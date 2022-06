Carvalho’da maliyet engeline takılan Fenerbahçe'den flaş Willian Arao hamlesi

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe'nin 3 milyon Euro'luk teklif yaptığı ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Yönetim C planı olarak gördüğü Vinicius Souza için de her an resmi girişimlere başlayabilir. Kısa süre içinde Belçika kulübü Lommel'le temas sağlanması ve Sambacı için teklif yapılması bekleniyor.