Bu iş Konya’da biter!

AVRUPA'DAKİ temsilcimiz Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Vaduz ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Temsilcimiz Konyaspor, üstün oynadığı maçta 72. dakikada yediği golle geriye düştü. Liechenstein ekibi Sasere'nin golüyle şok yaşadı. Golden sonra oyunu rakip sahaya yıkan Konyaspor, Vaduz karşısında şanssızlığını bir türlü kıramadı. Dakikalar 88'i gösterdiğinde ise Konyaspor aradığı golü buldu. Yeni transfer Muhammet Demir attığı golle beraberliği sağladı. 90 dakika boyunca Konyaspor'un 3 topu çizgiden çıktı, 1 topu da direkten geri geldi. Vaduz karşısında galibiyeti kaçıran Konyaspor 11 Ağustos'ta evinde taraftarının da desteğiyle turu geçmeye çalışacak. Karşılaşmadan sonra konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Çok iyi mücadele ettik. Çok kaçırdık. Galibiyet hakkımızdı" ifadelerini kullandı.