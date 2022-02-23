Beşiktaş'tan Önder Karaveli'ye ilk işaret geldi: "Kupayı al takımda kal"





1 YIL DAHA OYNARIM

Siyah-beyazlı formayla yaşadığı 3 şampiyonlukla Beşiktaş tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı oyuncu olan Atiba Hutchinson, 1 yıl daha futbola devam etmek istediğini ve kendisinde o gücü bulduğunu söyledi.



39 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaşlı yöneticilere "Benim için Beşiktaş ve Kanada Milli Takımı çok önemli. 1 yıl daha devam etmek istiyorum. Önereceğiniz bütün şartları kabul ediyorum" ifadesini kullandı.



Beşiktaş yönetiminin Atiba'nın bu isteğini masaya yatıracağı öğrenildi.

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