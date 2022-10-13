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    Abdullah Avcı Monaco maçı öncesi hedefi gösterdi: İkide iki yapmalıyız

    Tecrübeli hoca, “Taraftarımızın bize vereceği destekle beraber rakibi baskı altına almak önemli. Çünkü taraftarımızla geçen sene birçok şeyi gerçekleştirdik. Onların rakibe baskısı bize pozitif destekleri olacağınan iancım fazla” dedi...

    İkide iki yapmalıyız

    Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız ekibi Monaco karşısında çok önemli bir sınav verecek olan Trabzonspor zafere kilitlendi. Dün basın toplantısı düzenleyen Abdullah Avcı önemli mesajlar verdi. Avcı, "Grupta her şey her an değişebiliyor. İlk iki Avrupa'da başka bir formasyonda devam ediyor. Üçüncü olursan başka bir formasyonda devam ediyorsun. Buradaki temel amacımız yarın (bugün) kazanmak. İçerdeki iki tane maçımızı kazanırsak ben gruptan çıkma ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Önümüzde bu fırsatta var. Kalitemiz de var ama öncelikle yarını kazanalım cebimize koyalım" ifadesini kullandı.



    Taraftara da seslenen tecrübeli hoca, "Onların bize vereceği destekle beraber rakibi hem oyun olarak hem de taraftar olarak baskı altına almak önemli. Çünkü taraftarımızla geçen sene birçok şeyi gerçekleştirdik. Onların rakibe baskısı bize pozitif destekleri olacağına son derece inancım fazla, beraber büyüyoruz çünkü" diye konuştu.



    HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
    Trabzonspor dün yaptığı son çalışmayla Monaco maçı hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi. Bordo-Mavililer'de tek hedef galibiyet.



        TREZEGUET VE ÖMÜR ŞOKU
        Dün yapılan son idmana sakatlıkları bulunan Trezeguet ve Abdülkadir Ömür katılmadı. İki futbolcu da bu akşam takımdaki yerlerini alamayacak.

        GBAMIN 11'DE GOMEZ İSE CEZALI
        Trabzonspor'da Fildişili orta saha oyuncusu Gbamin, Monaco maçında 11'de başlayacak. Monaco ile Fransa'da oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Maxi Gomez'in yerine ise Umut Bozok oynayacak.

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