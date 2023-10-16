Tek hedef 3 puan! Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz oyuncularına böyle seslendi: Galatasaray’a karşı en iyi maçımızı çıkartmalıyız

Yılmaz, hafta sonu oynanacak derbi maçın taktiğini kafasında şekillendirirken, oyuncularına mental dokunuşlar yapmayı da ihmal etmiyor. Beşiktaş 'ın başında çıktığı ilk maçta İstanbulspor'a karşı galibiyet elde eden Yılmaz, "Camia olarak zor dönemlerden geçiyoruz. Sezon başından bu yana inişli-çıkışlı grafiğimiz oldu. Ancak önümüzde büyük bir fırsat var.

Galatasaray maçını kazanmak zorundayız. Camia olarak böyle bir galibiyete ihtiyacımız var" diye konuştu. Burak Yılmaz'ın savunma ve hücum oyuncularıyla da özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve onlardan bu maç özelinde istekleri olduğu belirtildi.

Genç çalıştırıcı, sakatlıklar nedeniyle henüz ilk 11'ini belirlemese de Sarı-Kırmızılı rakibine karşı dirençli bir kadro ile sahaya çıkmayı planlıyor. Burak Yılmaz'ın Salih'in sakatlığı nedeniyle orta sahada Gedson, Hadziahmetovic ve Chamberlain'i oynatması bekleniyor. Bailly'nin sakatlığı sonrası stoperde ise Necip Uysal'ı kullanacak.