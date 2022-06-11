Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Weghorst’a Alman ekibi Frankfurt talip oldu





TEK ADAYLI SEÇİM KAPIDA

TFF dün yaptığı açıklamada 9 ismin başkan adaylığı için başvurudğunu duyurdu. Ancak sadece Mehmet Büyükekşi'nin gerekli 62 imzayı toplaması bekliyor. Dün TFF'den yapılan açıklamada 16 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul için 9 ismin adaylık başvusu yaptığını duyurdu. Ancak ufukta tek adaylı seçim gözüküyor. Çünkü genel kurulda 307 delege oy kullanacak ve adayların seçime girebilmesi için bu 307 delegenin en az 62'sinden imza alması gerekiyor. Mehmet Büyükekşi'nin bu imzaların büyük çoğunluğunu toplaması ve seçime tek aday olarak girmesi bekleniyor. Diğer 8 adayın ise gerekli imza sayısına ulaşması mümkün gözükmüyor. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, Büyükekşi'ye şu ana kadar destek vermedi. Seçimi kazanacak kişi 1 yıl boyunca başkanlık yapacak. Federasyon, Haziran 2023'te olağan seçimli genel kurula gidecek.



KALE YENİ ADAY

Yabancı hakkını kalede kullanmak istemeyen yönetim, Altay Bayındır'ı yedekleyecek bir transfer planlıyor. Bu mevki için Kasımpaşalı Ertuğrul Taşkıran'ın ismi ön plana çıkıyor. Ancak listeye Çaykur Rizespor'dan Tarık Çetin de eklendi.



LİNCOLN ADIM ADIM FENER'E

Lıncoln Henrique geride kalan sezonda 44 maçta görev aldı. Brezilyalı yıldız futbolcu, bu maçlarda 7 gol, 10 asistlik performansa imza attı.



PELKAS'TA YENİ ADAY GERİ SAYIM!

F.Bahçe'den gelen Lincoln hamlesi Pelkas'ın ayrılık ihtimalini güçlendirdi. Bilindiği gibi Yunan yıldız, Hull City ve İtalyan ekipleriyle transfer görüşmelerini sürdürüyor.



SEZONUN 8. YARIŞI BAKÜ'DE KOŞULACAK

F1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. ayağı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek. Azerbaycan Grand Prix'sinin sıralama turları bugün 17.00'de gerçekleştirilecek. Yarış ise yarın 14.00'te başlayacak. Pilotlar klasmanında RedBull'dan Verstappen 4 galibiyetle ilk sırada yer alırken, Ferrari'den Leclerc, 2 zaferle zirve takibini sürdürüyor.



KAZIMCAN İÇİN 20 MİLYON İSTEDİ

Altay, sol kanat oyuncusu Kazım Karataş için Beşiktaş'tan tam 20 milyon lira istedi... Beşiktaş bu rakamı 15'e çekmek için uğraşıyor.



ATINÇ GERİ DÖNÜYOR!

Beşiktaş'ın Atınç Nukan için Göztepe'ye para artı futbolcu teklif ettiği iddia edildi. 28 yaşındaki oyuncu da takımdan ayrılmak istiyor.



TÜRKİYE, SON MAÇTA SLOVAKYA'YA KONUK

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Slovakya ile 17.00'de karşılaşacak. Maçı TRT Spor Yıldız yayınlayacak. Gruptaki 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Filenin Efeleri, dörtlü finalde mücadele etmeyi garantilemişti.

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