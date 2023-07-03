Helal sana sultanım! Çeyrek finalde rakibimiz İtalya oldu...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin Tayland'daki 3. hafta mücadelesinde 4. ve son maçında Hırvatistan'ı 3-0 yendi. İlk seti 25-14 kazanan Türkiye ikinci sette de rakibine 25-23'lük üstünlük sağladı. Ay-Yıldızlılar, son seti de 25-18 kazanarak mücadeleden toplamda 3-0'lık galibiyet elde etti.
BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI
78 dakika süren maçın ardından Milli Takımımız'da çok büyük bir sevinç yaşandı. Milletler Ligi elemelerinde oynadığı 12 maçın 9'ununu kazanarak 29 puanla 3'üncü sırada yer alan Filenin Sultanları, 8 takımın mücadele edeceği Final Etabı'na kalmayı daha önce garantilemişti.
DAHA ÖNCE 3. OLMUŞTUK
Milli Takımımız'ın da mücadele edeceği Final Etabı, 12-16 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde düzenlenecek. Türkiye, 2018'de Milletler Ligi adıyla başlayan organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.