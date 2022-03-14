💥Galatasaray Beşiktaş maçı beIN Sports 1 CANLI İZLE! GS - BJK şifresiz yayın yapan kanalların tümü

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. İki takımda 3 puanı almak istiyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar internet arama motorlarında 'Galatasaray - Beşiktaş bein sports 1 canlı nasıl izlenir?, GS BJK şifresiz canlı izleme yolları nasıl? şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte Galatasaray Beşiktaş maçı beIN Sports 1 CANLI İZLEME EKRANI! GS - BJK şifresiz yayın yapan kanalların tümü HABERİMİZDE...
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA
Galatasaray - Beşiktaş maçı 14 Mart 2022 Pazartesi saat 20:00'da oynanacak. Nef Stadı'ndaki mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Dev derbi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
GS - BJK DERBİSİ 11'LERİ
Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre, Kerem, Mohamed
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven
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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?
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Nef Stadı'nda seferberlik
Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Galatasaray Yönetimi, derbinin sorunsuz bir şekilde oynanması için yoğun çaba sarfediyor. Sarı-Kırmızılılar, bu anlamda Nef Stadyumu'na adeta yoğun bakım uyguluyor. İstanbul'da yoğun kar yağışının başladığı saatlerde zeminin üstü branda ile örtüldü. Böylece zeminin bozulması engellendi. Ancak ortaya bir sorun daha çıktı.
Işıklandırma artırıldı
Gece saatlerinde havanın 0'ın altına inmesi nedeniyle don olma riski bulunuyordu. Fakat Sarı-Kırmızılılar bu problemi de ortadan kaldırıldı. Nef Stadyumu'nda ışıklandırmaların seviyeleri artılırken, ısıtma ile ilgili problemler de çözüldü. Böylece zeminin donma riskiyle karşı karşıya kalma ihtimali de ortadan kaldırılmış oldu.
50 binden fazla bilet satıldı
Sarı-Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde 25 Kasım'da Marsilya ile kozlarını paylaştı. Söz konusu karşılaşmayı 50 bine yakın Galatasaraylı futbolsever takip etti. Bu tarihten sonra Nef Stadyumu, eski günlerinden çok uzakta kaldı. 27 Şubat'ta Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşan Cim Bom'u, Sami Yen'de 38 bin dolaylarında taraftar izledi. Şimdi ise Aslan, bugün ligde Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Olumsuz hava koşullarına rağmen Galatasaraylı futbolseverler, dev derbiye müthiş bir ilgi gösterdi, 50 binden fazla bilet satıldı. Maç saatinde Sarı-Kırmızılı taraftarların, dondurucu soğuğa rağmen Nef Stadyumu'na akın etmesi bekleniyor. Ayrıca Siyah-Beyazlılar ile oynanacak karşılaşmanın Aslan için bir önemi daha var. Eğer büyük bir aksilik olmazsa seyirci konusunda Beşiktaş mücadelesinde sezonun rekoru kırılabilir.
Gözler Gomis'te
3.5 yıllık aradan sonra Sarı-Kırmızılı camiaya geri dönen Bafetimbi Gomis, kısa sürede Cim Bom'un gol sorununu çözdü. Galatasaray, son 3 lig maçında rakip filelere 6 gol bıraktı. Fransız santrfor ise bu gollerin yarısını kaydetti. 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Beşiktaş derbisine de özel olarak hazırlandı. Gomis, hafta içinde oynanan Barcelona maçından sonra ekstra idmanlar yaptı. Yıldız oyuncu, şimdi ise atacağı gol ve gollerle galibiyetin mimarı olmak istiyor. Ayrıca derbinin Gomis için ayrı bir önemi var. Gomis, ligde 18 takıma karşı forma giyerken, sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe 'ye gol atamadı.
Inaki Pena kaleyi bırakmıyor
Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Fernando Muslera'nın, Beşiktaş derbisinde kaledeki yerini alması bekleniyordu. Uruguaylı file bekçisi, yavaş yavaş form tutup, maç oynayabilecek seviyeye gelirken, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Devre arası transfer döneminde İspanyol devi Barcelona'dan kiralanan kaleci Inaki Pena, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Barcelona karşısında olağanüstü bir performans sergiledi. Hal böyle olunca Aslan'da tüm planlar değişti. Siyah-Beyazlılar ile oynanacak karşılaşmada da kalede Pena yer alacak.