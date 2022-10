Abdullah Avcı Monaco maçı öncesi hedefi gösterdi: İkide iki yapmalıyız

Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız ekibi Monaco karşısında çok önemli bir sınav verecek olan Trabzonspor zafere kilitlendi. Dün basın toplantısı düzenleyen Abdullah Avcı önemli mesajlar verdi. Avcı, "Grupta her şey her an değişebiliyor. İlk iki Avrupa'da başka bir formasyonda devam ediyor. Üçüncü olursan başka bir formasyonda devam ediyorsun. Buradaki temel amacımız yarın (bugün) kazanmak. İçerdeki iki tane maçımızı kazanırsak ben gruptan çıkma ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Önümüzde bu fırsatta var. Kalitemiz de var ama öncelikle yarını kazanalım cebimize koyalım" ifadesini kullandı.