SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş hazırlık karşılaşmasında Sakaryaspor'u 2-1 yendi

Beşiktaş, Süleyman Seba anısına düzenlenen hazırlık maçında Sakarya’yı Rebic ve Donkor (K.K) attığı gollerle 2-1 yendi. İşte sizler için derlediğimiz 20 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Kasım 2023 Güncelleme 20 Kasım 2023, 07:01
Beşiktaş hazırlık karşılaşmasında Sakaryaspor’u 2-1 yendi

Beşiktaş Onursal Başkan Süleyman Seba anısına düzenlenen hazırlık maçında Sakaryaspor'la karşılaştı. Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Siyah-Beyazlılar 15'te Ante Rebic ve 33'te Donkor'un kendi kalesine attığı gollerle 2-1 kazandı.

Sakaryaspor'un tek sayısı ise 20. dakikada Kasongo'dan geldi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, "Tanımadığımız arkadaşlar, altyapıdan gelen oyuncular, bu maçı onlar için aldık. A Takım'da süre eksiği olan oyuncular var. Onları da oynattık. Karışık, güzel bir maç oldu. Bizim için çok önemliydi bu maç" dedi.

YAKUP ARDA'DAN İYİ HABER GELDİ
Beşiktaş'ta Sakarya maçına ilk 11'de başlayan 18 yaşındaki futbolcu Yakup Arda Kılıç, mücadelenin 30. dakikasında sakatlandı ve maça devam edemedi. Genç forvette korkulan olmadı. Yakup'un kontrollerinde ciddi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

ADALI'NIN HEDEFİ ZİRVE
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, "En acil hedefim, bu takımı ayağa kaldırarak zirveye taşımaktır" ifadelerini kullandı. Adalı, Sakarya maçını da tribünden takip etti.

TEKPETEY'DE ALMANYA'DAN RAKİP
Bulgar ekibi Ludogorets'in formasını giyen ve Beşiktaş ile transferde anılan Bernard Tekpetey ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Almanya'dan gelen son haberlere göre; Ganalı futbolcuya Bundesliga'dan iki kulübün ilgi gösterdiği öğrenildi. Sözleşmesi sezonunda bitecek 26 yaşındaki futbolcu, sağ kanat, sol kanat ve santrforda görev alabiliyor. 5.5 milyon Euro güncel değeri olan Ganalı yıldızın da teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi.

MİNİK HİLAL'DEN MUCİZE ADIM
Derya-Hakan Balta çifti, K.Maraş merkezli depremlerde tüm ailesini kaybeden Hilal'i koruması altına almıştı. Minik depremzedenin her şeyiyle ilgileneceğini açıklayan çift Hilal'in son halini sosyal medyadan paylaşırken, ortaya çıkan manzara ise duygulandırdı. Derya Balta yeniden yürümeye başlayan Hilal için, "Olmaz, yürüyemez' dediler. 285 gün sonra ilk adımlarımızı attık. Evet, yürüyebiliyoruz. Dimdik, ayakta duracak miniğimiz. Allah mucize gösterdi" dedi.

EFES'TEN 7. GALİBİYET
Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Merkezefendi'yi 79-64 yendi ve 7. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar: Manisa-Fenerbahçe: 69-82, Bahçeşehir- B.Çekmece: 98-90.

BUCKS GIANNIS'LE KAZANDI
NBA'de Milwaukee Bucks, Dallas Mavericks'i 132-125 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Bucks'ta Antetokounmpo 40 sayı, 15 ribaunt ve 7 asistle galibiyetin mimarı oldu. Dallas'ta Doncic'in 35 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

QUAGLIARELLA VEDA ETTİ
Son olarak İtalya Serie B takımlarından Sampdoria forması giyen 40 yaşındaki İtalyan forvet Fabio Quagliarella futbolu bıraktığını açıkladı. Tecrübeli yıldız çıktığı 717 maçta 238 gol, 62 asiste imza attı.

IRVING'DEN GAZZE'YE DESTEK
NBA'de Dallas forması giyen Kyrie Irving, Filistin'e destek vermek amacıyla basın toplantısında başına kefiye takarak çıktı. 2021 yılında Müslüman olduğunu açıklayan Irving'in bu hareketi dünya gündemine oturdu.

YENİ REKOR FRANSA'NIN
EURO 2024 Elemeleri'nin 9. haftasında konuk ettiği Cebeli Tarık'ı 14-0 mağlup eden Fransa turnuvanın en farklı galibiyetini aldı. Daha önceki rekor San Marino'yu 13-0 yenen Almanya'nın elinde bulunuyordu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Zonguldak’ta Türk bandıralı gemi Kafkametler battı! 12 mürettebattan haber yok
İYİ Parti’de kaynayan kazanı İmamoğlu mu karıştırıyor? Kavgalar, istifalar, dedikodular... Amaç belli Akşener’i zorla masaya oturtmak
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 45. gün! İşgalcinin hedefi yine hastaneler: Esir takası iddiasına Hamas’tan cevap
SON DAKİKA