Trabzonspor’da sezon sonunda takımdan birçok ismin ayrılması bekleniyor





KİRADAKİLER DE SATILACAK

Bordo-Mavili takımda sezon sonu itibariyle Vitor Hugo, Bruno Peres ve Bakasetas gibi oyunculara teklif gelme ihtimali bulunuyor. Bu oyunculardan bonservis kazanmak isteyen yönetim kurulu ayrıca maaş dengesini de oturtmaya çalışacak. Kasımpaşa'da kiralık oynayan Fode Koita ile yollar kesinlikle ayrılacak ve farklı takımlara kiralık olarak gönderilen oyuncuların da raporları istenecek ve ona göre bir yol haritası belirlenecek. Trabzonspor, kiraya verdiği Flavio ve Djaniny'den de bonservis geliri elde etmek istiyor.