Helal sana sultanım! Çeyrek finalde rakibimiz İtalya oldu...





ŞİMDİ HEDEFİMİZ FİNAL

3-0'lık galibiyetin ardından konuşan kaptan Eda Erdem Dündar, "Takım olarak mükemmel bir mücadele sergiledik. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Şimdi hedefimiz finale yükselmek. Önümüzde 10 günlük bir süreç var. İyi bir hazırlık dönemi geçirerek ülkemizi ABD'de de en iyi şekilde temsil edeceğiz" açıklamasını yaptı.

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