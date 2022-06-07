A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Litvanya maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı





BÖYLE MAÇLAR TEHLİKELİ

Milli Takım'ın yıldızlarından Yunus Akgün, "A Milli Takım forması giymek çocukluk hayalimdi, bunu başardığım için çok mutluyum. Bu fırsatı bana veren hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum. İlk maç heyecanlıydı ama sahada ağabeylerim her zaman bana yardımcı oluyor. İlk asistimi yaptım. Tabi bu inşallah son olmaz" dedi. Yunus Akgün, "Bizim için rakip fark etmiyor. Sahada kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Favori olarak görünsek de böyle maçlar tehlikeli maçlar. İlk maçta da böyle oldu, ancak ilk golü bulduğumuzda çok daha farklı bir maç oluyor. Her maça kazanmak için çıkıyoruz" dedi.