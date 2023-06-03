Trabzonspor’un 11’i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan 37. hafta maçlarıyla devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor bu sezon son kez taraftarının karşısına çıkıyor.

Alanyaspor'u ağırlayan Fırtına, Hamsik'e de veda ediyor. Bordo mavililerde hedef Akyazı'daki son maçtan 3 puanla ayrılmak.

Trabzonspor Alanyaspor maçı öncesi Fırtına'nın 11'i de belli oldu...

İLK 11'LER



Trabzonspor : Taha Tepe, Eren, Taha, Hüseyin, Larsen, Bakasetas, Siopis,Hamsik, Trezeguet, Visca, Umut.

Alanyaspor : Yusuf Karagöz, Çağan, Furkan, Fatih, Yusuf, Doumbia, Fer, Oğuz, Umut, Candeias, Erencan.

BJELICA YÖNETİMİNDE İLK PEŞİNDE



Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez 3 maç art arda kazanma başarısı gösterecek. Bjelica yönetiminde, ligin son 2 haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 yenen bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanması durumunda üst üste 3. galibiyeti alarak bu sezon ilki yaşayacak.

HAMSIK'E VEDA



Trabzonspor'da dün futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Marek Hamsik'e taraftarlar veda edecek. Alanyaspor maçıyla Trabzon'da son kez bordo-mavili taraftarlar önüne çıkacak Hamsik için kulüp de taraftarları maça davet etti.