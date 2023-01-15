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    Galatasaray istatistikleri alt üst etti

    Cimbom 8 galibiyetlik seri yakaladığı süreçte 24 gol atıp 4 gol yedi. 63 isabetli şut çekerken, rakip ceza sahasında 256 kez topla buluşarak müthiş bir istatistiği imza attı. İşte 15 Ocak 2023 tarihli Takvim gazetesinden derlediğimiz Galatasaray haberleri.

    Cimbom istatistikleri alt üst etti

    8. haftada 0-0 biten A.Demir maçıyla birlikte üst üste 3 maçta kazanamayan, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Galatasaray'da Okan Buruk için adeta tehlike çanları çalarken, deplasmanda 2-0 kazanılan Karagümrük maçıyla birlikte de müthiş bir seri yakalandı.

    Cimbom son 8 haftayı galibiyetle bitirdi. 24 gol atıp 4 gol yiyen ve 256 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Sarı-Kırmızılılar 63 isabetli şut attı. 7 kez direğe takılan Galatasaray, yediği 13 golle de en az gol yiyen takım oldu. Dış sahada 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Aslan, 20 gol atıp 5 gol yedi. 23 puan ile deplasmanda en fazla puan alan takım durumundaki Galatasaray, iç sahada ise 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 16 gol atıp, 8 gol yiyen Okan Buruk ve öğrencileri taraftarı önünde de 19 puan topladı.


    Icardi 75. dakikada girdiği F.Bahçe maçı için, "1 gol, 1 asistle oynadım. Gerçekten çok keyifliydi. Kazandığımız için çok mutluyum" dedi.

    DERBİ GERÇEKTEN KEYİFLİYDİ
    G.SARAYLILARIN sevgilisi Maudo Icardi, GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldız, Fenerbahçe derbisinden, şampiyonluğa, taraftarlardan Türkiye'ye kadar birçok konuda konuştu. Geliş sürecini anlatan Icardi, "Erden Timur ile görüntülü konuştuk. Buraya gelmemde çevremin etkisi büyük oldu" dedi.

    BİRBİRİMİZE GÜVENMELİYİZ
    Icardi, 3-0 kazanılan derbi için, "Geldiğimden beri herkes derbi hakkında konuştu. 1 asist yapıp, 1 gol atarak takımıma yardımcı oldum. Gerçekten çok keyifliydi" diye konuştu. Icardi şöyle bitirdi: "Tek bir amacımız var; şampiyon olmak, kupa kaldırmak. Birbirimize güvenmemiz gerekiyor. Nef Stadı'nın atmosferi inanılmaz. Türkiye, Arjantin'e çok benziyor, evimde gibi hissediyorum."


    ALTYAPI DERBİSİ GALATASARAY'IN OLDU
    Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki U19 Ligi 15. hafta maçında kazanan taraf 4-0'lık skorla ile Cimbom oldu. Lider Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 18'de Yiğit kendi kalesine, 69 ve 72'de Caner Doğan ve 90+1'de Mehmet kendi kalesine attı.

    SEVGİ İKLİMİNE EL VERİN
    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugünlerde en çok ihtiyacımız olan şey camiadaki sevgi iklimidir. Ne olur, oluşturulacak sevgi iklimine el verin. Bu çabanızı Galatasaray'dan esirgemeyin" dedi.

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