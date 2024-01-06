Lyon’un da istediği Krunic tercihini Fenerbahçe’den yana kullandı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminden beri kadrosuna katmak istediği Milan'ın Bosna Hersek'li orta saha oyuncusu Rade Krunic ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Fransa ekibi Lyon'un da kadrosuna katmak istediği Krunic'in hem Milan yönetimine hem de Fenerbahçe kulübü yetkililerine Sarı- Lacivertli ekibe transfer olmak istediğini söylediği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Krunic ile her konuda anlaşma sağladığı, Milan ile el sıkıştığı anda transferin tamamlanacağı öğrenildi. Ön libero ve merkez orta sahada görev yapan Krunic için Milan kulübünün 6 milyon Euro'ya kadar indiği ancak Fenerbahçe'nin bu rakamın da altına inilmesini talep ettiği aktarıldı.
2025 yılının haziran ayında Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında sona erecek olan Krunic'in Fenerbahçe'yi ısrarla istemesi Milan kulübünün de elini kolunu bağlıyor. Sezon başında Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Krunic'in transferine izin vermemişti. Ancak Pioli de artık Krunic'in takımdan ayrılmasına onay vermiş durumda. 30 yaşında ve 1.84 boyunda olan Krunic 32 kez Bosna Hersek Milli Takım formasını giydi.