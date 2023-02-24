İtalyan devi Napoli Fenerbahçe'nin yıldızları için geliyor! Listede Crespo, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu var

İSMİ DAHA GÖZÜNE KESTİRDİ

Fenerbahçe ile transfer dolayısıyla ilişkileri çok iyi olan Napoli'nin sezon sonundaki hedefi ise Crespo, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu... Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min Jae'yi transfer eden İtalyan kulübünün, 3 yıldız için de girişimde bulunacağı belirtildi. Sarı-Lacivertli Yönetimin sezon sonunda bu 3 oyuncu için astronomik teklif beklentisi var.