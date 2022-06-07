A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Litvanya maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı

Faroe Adaları'nı 4-0'la geçerek Uluslar Ligi'ne iyi başlayan A Milli Takım bugün Litvanya ile karşılaşacak. Litvanya'daki maç öncesinde konuşan Stefan Kuntz, "Litvanya'nın son maçlarını izledik. Hareketli oyunumuzla fark yaratacağımızı tahmin ediyorum" yorumunu yaptı. Maça iyi hazırlandıklarını kaydeden Alman hoca, "Saha koşulları oyunu etkileyecek. Faroe Adaları maçından sonra ilk idmanımızı suni çimde yaptık. Alışık olmadığımız bir zemin. Tempolu oyunumuz ve pas kalitemizle sonuca ulaşabiliriz. Yarın (bugün) mücadeleden çekinmeyen bir Litvanya ile karşılaşacağız. Litvanya'nın son maçlarını izledik. Özellikle Lüksemburg ile oynadıkları maçını. Litvanya'nın bizi favori gördüğünü anlıyoruz. Hareketli oyunumuzla fark yaratacağımızı tahmin ediyorum. Şu anda Uluslar C Ligi'nde bulunuyorsak bunu hak etmişiz demektir! FIFA sıralamasında bizden düşük sırada olan takımlara karşı oyunu domine etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Her anlamda oyuncularını geliştirmeye çalıştığını söyleyen Stefan Kuntz, "Şu ana kadar geçirdiğimiz 10 günlük kamp süresinde çok iki değerli beslenme uzmanımız ve aşçımız var. Aşçımız iyi yemekler yapıyor, lezzetli yemekler yapıyor. Kamp sonrası oyuncularımızın hamburger yemesini istemeyiz. Oyuncularımızın zihinsel anlamda da güçlenmesini istiyoruz" diye konuştu.
BÖYLE MAÇLAR TEHLİKELİ
Milli Takım'ın yıldızlarından Yunus Akgün, "A Milli Takım forması giymek çocukluk hayalimdi, bunu başardığım için çok mutluyum. Bu fırsatı bana veren hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum. İlk maç heyecanlıydı ama sahada ağabeylerim her zaman bana yardımcı oluyor. İlk asistimi yaptım. Tabi bu inşallah son olmaz" dedi. Yunus Akgün, "Bizim için rakip fark etmiyor. Sahada kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Favori olarak görünsek de böyle maçlar tehlikeli maçlar. İlk maçta da böyle oldu, ancak ilk golü bulduğumuzda çok daha farklı bir maç oluyor. Her maça kazanmak için çıkıyoruz" dedi.
MİLLİLER MAÇA HAZIR
Türk Milli Futbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamladı. Maçın oynanacağı stadda yapılan antrenmanda oyuncuların bir hayli neşeli oldukları gözlendi... Teknik Direktör Stefan Kuntz antrenman öncesi öğrencileriyle kısa bir toplantı gerçekleştirdi.