EXXEN tek maç satın alma nasıl yapılır? EXXEN Spor paketi ne kadar? EXXEN 2023 ÜYELİK PAKETİ listesi...

EXXENSPOR PAKETİNE SMS'LE ÜYELİK

Exxenspor paketine SMS ile de üye olunabiliyor. Reklamlı üyelikler için "EXXENSPOR", Reklamsız üyelik için "EXXENSPOR REKLAMSIZ" yazıp 9300'a SMS göndermeniz yeterli.

Exxen Aylık reklamlı paket 129.90 TL'den satılıyor.

Reklamsız aylık paket ise 149.90 TL'den kullanıcıları bekliyor.

Sezonluk reklamlı paket ise 6 ay taksitle 102,90 TL'den satılıyor.