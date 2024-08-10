Trabzonspor Sivasspor ile karşılaşacak
SİVAS'A UÇTU
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maç için Sivas'a gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla Sivas'a hareket etti. Trabzonspor'un 22 kişilik kadrosunda şu sporcular yer aldı:
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Borna Barisic, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Stefan Savic, Stefano Denswil, John Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, Enis Bardhi, Umut Güneş, Mislav Orsic, Edin Visca, Cihan Çanak, Mahmoud Trezeguet, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Enis Destan.
Trabzonspor 10 transfer yaptı
10 TRANSFER YAPILDI
Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Karadeniz temsilcisinde şu ana kadar Denis Draguş, Anthony Nwakaeme, Ozan Tufan, Cihan Çanak, John David Lundstram, Borna Barisic, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu ve Pedro Malheiro takıma kazandırıldı.
Trabzonspor'un Rapid Wien'i elemesi için 2 farklı kazanması gerekiyor
WIEN'E KARŞI 2 FARK LAZIM
Seneye Avrupa'da başlayan Fırtına, Ruzomberok'u 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla eleyerek UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Rapid Wien ile eşleşen Trabzonspor, ilk maçı 1-0 kaybetti. Karadeniz temsilcisi 15 Ağustos'ta rövanşta rakibini en az 2 farkla yenmek veya uzatma/penaltıda saf dışı bırakmak zorunda.
Muhammed Cham
HEDEF ORTA SAHA
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da gündeme yeni isimler geliyor. Daha önce birçok yıldızın peşine düşen ancak istediğini alamayan bordo mavili ekipte Muhammet Cham ve Güney Koreli Hong ön plandaydı. Fakat kulüpleri ikna edilemedi.
Josh Brownhill
YENİ LİDER BROWNHILL
Orta sahanın merkezine yeni bir Marek Hamsik bulmak isteyen Abdullah Avcı, İngiltere'den Josh Brwonhill'i gözüne kestirdi. Oyun planında arkadaşlarını yönlendirebilecek ve oyunun iki tarafını da oynayabilecek bir futbolcu arayan deneyimli çalıştırıcı, yönetime talebini iletti. Ardından görüşmeler başladı ve teklif yapıldı.