Beşiktaş hazırlık karşılaşmasında Sakaryaspor’u 2-1 yendi

TEKPETEY'DE ALMANYA'DAN RAKİP
Bulgar ekibi Ludogorets'in formasını giyen ve Beşiktaş ile transferde anılan Bernard Tekpetey ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Almanya'dan gelen son haberlere göre; Ganalı futbolcuya Bundesliga'dan iki kulübün ilgi gösterdiği öğrenildi. Sözleşmesi sezonunda bitecek 26 yaşındaki futbolcu, sağ kanat, sol kanat ve santrforda görev alabiliyor. 5.5 milyon Euro güncel değeri olan Ganalı yıldızın da teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi.
MİNİK HİLAL'DEN MUCİZE ADIM
Derya-Hakan Balta çifti, K.Maraş merkezli depremlerde tüm ailesini kaybeden Hilal'i koruması altına almıştı. Minik depremzedenin her şeyiyle ilgileneceğini açıklayan çift Hilal'in son halini sosyal medyadan paylaşırken, ortaya çıkan manzara ise duygulandırdı. Derya Balta yeniden yürümeye başlayan Hilal için, "Olmaz, yürüyemez' dediler. 285 gün sonra ilk adımlarımızı attık. Evet, yürüyebiliyoruz. Dimdik, ayakta duracak miniğimiz. Allah mucize gösterdi" dedi.
EFES'TEN 7. GALİBİYET
Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Merkezefendi'yi 79-64 yendi ve 7. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar: Manisa-Fenerbahçe: 69-82, Bahçeşehir- B.Çekmece: 98-90.
BUCKS GIANNIS'LE KAZANDI
NBA'de Milwaukee Bucks, Dallas Mavericks'i 132-125 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Bucks'ta Antetokounmpo 40 sayı, 15 ribaunt ve 7 asistle galibiyetin mimarı oldu. Dallas'ta Doncic'in 35 sayısı yenilgiyi önleyemedi.
QUAGLIARELLA VEDA ETTİ
Son olarak İtalya Serie B takımlarından Sampdoria forması giyen 40 yaşındaki İtalyan forvet Fabio Quagliarella futbolu bıraktığını açıkladı. Tecrübeli yıldız çıktığı 717 maçta 238 gol, 62 asiste imza attı.
IRVING'DEN GAZZE'YE DESTEK
NBA'de Dallas forması giyen Kyrie Irving, Filistin'e destek vermek amacıyla basın toplantısında başına kefiye takarak çıktı. 2021 yılında Müslüman olduğunu açıklayan Irving'in bu hareketi dünya gündemine oturdu.
YENİ REKOR FRANSA'NIN
EURO 2024 Elemeleri'nin 9. haftasında konuk ettiği Cebeli Tarık'ı 14-0 mağlup eden Fransa turnuvanın en farklı galibiyetini aldı. Daha önceki rekor San Marino'yu 13-0 yenen Almanya'nın elinde bulunuyordu.