Kazım Richards Karagümrük’te (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Fatih Karagümrük, 36 yaşındaki eski milli oyuncu Colin Kazım Richards ile anlaştı. Kazım, sağlık kontrolünden geçtikten sonra İstanbul ekibine imza atacak. Geçtiğimiz sezon Derby Country ile 25 maçta görev alan Kazım, 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Colin Kazım Richards, 8 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönmüş olacak.

ERDEM VE OĞUZHAN İLE SÖZLEŞME İMZALADILAR

Kasımpaşa, Ankaraspor'dan Erdem Çetinkaya ve Oğuzhan Efe Yılmaz'ı kadrosuna kattı. İki futbolcu da Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendilerini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İNTER'İN STOPERDE HEDEFİ MERİH DEMİRAL

İtalya'da şampiyonluğu ezeli rakibi Milan'a kaptıran İnter'de stoper arayışları sürüyor. La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde, Milan Skriniar'ın Paris Saint Germain'e olası transferinde Inter'in Merih Demiral için Atalanta'yla görüşme yapacağı belirtildi.

NORVEÇLİ OSTİGARD ARTIK NAPOLİ'DE

Napoli, Chelsea'ye transfer olan Kalidou Koulibaly'nin yerini Premier Lig'den doldurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Brighton'ın stoperi Leo Ostigard'la sözleşme imzalandığı belirtildi. 22 yaşındaki yıldız için 5 milyon Euro ödendi.

EMRECAN RESMEN BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş, İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. 21 yaşındaki stoper için İstanbulspor'a 2 milyon Euro ödeneceği açıklandı. Emrecan ile ise 5 senelik sözleşme imzalandı.

YAROSLAV RAKİTSKİY ADANA DEMİRSPOR'DA

Adana Demirspor tecrübeli stoper Yaroslav Rakitskiy ile anlaştı. Akdeniz ekibi, Ukraynalı stoper Yaroslav Rakitskiy ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Shakthar Donetsk altyapısından yetişen savunma oyuncusu, Zenit kulübünden Mart ayında ayrılmıştı.

MEHMET TOPAL FUTBOLU BIRAKTI

Son olarak Beşiktaş'ta forma giyen Mehmet Topal 36 yaşında aktif futbol kariyerini noktalama kararı aldı. Veda mesajı paylaşan Topal, "Hepiniz hakkınızı helal edin. Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

JOSEF'İN BÜYÜK HATASI!

Kartal'ın orta sahadaki yıldızlarından Josef de Souza, Werder Bremen ile oynanan hazırlık maçında dizinden sakatlandı. Tecrübeli oyuncunun sakatlığının tedaviyle geçecek düzeyde olmadığı ve dizindeki yırtığın menüsküs ameliyatı ile düzeltilmesine karar verildi. 33 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz sezon da aynı problemi yaşadığı ve sık sık şiş diz ile oynadığı öğrenildi. Josef de Souza'nın o dönem sağlık heyetinin ameliyat olma teklifleri geri çevirerek ilaç tedavisiyle sakatlığını geçiştirdiği ortaya çıktı. Brezilyalı futbolcunun sakatlığıyla ilgili geçtiğimiz sezonki bu tavrı, son yaşadığı sakatlıkla birlikte işin ameliyatta kadar gitmesine neden oldu.

UĞUR KAAN YILDIZ GÖZTEPE'DE

TFF 1'inci Lig'in iddialı takımlarından Göztepe, Fenerbahçe'nin sağ kanat oyuncusu Uğur Kaan Yıldız transferini resmileştirdi. İzmir ekibi 20 yaşındaki genç yıldız ile 1 yıl opsiyonlu 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

SPENCE TOTTENHAM'DA

Tottenham, Middlesbrough'nun sağ beki Djed Spence'i transfer etti. Yapılan açıklamaya göre, İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynayan Spence ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

KAĞAN MORADAOĞLU TÜRKİYE 898. OLDU

Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu 2022-YKS'ye giren adaylar arasında yer aldı. Moradaoğlu, bu yıl girdiği 2022-YKS Türkçe Matematik alanında derece yaptı. Bordo-Mavili ekibin yaptığı paylaşımda: "Kalecimiz Kağan Moradaoğlu YKS 2022'de, eşit ağırlık alanında Türkiye 898.'si oldu. Sporcunun zeki, çevik, ahlaklısı" ifadelerini kullandı.

AVUSTURYA KAMPI BAŞLIYOR

Trabzonspor'un Avusturya kampı bugün start alacak. Abdullah Avcı yönetiminde yapılacak olan antrenmana ilk kampta yer alan genç oyuncular Hakan Yeşil ve Behlül Aydın katılmayacak. Bu futbolculara kulüp bakmaları için izin verilirken bu sayının ikinci kamp sonunda daha da artması bekleniyor.

EDGAR SÜRPRİZİ

Fırtına'da Abdullah Avcı'nın soyunma odasına asılan şampiyonluk karesinin büyük hali yayınlandı. Fotoğraf karesinde en dikkat çeken noktalardan birisi ise sakatlığı nedeniyle sözleşmesi feshedilen Edgar'ın da o karede yer alması oldu. Sakatlığı nedeniyle sözleşmesi feshedilen Edgar henüz hiçbir takım ile anlaşmaya varamadı. İlk sağlık raporlarını inceleyen Bordo-Mavili kulüp ise oyuncunun durumuna Eylül ayında tekrar bakma kararı almıştı.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

Mbaye Diagne'nin ardından Galatasaray'da ikinci forvet ayrılığı da gerçekleşti. Sarı-Kırmızılılar, Mostafa Mohamed'i resmen Ligue 1 kulübü Nantes'e kiraladı. Fransız ekibinin 250 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceği, ayrıca sözleşmede 5 milyon 750 bin Euro satın alma opsiyonunun bulunacağı öğrenildi. Dün Galatasaray'ın Avusturya'da kamp yaptığı otelden ayrılan ve Fransa'ya giden Mısırlı forvetin gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Mohamed, "Galatasaray'ı özleyeceğim" dedi.

MORUTAN'A BİR TALİP DAHA

Morutan konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı- Kırmızılı yönetim, Rumen yıldızın kiralanması konusunda Sivasspor ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Ancak ilk olarak Morutan'ın idmanlardaki yüksek performansı Okan Buruk'un kafasını karıştırdı. Ardından da Karagümrük devreye girdi ve genç futbolcuyu kiralamak için teklif yaptı. Son kararı Okan Buruk verecek.

GALATASARAY'DAN SESSİZ PROVA

Galatasaray, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında Çekya'nın Pardubice ekibi ile 0-0 berabere kaldı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve Galatasaray'ın daha etkili bir görüntü sergilediği maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. İkinci yarıda as oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla sahada yer alan sarı-kırmızılı takımın, hücumda istediği pozisyonları bulamadığı müsabaka 0-0 berabere tamamlandı. Galatasaray'da rahatsızlığı olan yeni transfer Abdülkerim Bardakçı ile Fernando Muslera, Sergio Oliveira, Patrick van Aanholt, Batuhan Şen, Jankat Yılmaz ve Emirhan Kayar maçın kadrosunda yer almadı. Sarı-Kırmızılı takımda genç futbolcu Emin Bayram, maçın hemen başında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

KALBİMDE TAŞIYACAĞIM

Galatasaray'dan ayrılarak Karagümrük'e transfer olan Mbaye Diagne duygusal bir paylaşım yaptı. Senegalli forvet, "Galatasaray'da harika bir 3,5 sene geçirdim. Her şey için teşekkürler. Her anı benim için çok özeldi. Her anımda yanımda olan ve destekleyen taraftarımıza teşekkürler. Sizi çok seviyorum" dedi.

FENERBAHÇE'YE POLONYA'DA SAYGISIZLIK

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bugün Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Ukrayna'daki savaştan ötürü bu dün akşam saatlerinde bu karşılaşmanın oynanacağı Polonya'ya gitti. Parmak izi ve pasaport kontrolünün yavaş ilerlemesi sebebiyle Polonya'da 1 saate yakın havalimanında kalan Sarı-Lacivertli kafile ardından ise takım otobüsüne binerek konaklayacakları otele geçti.

FORMALAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Fenerbahçe Kulübü, dün yapılan lansman ile 2022-2023 yılında giyeceği formaları kamuoyuna tanıttı. Yeni sezon formalrının 629 TL'den satılacağı açıklandı. Öte yandan 5 bin adet de maç forması satılacağı ve bu formaların da satış fiyatının 1907 TL olacağı belirtildi. Geçen sezon forma satış adedi ise 352 bin olarak aktarıldı.