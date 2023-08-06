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Fenerbahçe'de Becao forma bekliyor! Yeni transfer 23 kişilik listede yerini aldı

Sakatlığı tam geçmeyen Alexander Djiku ile tercih edilmeyen Serdar Dursun Maribor maçının listesinde yer almadı. Yeni transfer Becao ise 23 kişilik listede var. İşte sizler için derlediğimiz 6 Ağustos tarihli yurttan ve dünyadan TAKVİM spor haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 06:59
Fenerbahçe’de Becao forma bekliyor! Yeni transfer 23 kişilik listede yerini aldı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme turundaki rakibi Slovenya ekibi Maribor ile oynayacağı maçların oyuncu listesi belli oldu. Sakatlığı süren Djiku ile tercih edilmeyen Serdar Dursun kadroda yer almadı. Yeni transfer Rodrigo Becao ise 23 kişilik kadroda kendisine yer buldu. 23 kişilik listede şu oyuncular yer alıyor: Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.



ORSIC'TEN İYİ HABER
Slovenya kampında sakatlanan Mislav Orsic'ten müjdeli haber geldi. Sezonu kapattığı söylenen Orsic'in 2. yarıda sahada olma ihtimali olduğu ve bu yüzden sözleşmesinin dondurulmadığı belirtildi. Hırvat yıldızın doktoru Vrgoc, Orsic'in ameliyatında son tek- nolojinin kullanıldığını tedavi sürecinin olumlu gittiğini söyledi.



TOCHI İÇİN YENİDEN
Çıkan anlaşmazlık nedeniyle görüşmeleri beklemeye alınan Tochi Chukwuani için temaslar yeniden başladı. Danimarkalı oyuncu ve kulübü Lyngby ile yeniden masaya oturulurken, bu kez görüşmeler daha sıkı yapılıyor. Transferin imza aşamasına gelmesi durumunda oyuncu İstanbul'da detaylı bir sağlık kontrolünden geçirilecek ve geçmişte yaşadığı sağlık sorunuyla alakalı bir durumun olup olmadığına tekrar bakılacak.



GVARDİOL CITY'YE REKORLA GİTTİ!
İngiltere Premier Lig'de son 3 yılın şampiyonu Manchester City, Alman kulübü Leipzig'in Hırvat stoperi Josko Gvardiol'u transfer etti. yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Gvardiol, Manchester City'nin Mateo Kovacic'ten sonra yaz transfer döneminde renklerine bağladığı 2. isim oldu. İngiliz basını, transferin 90 milyon Euro karşılığında gerçekleştiğini yazdı. Bu durumda Gvardiol, 2019 yazında Manchester United'ın 87 milyon Euro'ya transfer ettiği Harry Maguire'ı geçerek futbol tarihinin bonservis bedeli en yüksek savunma oyuncusu oldu. Dinamo Zagreb altyapısından yetişen Gvardiol, 2021-22 sezonundan itibaren oynamaya başladığı Leipzig'de 2 Almanya Kupası kazandı. Hırvatistan Milli Takımı formasını 21 defa giyen Gvardiol, 2022 Dünya Kupası'nda 3'üncülük yaşadı.



BASINA KAPILAR KAPANIYOR
Tirana'yı eledikten sonra Neftçi Bakü ile eşleşen Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından UEFA Konferans Ligi'ne odaklandı. Siyah- Beyazlılar, bugün çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürecek. Taktik çalışmalara ağırlık verecek olan Kartal'ın idmanları basına kapalı yapılacak.



MONTERO KALACAK GİBİ
Geçen sezon Hamburg'a kiralanan Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, takımda kalacak gibi çalışıyor. Teknik ekibin, 24 yaşındaki futbolcudan memnun olduğu öğrenildi. 2025'e kadar kontratı bulunan ve Neftçi ile yapılacak maçların kadrosuna da adını yazdıran Montero'ya iyi bir teklif gelmezse futbolcu takımda kalacak.



TRANSFERLER İÇİN GERİ SAYIM
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş'ta taraftarların transfer beklentisi devam ediyor. Emrecan Bulut, Daniel Amartey, Jean Onana ve Ante Rebic'i kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar'da Rachid Ghezzal'ın takıma dönüşünün belirsiz olması sebebiyle kanat mevkisine takviye yapılacak. Beşiktaş yönetimi, 3-4 transfer daha yapmayı planlıyor. Bu futbolculardan birinin stoper, diğerlerinin ise orta saha ve hücum mevkisine olması öngörülüyor. Alex Oxlade-Chamberlain ve Matias Vargas, Beşiktaş'a transfer olması en yakın isimler olarak dikkati çekiyor. Önümüzdeki hafta içinde 2 transferin açıklanmasının planlandığı gelen haberler arasında.



BEŞİKTAŞ'TA İYİ İŞ ÇIKARDIM
İngiliz ekibi Watford'u çalıştıran Valerien Ismael, daha önce görev yaptığı Beşiktaş ile ilgili konuştu. İngiltere'ye gelerek hedefine ulaştığını belirten Fransız çalıştırıcı, "Her zaman kendime güveniyorum. Tam olarak istediğim yerdeyim. Beşiktaş ve West Bromwich'te istatistiklerim kötü değildi. Bence orada da iyi iş çıkardım" dedi. Ismael, Beşiktaş'ta 18 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi alan alıp 1.72 puan ortalaması yakaladı.


KANARYA CENGİZ'DEN VAZGEÇMİYOR
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yerli kontenjanı için büyük önem taşıyan Cengiz Ünder transferinden vazgeçmiyor. Son olarak Marsilya kulübü 20 milyon Euro'dan 15 milyon Euro'ya kadar inmişti. Fenerbahçe ise 8 milyon Euro artı bonuslarla işi bitirmek istese de Marsilya son rakamdan daha aşağıya inmemişti. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe önümüzdeki hafta içinde Marsilya ile bir ke daha masaya oturacak. Fenerbahçe'nin teklifini biraz daha iyileştirmesi bekleniyor. Marsilya da bir adım atarsa transfer sonuçlanmış olacak. Zira Cengiz Ünder de Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmişti. Cengiz Ünder transferinde önümüzdeki hafta son derece kritik olacak. Marsilya'nın 15 milyon Euro'nun altına inmesi kritik öneme sahip.



SAMANDIRA'DA ÇİFTE MESAİ
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovenya ekibi Maribor ile 10 Ağustos Perşembe günü Kadıköy'de karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çift idmanla sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki sabah antrenmanı, üst sahada yapılan ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenman; kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından çabukluk çalışmalarıyla tamamlandı. Fenerbahçe hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

ROMA'DAN MERTENS'E KANCA
9 yıl formasını giydiği Serie A ekibi Napoli'de unutulmaz bir iz bırakan ve kariyerine Galatasaray'da devam eden Dries Mertens ile ilgili dikkati çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Serie A devi Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Belçikalı yıldızın transfer edilmesini istiyor. Çizme'deki haberlerde, 36 yaşındaki Mertens'in de İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı iddia edildi. Geçen sezon Cimbom'da forma giydiği 30 maçta 6 gol, 3 de asist üreten Mertens için Roma'nın Galatasaray'dan yakın zamanda gerekli bilgileri almayı planladığı da belirtildi. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Zalgiris maçında attığı klas golle ülkesinde manşetleri süsleyen Mertens'in 1 yıl daha futbol oynayıp, profesyonel kariyerini noktalamayı planladığı da sıkça konuşuluyor.



MIDTSJÖ'YE YOL GÖRÜNDÜ
Alternatifli bir kadroya sahip olan Galatasaray'da Fredrik Midtsjö'nün forma şansı azaldı. 29 yaşındaki futbolcunun bu sebeple Cimbom'dan hazırlanmaya sıcak baktığı öğrenildi. 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen Midtsjö'ye Medipol Başakşehir'in talip olduğu ortaya çıktı. Başakşehir'in oyuncuyu kiralamak istediği ve olumlu ilerleyen sürecin önümüzdeki günlerde resmiyete döküleceği belirtildi.



ASLAN DAYIM BENİM
Alman ekibi Bayer Leverkusen'den Galatasaray'a transfer olan Kerem Demirbay'ın eşi Melina Demirbay, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Demirbay, "Aslan dayım benim. Burayı hep hayal ettiğini ve çok mutlu olacağını biliyorum. Birlikte harika zaman geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

FARK 1.5 MİLYON EURO
Ses getiren transferlere imza atan Galatasaray'da gözler Milot Rashica'nın geleceğine çevrildi. Sarı-Kırmızılılar, bonservisi İngiliz ekibi Norwich City'de olan Kosovalı kanat için görüşmelerini hızlandırdı. Cimbom'un Norwich ile yaptığı pazarlıklarda 5.5 milyon Euro'ya kadar çıktığı, İngiliz kulübünün ise 7 milyon Euro'ya kadar indiği öğrenildi. Kulüplerin beklentisi arasında 1.5 milyon Euro fark bulunsa da Sarı-Kırmızılılar, Rashica'nın transferini en genç bu ayın sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor. Rashica, Cimbom'da geçen sezon 30 maçta 5 gol, 6 asist kaydetti.



GALATASARAY'DA SEL ENDİŞESİ!
Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Zalgiris'i geçen Galatasaray, play-off turuna çıkmak için Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. İlk maçta Galatasaray'ı konuk edecek Olimpija Ljubljana, sel afetiyle boğuşuyor. Ljubljana kentindeki aşırı yağış nedeniyle şehir sular altında kaldı. Yaşanan afet sonrası Slovenya Ligi'nde bu hafta oynanacak tüm maçlar ertelendi. Ljubljana - Galatasaray maçı 8 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Maçın ertelenmesi konusunda ise UEFA'dan resmi açıklama gelmedi.



TETEVE CENGİZ'E GIDILECEK!
G.Saray'ın Zaniolo ile yollarını ayılması halinde transferde önemli adımlar atması bekleniyor. Sarı- Kırmızılılar'ın sağ kanat için düşündüğü ilk ismin Tete olduğu belirtiliyor. Bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldızla Fenerbahçe de ilgileniyor. Yönetimin yine Fenerbahçe ile adı geçen Cengiz Ünder konusunda da sürpriz bir hamle yapabileceği gelen bilgiler arasında.



MORUTAN YİNE ÇİZME YOLCUSU
Hazırlık kampında başarılı bir performans gösterse de yabancı sınırı nedeniyle yeni sezon planlamasında yer almayan Olimpiu Morutan yeniden Çizme yolcusu. Rumen yıldıza geçen sezon formasını giydiği Pisa ve bir başka Serie B takımı Palermo'nun talip olduğu öğrenildi. Pisa'nın Morutan'ı kiralamak istediği, Palermo'nun ise 3-4 milyon Euro'luk bir rakama genç yıldızın bonservisini almayı hedeflediği belirlendi. Galatasaray yönetimi, Morutan'ın potansiyeline inandığı için kiralama formüllerine daha sıcak bakıyor. Kısa süre içinde Rumen yıldızın geleceğinin belli olacağı ifade ediliyor.

BAŞARAMAZSAM ÇEKİLİRİM
Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel, hedefleri hakkında konuştu. Demirel, "Bir insan ne yapmak istediğini bilmeli. Ben teknik direktörlük yapacağım. Eğer başarısız olursam da futboldan çekileceğim" dedi.

MİLAN'IN GÖZÜ OZAN'DA
İtalyan ekibi Milan'ın kariyerine Hoffenheim'da devam eden 23 yaşındaki milli stoper Ozan Kabak'ı istediği iddia edildi. Hoffenheim'ın, Kabak için 13 milyon Euro bonservis talep ettiği ifade edildi.

CHELSEA'DEN 7 YILLIK İMZA
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Brighton'ın İspanyol kalecisi Robert Sanchez ile 7 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz basını bu transferin 29 milyon Euro karşılığında gerçekleştiğini iddia etti.

FENER'E NBA'DEN TRANSFER
Fenerbahçe Beko, son olarak NBA'de Cleveland'da oynayan 31 yaşındaki Brezilyalı oyun kurucu Raul Neto ile 1+1 yıllığına anlaştı. Neto, Cleveland'da 49 maçta 3.2 sayı, 1.6 asist ortalaması yakaladı.

SERGIO RAMOS SINIF ATLATIR
G.Saray'ın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörlerinden Albert Riera, Radyospor'a konuştu. Sergio Ramos iddiasını değerlendiren Riera, "Ramos'un önünde opsiyonlar vardır ama eğer olursa G.Saray'a sınıf atlatır" dedi.

İSTEYENİ ÇOK AMA GİTMİYOR
Fenerbahçe'nin tecrübeli forveti Serdar Dursun'u Süper Lig'den 5 kulübün istediği öğrenildi. Ancak Serdar'ın bu tekliflere kulaklarını kapatmış durumda. Milli futbolcu Fener'de kalmak istiyor. Bunun yanında 31 yaşındaki forvet Konferans Ligi'nde oynayacağı Maribor maçının listesine dahil edilmedi.

SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINABİLİR
Fenerbahçe'de menisküs ameliyatı olan ve sahalara dönüşü ekim ayını bulabilecek olan Lincoln'ün sözleşmesi askıya alınabilir. Brezilyalı orta saha için nihai karar henüz verilmedi.

BATSHUAYI'NİN HİÇ KEYFİ YOK
Fenerbahçe'de yapılan takviyelerin ardından kendisini yedek kulübesinde bulan Batshuayi'nin yüzü gülmüyor. Yedek kaldığı için mutsuzluğunu gizlemeyen Michy Batshuayi, temsilcisi aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Yönetim, iyi bir teklif gelmesi durumunda Belçikalı golcünün takımdan ayrılabileceği kaydedildi. Teknik direktör İsmail Kartal ise Belçikalı yıldızın takımda kalmasını istiyor.

YANNICK CARRASCO AL SHABAB'A YAKIN
İsmi Fenerbahçe ile sıkça anılan Atletico Madrid'in Belçikalı sol kanat oyuncusu Yannick Carrasco'nun Suudi Arabistan kulübü takımlarından Al Sahabab ile imzaya yakın olduğu bildirildi. Al Sahabab'ın yüksek bütçe ile yarışa girmesinin ardından F.Bahçe'nin masadan kalktığı bildirildi.

M.UNİTED HOJLUND'U KAPTI
Premier Lig takımlarından Manchester United, Danimarkalı santrfor Rasmus Hojlund'u Atalanta'dan transfer etti. Danimarka Milli Takımı formasını 6 kez giyen 20 yaşındaki futbolcu ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

GÖZTEPE'YE INSİDER DESTEĞİ
İnsider'in olimpik branşlara destek vermek amacıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesinde öncelik Türkiye'de en fazla amatör branşı bünyesinde bulunduran spor kulübü olan Göztepe'ye verilecek.

ALLAZOV GRİGORYAN'I YIKTI
Azerbaycanlı kickboksçu Çingiz Allazov, Ermeni rakibi Marat Grigoryan'a karşı çıktığı unvan maçını kazandı. Bangkok'ta düzenlenen karşılaşmada Allazov, puanla kazanarak unvanını korudu.

SÜPER KUPA PSV'NİN
PSV, Feyenoord'u 1-0 yenerek Hollanda Süper Kupa'nın sahibi oldu. Golü 79'da Noa Lang attı. Bu sonuçla PSV, Johan Cruyff'un isminin verildiği kupayı üst üste üçüncü olmak üzere 14. kez kazandı.

İKİSİ BİRDEN DÖNÜYOR
Trabzonspor'da stoperde yaşanan sakatlıklar sonrası bu bölgede alternatif isimlere yönelen Nenad Bjelica, Benkovic ve Denswil'in geri dönüşüyle rahatlayacak. Antalyaspor maçında hangi stoper ikilisinin oynayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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