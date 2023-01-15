Galatasaray istatistikleri alt üst etti



Icardi 75. dakikada girdiği F.Bahçe maçı için, "1 gol, 1 asistle oynadım. Gerçekten çok keyifliydi. Kazandığımız için çok mutluyum" dedi.

DERBİ GERÇEKTEN KEYİFLİYDİ

G.SARAYLILARIN sevgilisi Maudo Icardi, GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldız, Fenerbahçe derbisinden, şampiyonluğa, taraftarlardan Türkiye'ye kadar birçok konuda konuştu. Geliş sürecini anlatan Icardi, "Erden Timur ile görüntülü konuştuk. Buraya gelmemde çevremin etkisi büyük oldu" dedi.



BİRBİRİMİZE GÜVENMELİYİZ

Icardi, 3-0 kazanılan derbi için, "Geldiğimden beri herkes derbi hakkında konuştu. 1 asist yapıp, 1 gol atarak takımıma yardımcı oldum. Gerçekten çok keyifliydi" diye konuştu. Icardi şöyle bitirdi: "Tek bir amacımız var; şampiyon olmak, kupa kaldırmak. Birbirimize güvenmemiz gerekiyor. Nef Stadı'nın atmosferi inanılmaz. Türkiye, Arjantin'e çok benziyor, evimde gibi hissediyorum."



ALTYAPI DERBİSİ GALATASARAY'IN OLDU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki U19 Ligi 15. hafta maçında kazanan taraf 4-0'lık skorla ile Cimbom oldu. Lider Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 18'de Yiğit kendi kalesine, 69 ve 72'de Caner Doğan ve 90+1'de Mehmet kendi kalesine attı.

SEVGİ İKLİMİNE EL VERİN

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugünlerde en çok ihtiyacımız olan şey camiadaki sevgi iklimidir. Ne olur, oluşturulacak sevgi iklimine el verin. Bu çabanızı Galatasaray'dan esirgemeyin" dedi.