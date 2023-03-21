Trabzonspor’da sezon sonunda takımdan birçok ismin ayrılması bekleniyor

Trabzonspor'da yönetim kurulu sezon sonuna doğru takımın gelecek sezonki kadronun planlamasına başlayacak. Sözleşmesi sona erecek olan Marek Hamsik ile birlikte kiralık olarak takımda bulunan Gbamin, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar'ın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Trabzonspor'da ayrıca yüksek rakam kazanan oyunculardan ayrılma isteği olanlara teklif getirmeleri durumunda gerekli kolaylık sağlanacak.
KİRADAKİLER DE SATILACAK
Bordo-Mavili takımda sezon sonu itibariyle Vitor Hugo, Bruno Peres ve Bakasetas gibi oyunculara teklif gelme ihtimali bulunuyor. Bu oyunculardan bonservis kazanmak isteyen yönetim kurulu ayrıca maaş dengesini de oturtmaya çalışacak. Kasımpaşa'da kiralık oynayan Fode Koita ile yollar kesinlikle ayrılacak ve farklı takımlara kiralık olarak gönderilen oyuncuların da raporları istenecek ve ona göre bir yol haritası belirlenecek. Trabzonspor, kiraya verdiği Flavio ve Djaniny'den de bonservis geliri elde etmek istiyor.
14 MAÇTA 1 GOLÜ VAR
Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik'in sözleşmesi sezon sonu bitiyor. 35 yaşındaki Slovak yıldız bu sezon sadece 1 gol attı.