Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’dan ayrılacak mı? Transfer hakkında konuştu

24 Erzincanspor'dan transfer edildiği günden bu yana gösterdiği performansla hem Galatasaray hem de milli takım formasını başarıyla terleten Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'daki birçok kulübün listesinde yer alıyor.
24 Erzincanspor'dan transfer edildiği günden bu yana gösterdiği performansla hem Galatasaray hem de milli takım formasını başarıyla terleten Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'daki birçok kulübün listesinde yer alıyor.
Transferin en gözde isimlerinden biri olmasına rağmen her defasında sarı kırmızılılara bağlılığını dile getiren yıldız futbolcu için özellikle son dönemde çok sayıda eleştiri gelmiş ve kendisiyle ilgillenen takımların sayısı artmıştı.
Sezonun 2. haftasında oynanan Konyaspor maçında fileleri havalandırmayı başaran Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği de merak konusu haline geldi.
"ÖNEMLİ OLAN GALİP GELMEKTİ"
Karşılaşmayı değerlendiren Aktürkoğlu, ''Konyaspor deplasmanları her zaman zordur. Çok değerli bir takım. Ligin başları olması da zorluk getiriyor. Yorgunluk üzerimizde olabiliyor. Önemli olan galip gelmekti. Rakiplerimiz de buraya gelecek. Çok önemli bir galibiyetti. '' ifadelerini kullandı.
"BELKİ BİR GÜN KONUŞURUZ"
Hakkında çıkan iddialar konusuna değinen Kerem Aktürkoğlu, "4 sezon 170 küsür maç. Galatasaray'daki misyonumu biliyorum. Beni nelerin beklediğini biliyorum. Ne görev verilirse yapmaya hazırım. Bugün ilk 11 başladım, yarın hangi görevde olacağımı bilmiyorum. Görev verildiği takdirde Galatasaray formasını, Galatasaray armasını, Galatasaray menfaatleri doğrultusunda en güzel şekilde temsil edeceğim. Saha dışı, saha içi her şekilde. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Amacım her zaman Galatasaray'a hizmet etmek. Benimle ilgili her zaman bir şeyler söyleniyor ben konuşmamayı tercih ediyorum çünkü benim de biraz dolmuşluğum var. Ben hariç herkes konuştuğu için biraz kirlilik oluyor bence. Herkesin kafasında soru işaretleri oluyor. Şimdilik ben susayım, belki bir gün konuşuruz." diye konuştu.
"ICARDI İLE BİRBİRİMİZİ DAHA İYİ TANIDIK"
Icardi hakkında açıklamalarda bulunan Aktürkoğlu, ''Icardi çok özel bir oyuncu. Bugün de bana boş kaleye attırdı. Topu alınca beni arayacağını biliyorum. Artık birbirimizi daha iyi tanıdık. Önemli olan Galatasaray'ın başarılı olması. Kimin skor yaptığı önemli değil.'' dedi.