Lyon’un da istediği Krunic tercihini Fenerbahçe’den yana kullandı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminden beri kadrosuna katmak istediği Milan'ın Bosna Hersek'li orta saha oyuncusu Rade Krunic ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Fransa ekibi Lyon'un da kadrosuna katmak istediği Krunic'in hem Milan yönetimine hem de Fenerbahçe kulübü yetkililerine Sarı- Lacivertli ekibe transfer olmak istediğini söylediği öğrenildi.



Fenerbahçe'nin Krunic ile her konuda anlaşma sağladığı, Milan ile el sıkıştığı anda transferin tamamlanacağı öğrenildi. Ön libero ve merkez orta sahada görev yapan Krunic için Milan kulübünün 6 milyon Euro'ya kadar indiği ancak Fenerbahçe'nin bu rakamın da altına inilmesini talep ettiği aktarıldı.