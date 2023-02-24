İtalyan devi Napoli Fenerbahçe'nin yıldızları için geliyor! Listede Crespo, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu var

Fenerbahçe son yıllarda yurt dışına sattığı oyuncularla dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz sezonlarda Kuzey Makedon yıldızı Eljif Elmas'ı Napoli'ye yüksek bir bonservis bedeliyle satmıştı. İtalyan ekibi bu sezon ise Güney Koreli stoper Kim Min Jae'yi yine yüksek bedeller karşılığında kadrosuna kattı. İtalyan ekibi, Fenerbahçe'den yaptığı transferler sonrasında flaş bir hamlede bulundu... İşte ayrıntılar...
ELJİF'İ 16.2 MİLYON EURO'YA SATTI
Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda Eljif Elmas'ı 16.2 milyon Euro karşılığında Napoli'ye sattı. Sarı-Lacivertliler, 2017 yılında Makedon ekibi Rabotnicki'den sadece 180 bin euroya transfer ettiği genç yıldızı Napoyli'ye 16 milyon euro kar elde ederek gönderdi. 2019 yılından beri Napoli forması giyen 23 yaşındaki yıldız oyuncunun şimdiki değeri ise 23 milyon euro.
KİM MİN JAE İÇİN 18 MİLYON EURO
İtalyan temsilcisi Napoli, sezon başında Fenerbahçe'den Güney Koreli stoper Kim Min Jae'yi 18 milyon euro karşılığında transfer etti. Fenerbahçe eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın ısrarı sonrasında takıma kazandıralan Kim Min Jae 3 milyon euroya transfer edilmişti. Sarı-Lacivertliler bu transferden 15 milyon euroluk bir kazanç elde etti.