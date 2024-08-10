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Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da başarı hedefleyen Trabzonspor, transferde şu ana kadar 10 futbolcuyu kadrosuna kattı. Bordo mavililer yeni hamleler için de yoğun uğraş veriyor. Kadrosunu güçlendirmekte kararlı olan Fırtına, yeni bir orta sahanın daha peşine düştü. İşte detaylar...