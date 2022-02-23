Beşiktaş'tan Önder Karaveli'ye ilk işaret geldi: "Kupayı al takımda kal"

Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli 3 maçlık aranın ardından gelen Altay galibiyetiyle biraz olsun nefes aldı. Son dönemde eleştirilen Kartal'ın teknik patronu Karaveli yönetimden de istediği desteği bulamadı.
Ancak 47 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ta kalmanın ve yeni sezonda da takımın başında olmanın planlarını yapıyor. Önder Karaveli ligde alınacak galibiyet serisi ve Türkiye Kupası zaferinin kredisini yükselteceğini düşünüyor.
Karaveli yönetimden yeni sözleşme beklerken, Başkan Ahmet Nur Çebi ise Haziran ayını işaret etti. Eğer Önder Karaveli özellikle kupada başarılı olur, ligde de takımı istenilen seviyeye taşırsa Mayıs'taki seçimin ardından görüşmeler başlayacak.
Taraflar istenilen şartlar oluşması halinde Haziran ayında görüşecek.