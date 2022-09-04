Kadıköy’e Pedro imzası! “İşte Fenerbahçe’nin forveti bu” dedirtti...

Geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanından eli boş dönen Fenerbahçe, Kayseri galibiyetiyle ayağa kalkarken yeni transferlerden Joao Pedro Kadıköy'de ilk kez Fener taraftarının önüne çıktı. Brezilyalı futbolcu gösterdiği performansla Sarı-Lacivertli taraftarların yüreğine su serpti.
LİDER KARAKTERLİ BREZİLYALI
Fenerbahçe'nin ilk golünü çok usta bir vuruşla atan Pedro, gerek pas alışverişi gerekse de hücumdaki lider karakteriyle de herkese "Fenerbahçe'nin forveti işte bu olmalı" dedirtti.
KAYSERİ DEFANSINI ÇOK YIPRATTI
90 dakika sahada kalan, harika bir gole imza atan ve hemen her pozisyonda Kayseri defansını fazlasıyla zorlayan Joao Pedro 90 dakikada 27 kez topla buluşurken attığı gol dışında 3 de kilit pas verdi.
JESUS'UN 1 NUMARASI OLACAK!
TEKNİK direktör Jorge Jesus'un henüz fizik olarak tam hazır olmamasına rağmen Pedro'yu 90 dakika sahada tutması kendisinin ilerleleyen haftalarda takımın 1 numaralı forveti olacağının işareti gibiydi.
JORGE JESUS'TAN 6 ROTASYON
KONYA karşısında 11'de oynayan Emre Mor, Zajc, Lincoln, Rossi, Valencia ve Lemos bu kez 11'de yoktu. Jorge Jesus bu oyuncuların yerlerine Gustavo Henrique, Alioski, Crespo, King, İrfan Can ve Pedro'ya şans verdi. Fenerbahnçe dün gece iyi futboluyla dikkat çekti.
ALIOSKİ LİGDE İLK KEZ 11'DE
FENERBAHÇELİ Ezgjan Alioski, ilk kez bir Süper Lig maçında 11'de sahaya çıktı. Makedon futbolcu daha önce UEFA Avrupa Ligi play off turunda Austria Wien ile oynanan maçlarda 11'de yer almıştı. Alioski dün sol kanatta başarılı bir performans ortaya koydu.
BAŞKA TRANSFER YAPMAYACAĞIZ!
KAYSERİ galibiyetinin ardından konuşan Jesus, "İlk yarıda rakibimizi çok yıprattık. Taraftarımızla adeta bütünleştik. Rakibimiz kaleyi bulan ilk şutu 75. dakikada attı. Bunları başarabilmek için çok iyi bir fizik kaliteye sahip olmak gerekir. Oyuncularımızı galibiyetten ve iyi futboldan dolayı tebrik ediyorum" dedi. Yaz transfer döneminin kendileri için kapandığını söyleyen Jesus, "Ocak ayına kadar transferimiz olmayacak. Batshuayi bize yeni katıldı. Onu iyi tanıyorsunuz zaten. Benim de beğendiğim bir futbolcu. Şimdi Dinamo Kiev maçı var. Avrupa'da gidebildiğimiz kadar gitmek isteriz. Ama ilk hedefimiz lig" ifadelerini kullandı.
BATSHUAYI TARAFTARA SELAM ÇAKTI
FENERBAHÇE'NİN Chelsea'den kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, müsabakadan önce Sarı-Lacivertli taraftarı selamladı. 2+1 yıllık sözleşme imzalayan 28 yaşındaki santrafor, taraftarların sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi.
ÜLKER STADI TAMAMEN DOLDU
SARI-LACİVERTLİ taraftarlar Fenerbahçe-Kayserispor maçına büyük ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamı dolarken, taratarlar maç öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak moral verdi. Maç içinde de takıma büyük destek vardı.
LİDER KARAKTERLİ BREZİLYALI
Fenerbahçe'nin ilk golünü çok usta bir vuruşla atan Pedro, gerek pas alışverişi gerekse de hücumdaki lider karakteriyle de herkese "Fenerbahçe'nin forveti işte bu olmalı" dedirtti.
KAYSERİ DEFANSINI ÇOK YIPRATTI
90 dakika sahada kalan, harika bir gole imza atan ve hemen her pozisyonda Kayseri defansını fazlasıyla zorlayan Joao Pedro 90 dakikada 27 kez topla buluşurken attığı gol dışında 3 de kilit pas verdi.
JESUS'UN 1 NUMARASI OLACAK!
TEKNİK direktör Jorge Jesus'un henüz fizik olarak tam hazır olmamasına rağmen Pedro'yu 90 dakika sahada tutması kendisinin ilerleleyen haftalarda takımın 1 numaralı forveti olacağının işareti gibiydi.
JORGE JESUS'TAN 6 ROTASYON
KONYA karşısında 11'de oynayan Emre Mor, Zajc, Lincoln, Rossi, Valencia ve Lemos bu kez 11'de yoktu. Jorge Jesus bu oyuncuların yerlerine Gustavo Henrique, Alioski, Crespo, King, İrfan Can ve Pedro'ya şans verdi. Fenerbahnçe dün gece iyi futboluyla dikkat çekti.
ALIOSKİ LİGDE İLK KEZ 11'DE
FENERBAHÇELİ Ezgjan Alioski, ilk kez bir Süper Lig maçında 11'de sahaya çıktı. Makedon futbolcu daha önce UEFA Avrupa Ligi play off turunda Austria Wien ile oynanan maçlarda 11'de yer almıştı. Alioski dün sol kanatta başarılı bir performans ortaya koydu.
BAŞKA TRANSFER YAPMAYACAĞIZ!
KAYSERİ galibiyetinin ardından konuşan Jesus, "İlk yarıda rakibimizi çok yıprattık. Taraftarımızla adeta bütünleştik. Rakibimiz kaleyi bulan ilk şutu 75. dakikada attı. Bunları başarabilmek için çok iyi bir fizik kaliteye sahip olmak gerekir. Oyuncularımızı galibiyetten ve iyi futboldan dolayı tebrik ediyorum" dedi. Yaz transfer döneminin kendileri için kapandığını söyleyen Jesus, "Ocak ayına kadar transferimiz olmayacak. Batshuayi bize yeni katıldı. Onu iyi tanıyorsunuz zaten. Benim de beğendiğim bir futbolcu. Şimdi Dinamo Kiev maçı var. Avrupa'da gidebildiğimiz kadar gitmek isteriz. Ama ilk hedefimiz lig" ifadelerini kullandı.
BATSHUAYI TARAFTARA SELAM ÇAKTI
FENERBAHÇE'NİN Chelsea'den kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, müsabakadan önce Sarı-Lacivertli taraftarı selamladı. 2+1 yıllık sözleşme imzalayan 28 yaşındaki santrafor, taraftarların sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi.
ÜLKER STADI TAMAMEN DOLDU
SARI-LACİVERTLİ taraftarlar Fenerbahçe-Kayserispor maçına büyük ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamı dolarken, taratarlar maç öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak moral verdi. Maç içinde de takıma büyük destek vardı.