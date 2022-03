💥Galatasaray Beşiktaş maçı beIN Sports 1 CANLI İZLE! GS - BJK şifresiz yayın yapan kanalların tümü

GALATASARAY BE┼×─░KTA┼× MA├çI NE ZAMAN, SAAT KA├çTA, HANG─░ KANALDA

Galatasaray - Be┼čikta┼č ma├ž─▒ 14 Mart 2022 Pazartesi saat 20:00'da oynanacak. Nef Stad─▒'ndaki m├╝cadeleyi Atilla Karao─član y├Ânetecek. Dev derbi beIN Sports 1'den naklen yay─▒nlanacak.

GS - BJK DERB─░S─░ 11'LER─░

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre, Kerem, Mohamed

Be┼čikta┼č: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, G├╝ven





CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1.

beIN Connect USA

beIN Connect MENA

beIN Sports 1 HD (Astro)

beIN Sports France 2 HD

DigiTurk 4K UHD

K Sport 1 Kosovo HD

Look Sport + RO HD

Mono TV

Sport 1 Czech HD

Sport 1 Israel HD

Sport 2 Hungary HD