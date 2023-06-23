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    Bahçeşehir koç Sinan Atalay ile sözleşme yeniledi

    Bahçeşehir koç Sinan Atalay ile sözleşme yeniledi. Başkan Hüseyin Yücel, “Hedef yine Avrupa’da şampiyonluk” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 23 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Hedef yine Avrupa’da şampiyonluk

    Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, geçen sezon baş antrenörlük görevini devralan tecrübeli çalıştırıcı Sinan Atalay ile yeni sezon için sözleşme yeniledi, yola devam kararı aldı. Takımda hedef, FIBA Europe Cup'ta tekrar şampiyon olmak. Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, baş antrenör Sinan Atalay ve kulüp yönetim kurulunun da katılımıyla yapılan imza töreninde takımın bu sezonki hedefleri masaya yatırıldı. Başkan Hüseyin Yücel, "Bu yıl Bahçeşehir Koleji olarak şampiyonluk kupasını ülkemize getirdiğimiz FIBA Europe Cup'ta yeniden mücadele etmeye koçumuzla karar verdik. İnanıyorum ki kupa bir kez daha ülkemize gelecek" diye konuştu.




    KARTAL'A 6 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
    Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan, Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan 23 yaşındaki Jackson Muleka'yı kadrosuna katmak için 3.5 milyon euroluk resmi teklifte bulundu. Beşiktaş'ın ise 4.5 milyon euro istediği belirtildi. Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncu, bu sezon 32 maçta 6 gol ve 1 asist kaydetti. Siyah-Beyazlılar, Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Muleka'yı elden çıkarmak istiyor. Kartal'ın savunmadaki yıldızlarından Romain Saiss'e de Fransa'nın dev kulübü Marsilya talip oldu. L'Euipe Gazetesi'nin haberine göre Marsilya, Faslı stoper için Beşiktaş'a 2.5 milyon euro teklif etti. Siyah-Beyazlılar, Saiss için 4 milyon euro istiyor. Geçen sezon başında Beşiktaş'a transfer olan tecrübeli oyuncu, Siyah-Beyazlı formayla 26 maça çıktı. Bu süreçte 1 kez gol sevinci yaşarken 1 de gol pası verdi.




    CRESPO'YU LAZİO'YA ÖNERDİ
    Geçen sezon Jorge Jesus ile sorun yaşayan ve zaman zaman ilk 11'de kendine yer bulamayan Miguel Crespo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldız oyuncunun menajerinin oyuncunu Lazio'ya teklif ettiği iddia edildi. 26 yaşındaki Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Geçen sezon 37 maçta forma giyen, 3 gol ve 4 asist üreten Crespo, 2021 yılında Estoril Praia'dan 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.




        KONFEKSİYON ATÖLYESİNDE BASTIRILAN 5 YILDIZ BİZİ İLGİLENDİRMİYOR
        Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosu hakkında konuştu. Metin Öztürk'ün açıklamaları her iki kulübün taraftarları arasında da ciddi yankı yaptı. Metin Öztürk "Fenerbahçe'nin 5. yıldız isteği beni etkilemiyor, matbaada her şey bastırılabilir. Sahte para da bastırılabilir. Bir yerde tişört bastırabilirsiniz, paranın üzerine kendinizi bastırabilirsiniz ama bir yerde geçerliliği olmaz. Gerçek 5 yıldızı merak ediyorsanız 2023- 2024 sezonunda 24. şampiyonluk, bir sonraki sezon da 25. şampiyonluğunu biz alınca orada görürsünüz. Rakiplerimiz 4. yıldızı görmeden biz 5. yıldızı takacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.




        YA AVRUPA YA TRABZON
        Uğurcan Çakır hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili de konuşan Trabzonspor Başkan Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor kaptanını istemediği müddetçe hiçbir kulübe vermez. Zaten Türkiye'yi konuşmuyorum. Uğurcan Avrupa'nın önemli kulüplerinden bir tanesi talip olursa Uğurcan da gitmek isterse biz kendisine sarılıp göndeririz"




        İKİSİ BİTTİ ÜÇÜ YOLDA!
        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yayıncı kuruluşa kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, "Transfer süreci biten iki oyuncumuz var. Bitme aşamasında olan üç oyuncumuz var" dedi. Başkan Doğan, taraftarın beklentilerinin farkında olduklarını da vurgulayarak, "Taraftarda bekliyor ama her şey yöntem dahilinde, Trabzonspor kulübüne maddi zarar vermemek için belli şeylerin yansımaması için çok dikkatliyiz. Her şey Trabzonspor taraftarını daha mutlu etmek için. Yıllardır buradayım. Trabzonspor her zaman zirveye oynamak zorunda. Şartlar ne olursa olsun bizde bunun bilincindeyiz. Biten 2 oyuncumuz var. Bitme aşamasında 3 oyuncumuz var. İsim belirtemeyeceğim. Bunu deme şansımız yok. Yakın zaman içinde yaptığımız transferleri yavaş yavaş açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

        DOĞAN İSİM VERMEDİ
        Trabzonspor 2 transferi tamamladıklarını söylese de isim vermek istemedi. Doğan, "Yakın zaman içerisinde transferlerimizi açıklayacağız" dedi.

        ABDULLAH AVCI YENİDEN MASADA
        Teknik direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe ve Milli Takım iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı ile daha önce temas kuran Sarı-Lacivertliler beklemeye geçmişti. Avcı, "Şu anda gündemde Fenerbahçe ve Milli Takım söylentileri var. Bayramdan sonra durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Yönetimi, önümüzdeki hafta yeni teknik adamla ilgili kararını açıklayacak.

        TÜRK OĞLU TÜRK YUSUF ARTIK OYNAYABİLECEK
        TFF'nin yabancı oyuncu kuralında gittiği değişikliğin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten açıklama geldi. Başkan Dursun Özbek, "Yusuf Demir mavi kartla Türk statüsünde oynayabilecek. Oynaması da lazım zaten. Türk oğlu Türk bir oyuncumuz. Yönetmeliğin bir maddesine göre başka bir milli takımda oynadığı için sen Türk değilsin demek olmazdı" ifadelerini kullandı. Geçtiğıimiz sezon 6 milyon Euro banservis bedeliyle transfer edilen Yusuf Demir, yabancı statüsünde olmasının dezavantajıyla fazla süre alamamıştı.

        UNİTED'IN GÖZÜ KANE'DE
        İngiliz basını Manchester United'ın Tottenham'ın golcüsü Harry Kane ile görüştüğünü ve ayrılması için oyuncuya baskı yaptığını yazdı. Haberde ayrıca United'ın 116 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

        AKASYA'DA UNUTULMAZ GÜN
        Akasya, dünya genelinde kutlanan Dünya Kaykay Günü'nde unutulmaz bir projeye imza attı. 21 Haziran'da 25 sporcunun ve özel misafirlerin katılımıyla düzenlenen organizasyon sıra dışı görüntülere sahne oldu.

        BRYANT'LA 2 YILLIK İMZA
        Anadolu Efes, Birleşik Amerikalı oyuncusu Elijah Bryant ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Efes ile 4 kupa kazanan Bryant geçen sezon ligde oynadığı 26 maçta 14 sayı, 4.8 ribaunt ve 3.4 asist ortalaması yakaladı.

        ANTETOKOUMPA PANA'DA
        Basketbolda Yunan temsilcisi Panathinaikos, son olarak Fenerbahçe Beko'da oynayan 25 yaşındaki Yunan asıllı pivot Kostas Antetokounmpo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı

        AZİZ YILDIRIM KONUŞACAK!
        F.Bahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, bugün düzenleyeceği basın toplantısında gündemi değerlendirecek. Yıldırım'ın basın toplantısı saat 14.00'te başlayacak. Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı lacivertli kulübün olağan mali genel kurulunda yaptığı açıklamalara yanıt vermesi bekleniyor.

        ÇİLEK TRANSFERİ YAPMIYORUZ
        Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak transfer planlarını anlattı. Sancak, "Çilek falan diye tabir edilen şeyler yok. Zaten iyi bir kadromuz var. Aksayan yerlere oyuncu alacağız, devam edeceğiz" diye konuştu.

        OSİMHEN CEP YAKACAK
        İtalya'da şampiyonluğa ulaşan Napoli, Fransız devi Paris Saint Germain ile anılan Victor Osimhen'in bedelini belirledi. Napoli, geçen sezon 31 gol 4 asist üreten Nijeryalı golcü için 180 milyon euro talep etti.

        ADRYELSON İÇİN 4 MİLYON EURO
        Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Beşiktaş, Botafogo'nun stoperi Adryelson'la ilgileniyor. Kartal'ın bu transferde ciddi olduğu ve 4 milyon Euro teklifte bulunduğu öğrenildi.

        ADRYELSON İÇİN 4 MİLYON EURO
        Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Beşiktaş, Botafogo'nun stoperi Adryelson'la ilgileniyor. Kartal'ın bu transferde ciddi olduğu ve 4 milyon Euro teklifte bulunduğu öğrenildi.
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        Türk Telekom
        Haberler Spor Bahçeşehir koç Sinan Atalay ile sözleşme yeniledi
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