Fenerbahçe’de Becao forma bekliyor! Yeni transfer 23 kişilik listede yerini aldı



KANARYA CENGİZ'DEN VAZGEÇMİYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yerli kontenjanı için büyük önem taşıyan Cengiz Ünder transferinden vazgeçmiyor. Son olarak Marsilya kulübü 20 milyon Euro'dan 15 milyon Euro'ya kadar inmişti. Fenerbahçe ise 8 milyon Euro artı bonuslarla işi bitirmek istese de Marsilya son rakamdan daha aşağıya inmemişti. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe önümüzdeki hafta içinde Marsilya ile bir ke daha masaya oturacak. Fenerbahçe'nin teklifini biraz daha iyileştirmesi bekleniyor. Marsilya da bir adım atarsa transfer sonuçlanmış olacak. Zira Cengiz Ünder de Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmişti. Cengiz Ünder transferinde önümüzdeki hafta son derece kritik olacak. Marsilya'nın 15 milyon Euro'nun altına inmesi kritik öneme sahip.





SAMANDIRA'DA ÇİFTE MESAİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovenya ekibi Maribor ile 10 Ağustos Perşembe günü Kadıköy'de karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çift idmanla sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki sabah antrenmanı, üst sahada yapılan ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenman; kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından çabukluk çalışmalarıyla tamamlandı. Fenerbahçe hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.