Fenerbahçe'nin en "hırçını" İrfan Can Kahveci, en golcüsü Valencia

Sarı-lacivertli ekiple bu sezon ligde 27 maçta görev yapan İrfan Can , 1430 dakika sahada kaldı.Ortalama 52 dakika forma giyen 27 yaşındaki hücum oyuncusu, oynadığı pozisyona rağmen takımın en "hırçın" ismi oldu.Bu sezon 2 kırmızı ve 4 sarı kart gören İrfan Can Kahveci , 5 maçta takımını yalnız bıraktı. Fenerbahçe 'de bu sezon İrfan Can Kahveci'nin ardından en hırçın isimler olarak Michy Batshuayi ve Miguel Crespo dikkati çekti.Sarı-lacivertlilerin golcü isimleri arasında yer alan Batshuayi, 19 maçta toplam 1220 dakika forma giydi.Mücadeleci yapısıyla ön plana çıkan Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo ise 23 maçta 1168 dakika sahada kaldı.Batshuayi ve Crespo, oynadıkları bu sürelerde 1'er kırmızı ve 4'er sarı kart gördü.Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon gol yollarında Enner Valencia ve Michy Batshuayi ile sevindi.Sezonun bitmesiyle sarı-lacivertli takımdan ayrılan 33 yaşındaki Valencia, attığı 29 golle gol kralı oldu.Toplamda 31 maçta 2 bin 253 dakika sahada kalan Valencia, sarı-lacivertli kulübün tarihte bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu olmayı da başardı.Bu sezon gol yollarında Valencia'ya en büyük destek ise Batshuayi'den geldi.Ligde 19 maçta toplam 1220 dakika sahada kalan Belçikalı golcü, 12 golle katkı sağladı.Fenerbahçe'de Diego Rossi , İrfan Can Kahveci, Joao Pedro Arda Güler ve Joshua King ise 4'er kez rakip fileleri sarstı.