Bahçeşehir koç Sinan Atalay ile sözleşme yeniledi

İKİSİ BİTTİ ÜÇÜ YOLDA!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yayıncı kuruluşa kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, "Transfer süreci biten iki oyuncumuz var. Bitme aşamasında olan üç oyuncumuz var" dedi. Başkan Doğan, taraftarın beklentilerinin farkında olduklarını da vurgulayarak, "Taraftarda bekliyor ama her şey yöntem dahilinde, Trabzonspor kulübüne maddi zarar vermemek için belli şeylerin yansımaması için çok dikkatliyiz. Her şey Trabzonspor taraftarını daha mutlu etmek için. Yıllardır buradayım. Trabzonspor her zaman zirveye oynamak zorunda. Şartlar ne olursa olsun bizde bunun bilincindeyiz. Biten 2 oyuncumuz var. Bitme aşamasında 3 oyuncumuz var. İsim belirtemeyeceğim. Bunu deme şansımız yok. Yakın zaman içinde yaptığımız transferleri yavaş yavaş açıklayacağız" ifadelerini kullandı.



DOĞAN İSİM VERMEDİ

Trabzonspor 2 transferi tamamladıklarını söylese de isim vermek istemedi. Doğan, "Yakın zaman içerisinde transferlerimizi açıklayacağız" dedi.



ABDULLAH AVCI YENİDEN MASADA

Teknik direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe ve Milli Takım iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı ile daha önce temas kuran Sarı-Lacivertliler beklemeye geçmişti. Avcı, "Şu anda gündemde Fenerbahçe ve Milli Takım söylentileri var. Bayramdan sonra durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Yönetimi, önümüzdeki hafta yeni teknik adamla ilgili kararını açıklayacak.



TÜRK OĞLU TÜRK YUSUF ARTIK OYNAYABİLECEK

TFF'nin yabancı oyuncu kuralında gittiği değişikliğin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten açıklama geldi. Başkan Dursun Özbek, "Yusuf Demir mavi kartla Türk statüsünde oynayabilecek. Oynaması da lazım zaten. Türk oğlu Türk bir oyuncumuz. Yönetmeliğin bir maddesine göre başka bir milli takımda oynadığı için sen Türk değilsin demek olmazdı" ifadelerini kullandı. Geçtiğıimiz sezon 6 milyon Euro banservis bedeliyle transfer edilen Yusuf Demir, yabancı statüsünde olmasının dezavantajıyla fazla süre alamamıştı.



UNİTED'IN GÖZÜ KANE'DE

İngiliz basını Manchester United'ın Tottenham'ın golcüsü Harry Kane ile görüştüğünü ve ayrılması için oyuncuya baskı yaptığını yazdı. Haberde ayrıca United'ın 116 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.



AKASYA'DA UNUTULMAZ GÜN

Akasya, dünya genelinde kutlanan Dünya Kaykay Günü'nde unutulmaz bir projeye imza attı. 21 Haziran'da 25 sporcunun ve özel misafirlerin katılımıyla düzenlenen organizasyon sıra dışı görüntülere sahne oldu.



BRYANT'LA 2 YILLIK İMZA

Anadolu Efes, Birleşik Amerikalı oyuncusu Elijah Bryant ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Efes ile 4 kupa kazanan Bryant geçen sezon ligde oynadığı 26 maçta 14 sayı, 4.8 ribaunt ve 3.4 asist ortalaması yakaladı.



ANTETOKOUMPA PANA'DA

Basketbolda Yunan temsilcisi Panathinaikos, son olarak Fenerbahçe Beko'da oynayan 25 yaşındaki Yunan asıllı pivot Kostas Antetokounmpo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı



AZİZ YILDIRIM KONUŞACAK!

F.Bahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, bugün düzenleyeceği basın toplantısında gündemi değerlendirecek. Yıldırım'ın basın toplantısı saat 14.00'te başlayacak. Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı lacivertli kulübün olağan mali genel kurulunda yaptığı açıklamalara yanıt vermesi bekleniyor.



ÇİLEK TRANSFERİ YAPMIYORUZ

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak transfer planlarını anlattı. Sancak, "Çilek falan diye tabir edilen şeyler yok. Zaten iyi bir kadromuz var. Aksayan yerlere oyuncu alacağız, devam edeceğiz" diye konuştu.



OSİMHEN CEP YAKACAK

İtalya'da şampiyonluğa ulaşan Napoli, Fransız devi Paris Saint Germain ile anılan Victor Osimhen'in bedelini belirledi. Napoli, geçen sezon 31 gol 4 asist üreten Nijeryalı golcü için 180 milyon euro talep etti.



ADRYELSON İÇİN 4 MİLYON EURO

Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Beşiktaş, Botafogo'nun stoperi Adryelson'la ilgileniyor. Kartal'ın bu transferde ciddi olduğu ve 4 milyon Euro teklifte bulunduğu öğrenildi.



