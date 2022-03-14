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    • Spor
    • 14.03.2022 20:04
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    • 14.03.2022 20:17
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    💥Galatasaray Beşiktaş maçı beIN Sports 1 CANLI İZLE! GS - BJK şifresiz yayın yapan kanalların tümü

    Galatasaray Beşiktaş derbisi başlamak üzere. Futbolseverler heyecanlı maçın detaylarını araştırıyor. Saatler 20:00'ı gösterdiğinde başlayacak maçı canlı izleme yolları haberimizde. İşte GS - BJK şifresiz yayın yapan kanalların tümü...

    💥Galatasaray Beşiktaş maçı beIN Sports 1 CANLI İZLE!

    Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. İki takımda 3 puanı almak istiyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar internet arama motorlarında 'Galatasaray - Beşiktaş bein sports 1 canlı nasıl izlenir?, GS BJK şifresiz canlı izleme yolları nasıl? şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte Galatasaray Beşiktaş maçı beIN Sports 1 CANLI İZLEME EKRANI! GS - BJK şifresiz yayın yapan kanalların tümü HABERİMİZDE...

    GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

    Galatasaray - Beşiktaş maçı 14 Mart 2022 Pazartesi saat 20:00'da oynanacak. Nef Stadı'ndaki mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Dev derbi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    GS - BJK DERBİSİ 11'LERİ

    Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre, Kerem, Mohamed

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven



    GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİNE DAİR TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

    GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

    CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1.

    beIN Connect USA

    beIN Connect MENA

    beIN Sports 1 HD (Astro)

    beIN Sports France 2 HD

    DigiTurk 4K UHD

    K Sport 1 Kosovo HD

    Look Sport + RO HD

    Mono TV

    Sport 1 Czech HD

    Sport 1 Israel HD

    Sport 2 Hungary HD

    Nef Stadı'nda seferberlik

    Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Galatasaray Yönetimi, derbinin sorunsuz bir şekilde oynanması için yoğun çaba sarfediyor. Sarı-Kırmızılılar, bu anlamda Nef Stadyumu'na adeta yoğun bakım uyguluyor. İstanbul'da yoğun kar yağışının başladığı saatlerde zeminin üstü branda ile örtüldü. Böylece zeminin bozulması engellendi. Ancak ortaya bir sorun daha çıktı.

    Işıklandırma artırıldı

    Gece saatlerinde havanın 0'ın altına inmesi nedeniyle don olma riski bulunuyordu. Fakat Sarı-Kırmızılılar bu problemi de ortadan kaldırıldı. Nef Stadyumu'nda ışıklandırmaların seviyeleri artılırken, ısıtma ile ilgili problemler de çözüldü. Böylece zeminin donma riskiyle karşı karşıya kalma ihtimali de ortadan kaldırılmış oldu.

    50 binden fazla bilet satıldı

    Sarı-Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde 25 Kasım'da Marsilya ile kozlarını paylaştı. Söz konusu karşılaşmayı 50 bine yakın Galatasaraylı futbolsever takip etti. Bu tarihten sonra Nef Stadyumu, eski günlerinden çok uzakta kaldı. 27 Şubat'ta Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşan Cim Bom'u, Sami Yen'de 38 bin dolaylarında taraftar izledi. Şimdi ise Aslan, bugün ligde Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Olumsuz hava koşullarına rağmen Galatasaraylı futbolseverler, dev derbiye müthiş bir ilgi gösterdi, 50 binden fazla bilet satıldı. Maç saatinde Sarı-Kırmızılı taraftarların, dondurucu soğuğa rağmen Nef Stadyumu'na akın etmesi bekleniyor. Ayrıca Siyah-Beyazlılar ile oynanacak karşılaşmanın Aslan için bir önemi daha var. Eğer büyük bir aksilik olmazsa seyirci konusunda Beşiktaş mücadelesinde sezonun rekoru kırılabilir.

    Gözler Gomis'te

    3.5 yıllık aradan sonra Sarı-Kırmızılı camiaya geri dönen Bafetimbi Gomis, kısa sürede Cim Bom'un gol sorununu çözdü. Galatasaray, son 3 lig maçında rakip filelere 6 gol bıraktı. Fransız santrfor ise bu gollerin yarısını kaydetti. 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Beşiktaş derbisine de özel olarak hazırlandı. Gomis, hafta içinde oynanan Barcelona maçından sonra ekstra idmanlar yaptı. Yıldız oyuncu, şimdi ise atacağı gol ve gollerle galibiyetin mimarı olmak istiyor. Ayrıca derbinin Gomis için ayrı bir önemi var. Gomis, ligde 18 takıma karşı forma giyerken, sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe 'ye gol atamadı.

    Inaki Pena kaleyi bırakmıyor

    Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Fernando Muslera'nın, Beşiktaş derbisinde kaledeki yerini alması bekleniyordu. Uruguaylı file bekçisi, yavaş yavaş form tutup, maç oynayabilecek seviyeye gelirken, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Devre arası transfer döneminde İspanyol devi Barcelona'dan kiralanan kaleci Inaki Pena, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Barcelona karşısında olağanüstü bir performans sergiledi. Hal böyle olunca Aslan'da tüm planlar değişti. Siyah-Beyazlılar ile oynanacak karşılaşmada da kalede Pena yer alacak.

        Torrent'ten zaferin şifresi!

        Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş maçı öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, Kara Kartal karşısında kazanmalarının önemine değinirken, zorlu mücadelede tıpkı UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile oynanan mücadelede olduğu gibi performans göstermeleri gerektiğini söyledi. İspanyol çalıştırıcı, "Barcelona maçındaki gibi mücadele etmeliyiz. Beşiktaşlı oyunculara alan bırakmamalıyız. Baskıyı takım halinde yapacağız. Bu plan bizi zafere götürecektir. Bizim önceliğimiz Beşiktaş sonra da Barcelona olacak" dedi.

        'Taraftarımızı mutlu etmeliyiz'

        Torrent'in sözleri sonrasında Sarı-Kırmızılı futbolcular da galibiyete inançlarının tam olduğunun altını çizerken, "Önümüzde kritik bir Barcelona maçı daha olacak. Ama öncesinde derbiye odaklanmalıyız. Taraftarlarımız için bu maçın önemini biliyoruz. Bu yüzden sahadan galibiyetle ayrılmalı ve taraftarımızı mutlu etmeliyiz. Sonrasında tüm konsantrasyonumuzu Barcelona maçına vereceğiz" şeklinde görüş bildirdi.

        Kartal'a karşı 5 değişiklik

        Cim Bom, Beşiktaş mücadelesinde Barcelona maçında forma giyen 5 ismi değiştirecek. Savunmanın sağında forma giyen Sacha Boey'nin yerine Omar, sahada olacak. Berkan Kutlu ile birlikte müthiş bir performans ortaya koyan Taylan Antalyalı'nın yerine Erick Pulgar sahada olacak. Orta sahanın merkezinde Sofiane Feghouli'nin yerine Alexandru Cicaldau, sağ kanatta ise Ryan Babel'in yerine Emre Kılınç sahne alacak. Hücumda ise Mohamed'in yerine Gomis formayı alacak.

        Nef Stadyumu'nda 12. randevu

        Sarı-Kırmızılılar'ın 2011 yılında açılan Nef Stadyumu'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi Aslan3-2'lik skorla kazandı. Galatasaray, Beşiktaş ile Seyrantepe'de oynadığı toplam 11 müsabakada 7 galibiyet elde ederken, Siyah-Beyazlılar da 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın attığı 17 gole karşılık, Kartal 8 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon burada oynanan son derbiden Galatasaray 3-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

        Derbide hava 1 derece

        Dev derbide Galatasaray ve Beşiktaş, kozlarını soğuk bir havada paylaşacak. Maç saatinde termometreler 1 dereceyi gösterecek. Bu hafta İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı mücadele oynanırken beklenmiyor.

        Kadroya güven tam

        Beşiktaş'ta teknik ekip, derbi kadrosunu hemen hemen şekillendirmiş durumda. Kaleyi her zaman olduğu gibi Ersin'e emanet edecek olan teknik direktör Önder Karaveli, defansın sağında Rosier, solunda da Umut Meraş'a görev verecek. Karaveli'nin derbideki stoper ikilisinin de Vida ve Necip olması bekleniyor. Orta sahada ise Josef de Souza ve Atiba takımın defansif ve hücum yükünü paylaşan futbolcular olacak. Önder Karaveli'nin hücum hattını ise Ghezzal-Teixeira-Kenan ve Batshuayi'den oluşturması kuvvetle muhtemel. Derbide Ersin'in formda olmasına güvenen oyuncusunu özel olarak hazırlayan Karaveli, Başakşehir maçında yedek başlattığı Batshuayi'ye bu kez forma vermeyi planlıyor.

        Beşiktaş'ta hedef Şampiyonlar Ligi

        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ardından takımın başına geçen Önder Karaveli, savunma anlamında takımı toparlasa da gol yollarındaki problem nedeniyle takım kazanmakta güçlük çekiyor. Karaveli'nin takımın başına geçmesinden sonra ligde 13 karşılaşmaya çıkan Siyah-Beyazlılar, yalnızca Konyaspor deplasmanında son dakikada yediği golle 1-0 mağlup olurken, kalan 12 karşılaşmada ise 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Siyah-Beyazlı ekip bu periyotta kalesinde 14 gol görürken, rakip ağları ise 20 kez havalandırdı. Ligde 45 puanı bulunan Beşiktaş, üçüncü sıradaki Başakşehir'in 2 puan gerisinde yer alıyor. Kartal, bu maçı kazanarak ikinci sıra hedefi için şansını son maça kadar zorlamak istiyor. Ligde sezonu 2. sırada tamamlayan kulüp, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanacak.

        İlk derbi zaferi...

        Galatasaray maçı, teknik direktör Önder Karaveli açısından da ayrı bir önem taşıyor. Fenerbahçe ile oynadığı ilk derbisinden beraberlik çıkartan Karaveli, bu kez kazanarak kariyerindeki ilk derbi galibiyetini Galatasaray'a karşı almak istiyor. Futbolcuları gibi kendini de özel olarak derbiye motive eden Karaveli, oyuncuların hepsiyle tek tek yakından ilgileniyor ve özel konuşmalar yaparak motivasyon sağlıyor.

            Tüm kontrol Alex'te!

            Kara Kartal'ın Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira, bu akşam Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray derbisinde Siyah-Beyazlılar'ın en önemli hücumcularından biri olacak. Orta alanla forvet hattının bağlantı noktasında olacak Sambacı, hem pasları hem de skor üretme kabiliyetiyle ön plana çıkmaya çalışacak. Üçüncü bölgeyi sürekli olarak destekleyecek olan Alex, Nef Stadı'nda takımına zaferi getiren isim olmak için mücadele edecek. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 maça çıkıp 4 gol ve 1 asistle oynamıştı.

            Peş peşe ilk kez...

            Süper Lig'deki son dış saha karşılaşmasında Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Siyah-Beyazlılar, bu sezon üst üste iki ziyaretinden galip dönemedi. Kartal, bu akşam Cim Bom'u devirip kötü gidişatı değiştirmenin hesaplarını yapıyor.

            Sınırda 6 isim var

            Beşiktaş'ta Galatasaray karşılaşması öncesinde 6 futbolcunun 3 sarı kartı bulunuyor. Larin, Rıdvan, Teixeira ve Güven Yalçın bu akşam kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta oynanacak Hatayspor maçında yer alamayacak. Sınırda olan diğer iki futbolcu Oğuzhan ve Welinton ise sakatlıkları sebebiyle kadroda olmayacak.
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            Galatasaray - Beşiktaş | CANLI
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