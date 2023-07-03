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    Helal sana sultanım! Çeyrek finalde rakibimiz İtalya oldu...

    Tayland’daki mücadeleyi 78 dakikada kazanan Ay-Yıldızlılar böylece Milletler Ligi elemelerindeki 12 maçın 9’undan galip ayrılarak grubu 3. sırada bitirdi. Final Etabı12-16 Temmuz’da Teksas’ta düzenlenecek...

    Helal sana sultanım

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin Tayland'daki 3. hafta mücadelesinde 4. ve son maçında Hırvatistan'ı 3-0 yendi. İlk seti 25-14 kazanan Türkiye ikinci sette de rakibine 25-23'lük üstünlük sağladı. Ay-Yıldızlılar, son seti de 25-18 kazanarak mücadeleden toplamda 3-0'lık galibiyet elde etti.



    BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI
    78 dakika süren maçın ardından Milli Takımımız'da çok büyük bir sevinç yaşandı. Milletler Ligi elemelerinde oynadığı 12 maçın 9'ununu kazanarak 29 puanla 3'üncü sırada yer alan Filenin Sultanları, 8 takımın mücadele edeceği Final Etabı'na kalmayı daha önce garantilemişti.



    DAHA ÖNCE 3. OLMUŞTUK
    Milli Takımımız'ın da mücadele edeceği Final Etabı, 12-16 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde düzenlenecek. Türkiye, 2018'de Milletler Ligi adıyla başlayan organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.



        ŞİMDİ HEDEFİMİZ FİNAL
        3-0'lık galibiyetin ardından konuşan kaptan Eda Erdem Dündar, "Takım olarak mükemmel bir mücadele sergiledik. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Şimdi hedefimiz finale yükselmek. Önümüzde 10 günlük bir süreç var. İyi bir hazırlık dönemi geçirerek ülkemizi ABD'de de en iyi şekilde temsil edeceğiz" açıklamasını yaptı.

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        Haberler Spor Helal sana sultanım! Çeyrek finalde rakibimiz İtalya oldu...
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