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    Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Weghorst’a Alman ekibi Frankfurt talip oldu

    Alman ekibi Frankfurt, Beşiktaş’ın transfer etmek istediği Hollandalı golcü Weghorst’u istiyor. İşte sizler için derlediğimiz 11 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Frankfurt Weghorst’un peşinde!

    Beşiktaş'ın transferini sonuçlandırmak için uğraş verdiği Hollandalı golcü Wout Weghorst için Bild gazetesi çarpıcı ifadeler kullandı. Alman gazetesi, "Weghorst, Eintracht Frankfurt için sıcak bir aday. Frankfurt, Burnley küme düştüğü için Weghorst'u düşük bir bedelle kiralamak istiyor" ifadelerine yer verdi. Bild'in haberine göre Weghorst, eski teknik direktörü Oliver Glasner nedeniyle devre arasında da Frankfurt'a transfer olmak istemişti ancak transfer ücreti çok yüksek olduğu gerçekleşmemişti.



    PİRLO İMZAYI ATTI!
    Süper Lig ekibi Karagümrük, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna 43 yaşındaki İtalyan teknik adam Andrea Pirlo'yu getiriyor. Gelen haberler ise anlaşmanın tamamlandığı yönünde. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre; Karagümrük, İtalyan hocayla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması planlanıyor. Daha önce Juventus'u çalıştıran Pirlo'nun 2.15 puan ortalaması bulunuyor.



    SOLA 3 ADAY
    F.Bahçe sola takviye yapmak için görüşmelerini sürdürüyor. Jorge Jesus'un ilk tercihi Bruno Henrique. Flamengo'nun 5 milyon Euro'luk talebi nedeniyle bonservis pazarlıkları devam ediyor. Jesus'un Coritiba formasını giyen Igor Paixao konusunda da çok olumlu bir rapor verdiği ve görüşmelerin başladığı öğrenildi. Brezilya basınına göre Coritiba 21 yaşındaki futbolu için 7 milyon Euro istiyor. Bu sezon 27 maçta 10 gol atıp 6 asist yapan Igor Paixao ile çok sayıda Avrupa kulübünün ilgilendiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin listesinde üçüncü sırada ise tanıdık bir isim, Mahmoud Trezeguet yer alıyor. Yönetim, Jesus'un ilk tercihleri olan Bruno Henrique ve Igor Paixao konusunda olumlu bir gelişme olmazsa rotasını Mısırlı yıldıza çevirecek. Bonservisi Premier Lig ekibi Aston Villa'da olan Trezeguet'nin adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılıyor.



        YENİ FUTBOL AKLI MARİO BRANCO
        Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı Mario Branco olacak. Mario Branco, Jorge Jesus ve yönetim arasındaki iletişimi sağlayacak. Portekizli futbol adamı, Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü oldu. Branco daha önce Pontevedra, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin, CSA Steaua, Leixoes, Astra Ploiesti, Estoril Praia, Hajduk Split, PAOK ve Famalicao'da çeşitli görevlerde rol aldı. 46 yaşındaki Portekizli aynı zamanda UEFA B Lisansı'na sahip.



        ALMANLAR'DAN TOLİSSO İDDİASI
        Alman medyasından Sport Bild'in haberine göre, Bayern Münih'ten ayrılan Corentin Tolisso ile ilgilenen kulüplerden birinin Fenerbahçe olduğu iddia edildi. Fransız yıldızın en ciddi talibinin ise Lyon olduğu belirtildi. 27 yaşındaki Tolisso, 2017 yılında Lyon'dan Bayern Münih'e 41.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.



        VİNİCİUS SOUZA'DA RAKİP ÇIKTI!
        Kanarya, bonservisi Belçika 2. Ligi ekibi Lommel'de bulunan ve geçen sezonu Mechelen'de kiralık olarak geçiren Brezilyalı orta saha oyuncusu Vinicius Souza'yı transfer etmek istiyor. Ancak İngiliz medyasından Daily Mail'e göre Souza'nın talibi sadece Fenerbahçe değil... Sambacı yıldızı Celtic, Club Brugge ve Bologna da transfer etmek istiyor.



            OZAN TUFAN ADA YOLCUSU
            Geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan ve Portekizli hoca tarafından da gözden çıkarılan Ozan Tufan, Hull City ile resmen anlaştı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübünün Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmelerde de kesin mütabakata varıldı. Hull City'nin Ozan Tufan için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği, yapılan anlaşmanın içinde bazı bonus maddeleri olduğu da öğrenildi. Geçtiğimiz sezon başında sürpriz bir şekilde Premier Lig ekibi Watford'a kiralanan Ozan Tufan beklentilerin çok uzağında kalınca devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Ancak disiplinsiz hareketleri nedeniyle büyük sorun çıkaran 27 yaşındaki futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu sonrasında kadro dışı bırakılmıştı.



            CİMBOM'DAN YUNUS EMRE ATAĞI
            Galatasaray, 3. Lig ekiplerinden Modafen'de forma giyen 2004 doğumlu Yunus Emre Kefeli ile ilgileniyor. Sol kanatta oynayan genç yıldız geçtiğimiz sezon 34 maça çıktı ve 11 gol atarak tüm dikkatleri çekti. Yunus Emre'yi çok sayıda Süper Lig kulübünün yakından izlediği belirtiliyor.



            MİKKEL DAMSGAARD BOMBASI
            Trabzonspor yönetimi 1 milyon 500 bin Euro maaş ve bonuslar içeren teklifi şu ana kadar kabul etmeyen Nwakaeme'nin yerine kanat transferi için arayışlarını hızlandırdı. Son olarak Danimarka'nın Avusturya'yı Viyana'da 2-1 yendiği maçı izleyen Karadeniz ekibinin scoutları Mikkel Damsgaard'ı takibe aldı. Yeni sezonda uygulamaya geçmesi beklenen son yabancı oyuncunun en az 99 doğumlu olması kriterine de uyan 2000 doğumlu oyuncu, iki sezon önce Nordsjaelland'dan Sampdoria'ya transfer olmuştu. Ancak burada beklentileri karşılayamayan ve bu sezon sadece 11 maçta forma giyebilen Damsgaard'ı kiralamak isteyen Bordo- Mavililer, geçmişte Sörloth transferinde yaptığı gibi oyuncuyu yeniden parlatıp, bir sonraki satışından da önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Yıldız futbolcunun Çizme ekibi ile 2024'e kadar sözleşmesi var.



                ALİOSKİ'YE YAKIN TAKİP
                Yeniden gündeme alınan Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski, önceki akşam Trabzonspor'un scoutlar'ı tarafından Gürcistan maçında izlendi. Scout ekibinin Abdullah Avcı'ya olumlu raporlar verdiği ve kısa süre içinde resmi teklif yapılacağı öğrenildi.



                FENER BUGÜN KAZANIRSA ŞAMPİYON OLACAK
                ING Basketbol Ligi final serisi 3. maçında Anadolu Efes, bugün Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Sinan Erdem'de oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. Maç, TRT Spor'dan yayınlanacak. Fenerbahçe maçı kazanırsa şampiyon olacak. Öte yandan Efes, takımın önemli oyuncularından Shane Larkin ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.



                BARÇA ROBERTO'NUN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI
                Barcelona, kulübün alt yapısından yetişen ve 12 yıldır A takım forması giyen Sergi Roberto'nun sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu. Geçtiğimiz sezon ciddi sakatlık sorunları yaşayan ve 12 maçta forma giyen Roberto'nun takımda kalmasında Xavi Hernandez'in talebi belirleyici oldu.



                    ETNOSPOR FESTİVALİ'NDE LEZZET YARIŞI
                    Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde 20 ülkenin yöresel lezzetleri ilgi topluyor. 'Evrensel Lezzetler' standına, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Stantları gezen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Evrensel tatlarda 20'nin üzerinde ülkenin mutfakları tanıtılıyor. Çocukların ve gençlerin farklı tatları ilk defa deneyimleme fırsatı buldukları bir bölüm. Afrika, Avrupa, Asya'dan farklı coğrafyalardan çok güzel yemekler var" şeklinde konuştu.



                    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR BİGLİA'YI TRANSFER ETTİ
                    Başakşehir, Karagümrük ile sözleşmesi sona eren Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Biglia ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, "Milan, Lazio ve Anderlecht gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynamış, Lucas Biglia'ya ailemize hoş geldin diyor, Turuncu-Lacivertli formamızla başarılar diliyoruz'' ifadelerine yer verildi.



                    ÜMİT MİLLİLER FİNALLERE GİTME ŞANSINI YİTİRDİ
                    Ümit Milli Futbol Takımımız, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde I Grubu'ndaki 7. maçında Kazakistan'la golsüz berabere kaldı. 59. dakikada Kassabulat'ın kırmızı kart görmesi sonrası 10 kişi kalan rakibini yenemeyen Ay-Yıldızlılar 7 maç sonunda 8 puanda kaldı. Milliler böylece, Avrupa Şampiyonası finallerine gitme şansını matematiksel olarak kaybetti.



                        TEK ADAYLI SEÇİM KAPIDA
                        TFF dün yaptığı açıklamada 9 ismin başkan adaylığı için başvurudğunu duyurdu. Ancak sadece Mehmet Büyükekşi'nin gerekli 62 imzayı toplaması bekliyor. Dün TFF'den yapılan açıklamada 16 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul için 9 ismin adaylık başvusu yaptığını duyurdu. Ancak ufukta tek adaylı seçim gözüküyor. Çünkü genel kurulda 307 delege oy kullanacak ve adayların seçime girebilmesi için bu 307 delegenin en az 62'sinden imza alması gerekiyor. Mehmet Büyükekşi'nin bu imzaların büyük çoğunluğunu toplaması ve seçime tek aday olarak girmesi bekleniyor. Diğer 8 adayın ise gerekli imza sayısına ulaşması mümkün gözükmüyor. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, Büyükekşi'ye şu ana kadar destek vermedi. Seçimi kazanacak kişi 1 yıl boyunca başkanlık yapacak. Federasyon, Haziran 2023'te olağan seçimli genel kurula gidecek.

                        KALE YENİ ADAY
                        Yabancı hakkını kalede kullanmak istemeyen yönetim, Altay Bayındır'ı yedekleyecek bir transfer planlıyor. Bu mevki için Kasımpaşalı Ertuğrul Taşkıran'ın ismi ön plana çıkıyor. Ancak listeye Çaykur Rizespor'dan Tarık Çetin de eklendi.

                        LİNCOLN ADIM ADIM FENER'E
                        Lıncoln Henrique geride kalan sezonda 44 maçta görev aldı. Brezilyalı yıldız futbolcu, bu maçlarda 7 gol, 10 asistlik performansa imza attı.

                        PELKAS'TA YENİ ADAY GERİ SAYIM!
                        F.Bahçe'den gelen Lincoln hamlesi Pelkas'ın ayrılık ihtimalini güçlendirdi. Bilindiği gibi Yunan yıldız, Hull City ve İtalyan ekipleriyle transfer görüşmelerini sürdürüyor.

                        SEZONUN 8. YARIŞI BAKÜ'DE KOŞULACAK
                        F1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. ayağı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek. Azerbaycan Grand Prix'sinin sıralama turları bugün 17.00'de gerçekleştirilecek. Yarış ise yarın 14.00'te başlayacak. Pilotlar klasmanında RedBull'dan Verstappen 4 galibiyetle ilk sırada yer alırken, Ferrari'den Leclerc, 2 zaferle zirve takibini sürdürüyor.

                        KAZIMCAN İÇİN 20 MİLYON İSTEDİ
                        Altay, sol kanat oyuncusu Kazım Karataş için Beşiktaş'tan tam 20 milyon lira istedi... Beşiktaş bu rakamı 15'e çekmek için uğraşıyor.

                        ATINÇ GERİ DÖNÜYOR!
                        Beşiktaş'ın Atınç Nukan için Göztepe'ye para artı futbolcu teklif ettiği iddia edildi. 28 yaşındaki oyuncu da takımdan ayrılmak istiyor.

                        TÜRKİYE, SON MAÇTA SLOVAKYA'YA KONUK
                        A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Slovakya ile 17.00'de karşılaşacak. Maçı TRT Spor Yıldız yayınlayacak. Gruptaki 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Filenin Efeleri, dörtlü finalde mücadele etmeyi garantilemişti.

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                        Emekli Yunan Koramiral Egkolfopoulos’tan küstah sözler
                        Haberler Spor Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Weghorst’a Alman ekibi Frankfurt talip oldu
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