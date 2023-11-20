Beşiktaş hazırlık karşılaşmasında Sakaryaspor’u 2-1 yendi

Beşiktaş Onursal Başkan Süleyman Seba anısına düzenlenen hazırlık maçında Sakaryaspor'la karşılaştı. Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Siyah-Beyazlılar 15'te Ante Rebic ve 33'te Donkor'un kendi kalesine attığı gollerle 2-1 kazandı.

Sakaryaspor'un tek sayısı ise 20. dakikada Kasongo'dan geldi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, "Tanımadığımız arkadaşlar, altyapıdan gelen oyuncular, bu maçı onlar için aldık. A Takım'da süre eksiği olan oyuncular var. Onları da oynattık. Karışık, güzel bir maç oldu. Bizim için çok önemliydi bu maç" dedi.