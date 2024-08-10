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Trabzonspor fırtına koparacak! Süper Lig'i sallayacak transfer... Arkadaşı da listede

Trendyol Süper Lig'de ilk maçını Sivasspor ile oynayacak olan Trabzonspor, transferde de atağa kalktı. Orta sahada 8 ve 10 numaranın yanı sıra forvet ve stoper arayışlarına da devam eden bordo mavililerde hareketli saatler yaşanıyor. Rotasını İngiltere'ye çeviren Karadeniz temsilcisi yeni bir orta saha için daha devreye girdi. Aynı zamanda arkadaşı da yine listede. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 19:12 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 19:17
Trabzonspor fırtına koparacak! Süper Lig’i sallayacak transfer... Arkadaşı da listede

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Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da başarı hedefleyen Trabzonspor, transferde şu ana kadar 10 futbolcuyu kadrosuna kattı. Bordo mavililer yeni hamleler için de yoğun uğraş veriyor. Kadrosunu güçlendirmekte kararlı olan Fırtına, yeni bir orta sahanın daha peşine düştü. İşte detaylar...

Ertuğrul Doğan Kartal Projesi için müjdeli haberi verdiErtuğrul Doğan Kartal Projesi için müjdeli haberi verdi

KARTAL'DAN DEV GELİR

Trabzonspor, İstanbul'un Kartal ilçesindeki tesislerin irtifak hakkının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının oluru doğrultusunda 30 yıl süreyle kulüp adına daimi ve müstakil üst hakkı tesisi olarak tescil edildiğini duyurmuştu. Bordo-mavili kulüpten bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, arazinin 30 yıllık kullanım hakkının 4 milyar TL bedelle devredildiği bildirildi.

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Süper Lig'de son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular

Trabzonspor Kartal Projesi'nden dev gelir elde edecekTrabzonspor Kartal Projesi'nden dev gelir elde edecek

Trabzonspor'un konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde: "Yönetim Kurulumuzun bugün tarihli (09.08.2024) toplantısında alınan karar gereği; Trabzonspor Kulübü'ne ait olan, İstanbul İli, Kartal İlçesi, Aşağı Mahalle Çayırlar Mevkii adresindeki, 12.452,09m2 yüzölçümlü 10164 ada ve 64 parsel numaralı, 707,00m2 yüzölçümlü 10164 ada ve 42 parsel numaralı taşınmazlar üzerindeki, 30 yıllık 'Daimi ve Müstakil Üst Hakkı'nın, Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. firmasının 08.08.2024 tarihli raporu ile tespit edilen 4.061.813.000.-TL ile Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş. gayrimenkul değerleme firmasının 08.08.2024 tarihli raporu ile tespit edilen 3.924.705.000.-TL lik değerleme tutarlarının ortalaması olan 3.993.259.000.-TL bedelle Trabzonspor Kulübü'nden devralınmasına karar verilmiştir. İlgili değerleme raporları gün içerisinde KAP'da ayrıca açıklanacaktır. Kamuoyuna duyurulur."

Trabzonspor Sivasspor ile karşılaşacakTrabzonspor Sivasspor ile karşılaşacak

SİVAS'A UÇTU

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maç için Sivas'a gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla Sivas'a hareket etti. Trabzonspor'un 22 kişilik kadrosunda şu sporcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Borna Barisic, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Stefan Savic, Stefano Denswil, John Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, Enis Bardhi, Umut Güneş, Mislav Orsic, Edin Visca, Cihan Çanak, Mahmoud Trezeguet, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Enis Destan.

Trabzonspor 10 transfer yaptıTrabzonspor 10 transfer yaptı

10 TRANSFER YAPILDI

Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Karadeniz temsilcisinde şu ana kadar Denis Draguş, Anthony Nwakaeme, Ozan Tufan, Cihan Çanak, John David Lundstram, Borna Barisic, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu ve Pedro Malheiro takıma kazandırıldı.

Trabzonspor'un Rapid Wien'i elemesi için 2 farklı kazanması gerekiyorTrabzonspor'un Rapid Wien'i elemesi için 2 farklı kazanması gerekiyor

WIEN'E KARŞI 2 FARK LAZIM

Seneye Avrupa'da başlayan Fırtına, Ruzomberok'u 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla eleyerek UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Rapid Wien ile eşleşen Trabzonspor, ilk maçı 1-0 kaybetti. Karadeniz temsilcisi 15 Ağustos'ta rövanşta rakibini en az 2 farkla yenmek veya uzatma/penaltıda saf dışı bırakmak zorunda.

Muhammed ChamMuhammed Cham

HEDEF ORTA SAHA

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da gündeme yeni isimler geliyor. Daha önce birçok yıldızın peşine düşen ancak istediğini alamayan bordo mavili ekipte Muhammet Cham ve Güney Koreli Hong ön plandaydı. Fakat kulüpleri ikna edilemedi.

Josh BrownhillJosh Brownhill

YENİ LİDER BROWNHILL

Orta sahanın merkezine yeni bir Marek Hamsik bulmak isteyen Abdullah Avcı, İngiltere'den Josh Brwonhill'i gözüne kestirdi. Oyun planında arkadaşlarını yönlendirebilecek ve oyunun iki tarafını da oynayabilecek bir futbolcu arayan deneyimli çalıştırıcı, yönetime talebini iletti. Ardından görüşmeler başladı ve teklif yapıldı.

Josh BrownhillJosh Brownhill

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan 28 yaşındaki futbolcu, Manchester United alt yapısında da futbol oynadı. Preston ile A takım seviyesine yükseldi. Barnsley'de kiralık oynadı ve 2016'den 2020'ye kadar Bristol City forması giydi. 2020'den bugüne kadar da Burnley için mücadele veriyor.

Josh BrownhillJosh Brownhill

Kariyerinde 418 maçta forma giyen Josh Brownhill, 40 gol ve 34 asistlik performans sergiledi. Kulübüyle olan kontratı bu sezon sonunda bitiyor.

Josh BrownhillJosh Brownhill

Yaz aylarının başında adı yine transferde geçen Brownhill için İngiliz ekiplerinin yanı sıra Etttifaq takımının ilgilendiği öne sürüldü.

Josh BrownhillJosh Brownhill

Trabzonspor, Burnley'den ayrıca Wout Weghorst ile de ilgileniyor. İki oyuncunun bonservisi konusunda eğer gereken kolaylık sağlanırsa görüşmeler resmiyete taşınarak süreç tamamlanacak.

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