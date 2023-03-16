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    • Spor
    • 16.03.2023 17:16
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    • 16.03.2023 17:30
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    EXXEN tek maç satın alma nasıl yapılır? EXXEN Spor paketi ne kadar? EXXEN 2023 ÜYELİK PAKETİ listesi...

    EXXEN üyelik paketleri hakkında araştırmalar hızlandı. UEFA Avrupa liginde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe İspanyol ekibi Sevilla 'nın konuğu oluyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesi kapsamında karşı karşıya gelecek Sevilla Fenerbahçe maçına dair araştırmalar hızlandı. Peki, Fenerbahçe Sevilla maçı Exxen üyelik paketi ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    EXXEN tek maç satın alma nasıl yapılır?

    EXXEN üyelik paketleri Fenerbahçe maçını izlemek isteyenler tarafından merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan İspanya'nın Sevilla takımı, ulusal liginde deplasmanda oynadığı maçta Atletico Madrid'e 6-1 yenildi. Sevilla önceki maç Osasuna'ya da mağlup oldu. Ayrıca İspanyol ekibi Sevilla 'da eski Galatasaraylı yıldızlar Marcao, Fernando Reges ve Alex Telles de forma giyiyor.

    EXXEN TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

    UEFA maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekiyor. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmuyor.

    EXXEN ÜYELİK PAKETLERİ

    Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmaları Exxen üzerinden yayınlanıyor.

    Exxenspor üyelik paketleri 2023 yılında 102,90 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Exxen'de sezonluk ve aylık paket satın alma seçeneği bulunuyor. Ancak tek maçlık paket alınmıyor.

        EXXENSPOR PAKETİNE SMS'LE ÜYELİK

        Exxenspor paketine SMS ile de üye olunabiliyor. Reklamlı üyelikler için "EXXENSPOR", Reklamsız üyelik için "EXXENSPOR REKLAMSIZ" yazıp 9300'a SMS göndermeniz yeterli.

        Exxen Aylık reklamlı paket 129.90 TL'den satılıyor.

        Reklamsız aylık paket ise 149.90 TL'den kullanıcıları bekliyor.

        Sezonluk reklamlı paket ise 6 ay taksitle 102,90 TL'den satılıyor.

        EXXENSPOR'A NASIL ÜYE OLUNUR?

        Daha önce Exxen üyeliği oluşturduysanız, Exxen'in mobil uygulaması veya www.exxen.com üzerinden aktif hesabınıza giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ üst tarafında yer alan "Profilim - Profil değiştir" seçenekleri içerisinden yeni profil oluşturabilirsiniz.

        EXXEN'İ AYNI ANDA KAÇ KİŞİ İZLEYEBİLİR?

        Exxen bireysel üyelik ile aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor. Aynı anda birkaç cihazdan izlemek isteyenlerin Exxenspor ticari paket alması gerekiyor.

            SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

            Avrupa'nın iki numaralı futbol organizasyonunda temsilcimiz Fenerbahçe ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka 9 Mart Perşembe günü ( Yarın) Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda saat 23:00'te oynanacak.

            SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

            Fenerbahçe ile Sevilla kozlarını paylaşacağı kritikmüsabaka 9 Mart Perşembe günü saat 23:00 da başlayacak. Müsabaka Exxen'den naklen yayınlanacak.

            SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇINI KİM YÖNETECEK?

            Fenerbahçe'nin İspanyol ekibi Sevilla ile deplasmanda oynayacağı maçı Fransız Hakem François Letexier yönetecek. Letexierin yardımcılıklarını Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni üstlenecek. Karşılaşmanın 4üncü hakemi ise Ruddy Buquet olacak.
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