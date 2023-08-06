Fenerbahçe’de Becao forma bekliyor! Yeni transfer 23 kişilik listede yerini aldı

GALATASARAY'DA SEL ENDİŞESİ!
Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Zalgiris'i geçen Galatasaray, play-off turuna çıkmak için Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. İlk maçta Galatasaray'ı konuk edecek Olimpija Ljubljana, sel afetiyle boğuşuyor. Ljubljana kentindeki aşırı yağış nedeniyle şehir sular altında kaldı. Yaşanan afet sonrası Slovenya Ligi'nde bu hafta oynanacak tüm maçlar ertelendi. Ljubljana - Galatasaray maçı 8 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Maçın ertelenmesi konusunda ise UEFA'dan resmi açıklama gelmedi.
TETEVE CENGİZ'E GIDILECEK!
G.Saray'ın Zaniolo ile yollarını ayılması halinde transferde önemli adımlar atması bekleniyor. Sarı- Kırmızılılar'ın sağ kanat için düşündüğü ilk ismin Tete olduğu belirtiliyor. Bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldızla Fenerbahçe de ilgileniyor. Yönetimin yine Fenerbahçe ile adı geçen Cengiz Ünder konusunda da sürpriz bir hamle yapabileceği gelen bilgiler arasında.
MORUTAN YİNE ÇİZME YOLCUSU
Hazırlık kampında başarılı bir performans gösterse de yabancı sınırı nedeniyle yeni sezon planlamasında yer almayan Olimpiu Morutan yeniden Çizme yolcusu. Rumen yıldıza geçen sezon formasını giydiği Pisa ve bir başka Serie B takımı Palermo'nun talip olduğu öğrenildi. Pisa'nın Morutan'ı kiralamak istediği, Palermo'nun ise 3-4 milyon Euro'luk bir rakama genç yıldızın bonservisini almayı hedeflediği belirlendi. Galatasaray yönetimi, Morutan'ın potansiyeline inandığı için kiralama formüllerine daha sıcak bakıyor. Kısa süre içinde Rumen yıldızın geleceğinin belli olacağı ifade ediliyor.
BAŞARAMAZSAM ÇEKİLİRİM
Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel, hedefleri hakkında konuştu. Demirel, "Bir insan ne yapmak istediğini bilmeli. Ben teknik direktörlük yapacağım. Eğer başarısız olursam da futboldan çekileceğim" dedi.
MİLAN'IN GÖZÜ OZAN'DA
İtalyan ekibi Milan'ın kariyerine Hoffenheim'da devam eden 23 yaşındaki milli stoper Ozan Kabak'ı istediği iddia edildi. Hoffenheim'ın, Kabak için 13 milyon Euro bonservis talep ettiği ifade edildi.
CHELSEA'DEN 7 YILLIK İMZA
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Brighton'ın İspanyol kalecisi Robert Sanchez ile 7 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz basını bu transferin 29 milyon Euro karşılığında gerçekleştiğini iddia etti.
FENER'E NBA'DEN TRANSFER
Fenerbahçe Beko, son olarak NBA'de Cleveland'da oynayan 31 yaşındaki Brezilyalı oyun kurucu Raul Neto ile 1+1 yıllığına anlaştı. Neto, Cleveland'da 49 maçta 3.2 sayı, 1.6 asist ortalaması yakaladı.
SERGIO RAMOS SINIF ATLATIR
G.Saray'ın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörlerinden Albert Riera, Radyospor'a konuştu. Sergio Ramos iddiasını değerlendiren Riera, "Ramos'un önünde opsiyonlar vardır ama eğer olursa G.Saray'a sınıf atlatır" dedi.
İSTEYENİ ÇOK AMA GİTMİYOR
Fenerbahçe'nin tecrübeli forveti Serdar Dursun'u Süper Lig'den 5 kulübün istediği öğrenildi. Ancak Serdar'ın bu tekliflere kulaklarını kapatmış durumda. Milli futbolcu Fener'de kalmak istiyor. Bunun yanında 31 yaşındaki forvet Konferans Ligi'nde oynayacağı Maribor maçının listesine dahil edilmedi.
SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINABİLİR
Fenerbahçe'de menisküs ameliyatı olan ve sahalara dönüşü ekim ayını bulabilecek olan Lincoln'ün sözleşmesi askıya alınabilir. Brezilyalı orta saha için nihai karar henüz verilmedi.
BATSHUAYI'NİN HİÇ KEYFİ YOK
Fenerbahçe'de yapılan takviyelerin ardından kendisini yedek kulübesinde bulan Batshuayi'nin yüzü gülmüyor. Yedek kaldığı için mutsuzluğunu gizlemeyen Michy Batshuayi, temsilcisi aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Yönetim, iyi bir teklif gelmesi durumunda Belçikalı golcünün takımdan ayrılabileceği kaydedildi. Teknik direktör İsmail Kartal ise Belçikalı yıldızın takımda kalmasını istiyor.
YANNICK CARRASCO AL SHABAB'A YAKIN
İsmi Fenerbahçe ile sıkça anılan Atletico Madrid'in Belçikalı sol kanat oyuncusu Yannick Carrasco'nun Suudi Arabistan kulübü takımlarından Al Sahabab ile imzaya yakın olduğu bildirildi. Al Sahabab'ın yüksek bütçe ile yarışa girmesinin ardından F.Bahçe'nin masadan kalktığı bildirildi.
M.UNİTED HOJLUND'U KAPTI
Premier Lig takımlarından Manchester United, Danimarkalı santrfor Rasmus Hojlund'u Atalanta'dan transfer etti. Danimarka Milli Takımı formasını 6 kez giyen 20 yaşındaki futbolcu ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandı.
GÖZTEPE'YE INSİDER DESTEĞİ
İnsider'in olimpik branşlara destek vermek amacıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesinde öncelik Türkiye'de en fazla amatör branşı bünyesinde bulunduran spor kulübü olan Göztepe'ye verilecek.
ALLAZOV GRİGORYAN'I YIKTI
Azerbaycanlı kickboksçu Çingiz Allazov, Ermeni rakibi Marat Grigoryan'a karşı çıktığı unvan maçını kazandı. Bangkok'ta düzenlenen karşılaşmada Allazov, puanla kazanarak unvanını korudu.
SÜPER KUPA PSV'NİN
PSV, Feyenoord'u 1-0 yenerek Hollanda Süper Kupa'nın sahibi oldu. Golü 79'da Noa Lang attı. Bu sonuçla PSV, Johan Cruyff'un isminin verildiği kupayı üst üste üçüncü olmak üzere 14. kez kazandı.
İKİSİ BİRDEN DÖNÜYOR
Trabzonspor'da stoperde yaşanan sakatlıklar sonrası bu bölgede alternatif isimlere yönelen Nenad Bjelica, Benkovic ve Denswil'in geri dönüşüyle rahatlayacak. Antalyaspor maçında hangi stoper ikilisinin oynayacağı ise belirsizliğini koruyor.