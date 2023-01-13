Djaniny için çifte teklif

Son olarak Alanyaspor'a deplasmanda 5-0 kaybeden ve Süper Lig'de oynayacağı Medipol Başakşehir maçıyla birlikte çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor'da gözler Djaniny Semedo'nun geleceğine çevrildi. Bordo-Mavililer'in sezon içinde sözleşmesini uzattığı futbolcuya Suudi Arabistan ve Meksika olmak üzere iki farklı ülkeden teklif geldi. Yıldız oyuncu daha önce iki ülke de forma giydi.

2 MİLYON EURO'LUK TEKLİF GELDİ

Şu an menajer düzeyinde iletilen ve önümüzdeki günlerde resmiyete dökülecek olan tekliflerin 2 milyon Euro seviyelerinde olduğu öğrenildi. Trabzonspor'da yüksek maaş kazanan oyuncular arasında yer alan Djaniny Semedo'nun maaş bütçesini düşürmek ve kulübe gelir sağlamak adına satışına onay verilme ihtimali yüksek. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon Bordo-Mavili ekipte 21 maçta forma giyerken sadece 2 asistlik katkı yapabildi.

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