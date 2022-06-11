Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Weghorst’a Alman ekibi Frankfurt talip oldu

Beşiktaş'ın transferini sonuçlandırmak için uğraş verdiği Hollandalı golcü Wout Weghorst için Bild gazetesi çarpıcı ifadeler kullandı. Alman gazetesi, "Weghorst, Eintracht Frankfurt için sıcak bir aday. Frankfurt, Burnley küme düştüğü için Weghorst'u düşük bir bedelle kiralamak istiyor" ifadelerine yer verdi. Bild'in haberine göre Weghorst, eski teknik direktörü Oliver Glasner nedeniyle devre arasında da Frankfurt'a transfer olmak istemişti ancak transfer ücreti çok yüksek olduğu gerçekleşmemişti.
PİRLO İMZAYI ATTI!
Süper Lig ekibi Karagümrük, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna 43 yaşındaki İtalyan teknik adam Andrea Pirlo'yu getiriyor. Gelen haberler ise anlaşmanın tamamlandığı yönünde. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre; Karagümrük, İtalyan hocayla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması planlanıyor. Daha önce Juventus'u çalıştıran Pirlo'nun 2.15 puan ortalaması bulunuyor.
SOLA 3 ADAY
F.Bahçe sola takviye yapmak için görüşmelerini sürdürüyor. Jorge Jesus'un ilk tercihi Bruno Henrique. Flamengo'nun 5 milyon Euro'luk talebi nedeniyle bonservis pazarlıkları devam ediyor. Jesus'un Coritiba formasını giyen Igor Paixao konusunda da çok olumlu bir rapor verdiği ve görüşmelerin başladığı öğrenildi. Brezilya basınına göre Coritiba 21 yaşındaki futbolu için 7 milyon Euro istiyor. Bu sezon 27 maçta 10 gol atıp 6 asist yapan Igor Paixao ile çok sayıda Avrupa kulübünün ilgilendiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin listesinde üçüncü sırada ise tanıdık bir isim, Mahmoud Trezeguet yer alıyor. Yönetim, Jesus'un ilk tercihleri olan Bruno Henrique ve Igor Paixao konusunda olumlu bir gelişme olmazsa rotasını Mısırlı yıldıza çevirecek. Bonservisi Premier Lig ekibi Aston Villa'da olan Trezeguet'nin adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılıyor.