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    • Spor
    • 24.02.2023 18:21
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    • 24.02.2023 18:32
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    İtalyan devi Napoli Fenerbahçe'nin yıldızları için geliyor! Listede Crespo, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu var

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da kadro planlaması çalışmaları sürüyor. Son yıllarda yurt dışına yüksek bonservis bedeli ile gönderdiği isimlerle dikkat çeken sarı-lacivertlilerde yeni bir gelişme yaşandı. Eljif Elmas ve Kim Min Jae gibi isimleri Fenerbahçe'den alan Napoli'nin şimdi de gözünü Crespo, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'na diktiği öğrenildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    İtalyan devi Fener’in yıldızları için geliyor! 3 isim listede

    Fenerbahçe son yıllarda yurt dışına sattığı oyuncularla dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz sezonlarda Kuzey Makedon yıldızı Eljif Elmas'ı Napoli'ye yüksek bir bonservis bedeliyle satmıştı. İtalyan ekibi bu sezon ise Güney Koreli stoper Kim Min Jae'yi yine yüksek bedeller karşılığında kadrosuna kattı. İtalyan ekibi, Fenerbahçe'den yaptığı transferler sonrasında flaş bir hamlede bulundu... İşte ayrıntılar...

    ELJİF'İ 16.2 MİLYON EURO'YA SATTI
    Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda Eljif Elmas'ı 16.2 milyon Euro karşılığında Napoli'ye sattı. Sarı-Lacivertliler, 2017 yılında Makedon ekibi Rabotnicki'den sadece 180 bin euroya transfer ettiği genç yıldızı Napoyli'ye 16 milyon euro kar elde ederek gönderdi. 2019 yılından beri Napoli forması giyen 23 yaşındaki yıldız oyuncunun şimdiki değeri ise 23 milyon euro.

    KİM MİN JAE İÇİN 18 MİLYON EURO
    İtalyan temsilcisi Napoli, sezon başında Fenerbahçe'den Güney Koreli stoper Kim Min Jae'yi 18 milyon euro karşılığında transfer etti. Fenerbahçe eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın ısrarı sonrasında takıma kazandıralan Kim Min Jae 3 milyon euroya transfer edilmişti. Sarı-Lacivertliler bu transferden 15 milyon euroluk bir kazanç elde etti.

        AVRUPA DEVLERİ ONUN İÇİN YARIŞIYOR
        Güney Koreli stoper Kim Min Jae'nin şimdiki değeri 35 milyon euro... Avrupa'nın dev kulüpleri onu transfer etmek için adeta birbiriyle yarışıyor. Bu sezon 30 maçta forma giyen ve istikrarlı bir grafik sergileyen Kim Min Jae, 2 gol atarken 1 de asiste imza attı. Yıldız futbolcu şu anki performansıyla Avrupa'nın en formda stoperleri arasında gösteriliyor.

        48 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI
        Dev kulüpler, Kim Min-Jae'nin 48 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Güney Koreli futbolcuyu kadrosuna katmanın planını yapıyor. Premier Lig devi Manchester United, Napoli sözleşme uzatmadan Kim Min-Jae'nin 48 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyip Güney Koreli stoperi transfer etmek istiyor.

        İSMİ DAHA GÖZÜNE KESTİRDİ
        Fenerbahçe ile transfer dolayısıyla ilişkileri çok iyi olan Napoli'nin sezon sonundaki hedefi ise Crespo, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu... Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min Jae'yi transfer eden İtalyan kulübünün, 3 yıldız için de girişimde bulunacağı belirtildi. Sarı-Lacivertli Yönetimin sezon sonunda bu 3 oyuncu için astronomik teklif beklentisi var.

            TÜRKİYE'YE DE AYNI SİSTEMİ KURACAKLAR
            İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin transfer politikasını yakından takip ediyor. Napoli daha önce İtalya 2. Ligi'nde kurduğu oyuncu izleme komitesinin bir benzerini Türkiye'ye kurmayı planlıyor. Napoli, Fenerbahçe'nin gerek altyapı gerekse A Takım'a transfer ettiği genç yıldızları yakından izleyecek.

            ORTAKLAŞA HAREKET EDECEKLER
            Napoli'nin önümüzdeki günlerde Fenerbahçe Yönetimi ile bir araya geleceği ve izleme komitesi konusunda fikir-alışverişinde bulunacağı öğrenildi. İki kulüp scoutları arasında çalışmaların başladığı da gelen bilgiler arasında. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, ESPN'e verdiği röportajda, "Fenerbahçe, Türkiye'nin futbolcu üretim fabrikası. Onlar ile ilişkilerimizi sürdüreceğiz" açıklaması yapmıştı.

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