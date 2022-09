Kadıköy’e Pedro imzası! “İşte Fenerbahçe’nin forveti bu” dedirtti...

hafta Konyaspor deplasmanından eli boş dönen Fenerbahçe, Kayseri galibiyetiyle ayağa kalkarken yeni transferlerden Joao Pedro Kadıköy'de ilk kez Fener taraftarının önüne çıktı. Brezilyalı futbolcu gösterdiği performansla Sarı-Lacivertli taraftarların yüreğine su serpti.ilk golünüçok usta bir vuruşlaatan Pedro, gerekpas alışverişi gereksede hücumdakilider karakteriyle deherkese "Fenerbahçe'ninforveti işte buolmalı" dedirtti.dakika sahada kalan, harika bir gole imza atan ve hemen her pozisyonda Kayseri defansını fazlasıyla zorlayan Joao Pedro 90 dakikada 27 kez topla buluşurken attığı gol dışında 3 de kilit pas verdi.direktör Jorge Jesus 'un henüz fizik olarak tam hazır olmamasına rağmen Pedro'yu 90 dakika sahada tutması kendisinin ilerleleyen haftalarda takımın 1 numaralı forveti olacağının işareti gibiydi.karşısında 11'de oynayan Emre Mor, Zajc, Lincoln, Rossi, Valencia ve Lemos bu kez 11'de yoktu. Jorge Jesus bu oyuncuların yerlerine Gustavo Henrique, Alioski , Crespo, King, İrfan Can ve Pedro'ya şans verdi. Fenerbahnçe dün gece iyi futboluyla dikkat çekti.Ezgjan Alioski, ilk kez bir Süper Lig maçında 11'de sahaya çıktı. Makedon futbolcu daha önce UEFA Avrupa Ligi play off turunda Austria Wien ile oynanan maçlarda 11'de yer almıştı. Alioski dün sol kanatta başarılı bir performans ortaya koydu.galibiyetinin ardından konuşan Jesus, "İlk yarıda rakibimizi çok yıprattık. Taraftarımızla adeta bütünleştik. Rakibimiz kaleyi bulan ilk şutu 75. dakikada attı. Bunları başarabilmek için çok iyi bir fizik kaliteye sahip olmak gerekir. Oyuncularımızı galibiyetten ve iyi futboldan dolayı tebrik ediyorum" dedi. Yaz transfer döneminin kendileri için kapandığını söyleyen Jesus, "Ocak ayına kadar transferimiz olmayacak. Batshuayi bize yeni katıldı. Onu iyi tanıyorsunuz zaten. Benim de beğendiğim bir futbolcu. Şimdi Dinamo Kiev maçı var. Avrupa'da gidebildiğimiz kadar gitmek isteriz. Ama ilk hedefimiz lig" ifadelerini kullandı.FENERBAHÇE'NİN Chelsea'den kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, müsabakadan önce Sarı-Lacivertli taraftarı selamladı. 2+1 yıllık sözleşme imzalayan 28 yaşındaki santrafor, taraftarların sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi.SARI-LACİVERTLİ taraftarlar Fenerbahçe-Kayserispor maçına büyük ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamı dolarken, taratarlar maç öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak moral verdi. Maç içinde de takıma büyük destek vardı.