EXXEN tek maç satın alma nasıl yapılır? EXXEN Spor paketi ne kadar? EXXEN 2023 ÜYELİK PAKETİ listesi...

EXXEN üyelik paketleri Fenerbahçe maçını izlemek isteyenler tarafından merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan İspanya'nın Sevilla takımı, ulusal liginde deplasmanda oynadığı maçta Atletico Madrid'e 6-1 yenildi. Sevilla önceki maç Osasuna'ya da mağlup oldu. Ayrıca İspanyol ekibi Sevilla 'da eski Galatasaraylı yıldızlar Marcao, Fernando Reges ve Alex Telles de forma giyiyor.
EXXEN TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?
UEFA maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekiyor. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmuyor.
EXXEN ÜYELİK PAKETLERİ
Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmaları Exxen üzerinden yayınlanıyor.
Exxenspor üyelik paketleri 2023 yılında 102,90 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Exxen'de sezonluk ve aylık paket satın alma seçeneği bulunuyor. Ancak tek maçlık paket alınmıyor.