geldi! Bir de üstüne DEM Grubu’nu ziyaret etti
Beşiktaş’ta yolda yürüyen kadına ciple çarpıp kaçtı! Serbest bırakıldıktan sonra gözaltına alınan sürücü Furkan Dağlı tutuklandı
Ukrayna Kursk’taki operasyona ilişkin ilk kez görüntü paylaştı! Rusya’dan flaş iddia: Batı ile birlikte planlandılar
İngiltere’de sosyal medyadan ırkçı nefreti körükleyen paylaşımlar yapan 3 kişiye hapis cezası!
SON DAKİKA