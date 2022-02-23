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    Beşiktaş'tan Önder Karaveli'ye ilk işaret geldi: "Kupayı al takımda kal"

    Önder Karaveli yönetimden sözleşme beklerken, Başkan Çebi haziran ayını işaret etti. Beşiktaş ligde seri galibiyetler alır, Türkiye Kupası’nı da kazanırsa Karaveli yeni sezonda da takımın başında kalacak.

    Kupayı al takımda kal

    Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli 3 maçlık aranın ardından gelen Altay galibiyetiyle biraz olsun nefes aldı. Son dönemde eleştirilen Kartal'ın teknik patronu Karaveli yönetimden de istediği desteği bulamadı.



    Ancak 47 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ta kalmanın ve yeni sezonda da takımın başında olmanın planlarını yapıyor. Önder Karaveli ligde alınacak galibiyet serisi ve Türkiye Kupası zaferinin kredisini yükselteceğini düşünüyor.



    Karaveli yönetimden yeni sözleşme beklerken, Başkan Ahmet Nur Çebi ise Haziran ayını işaret etti. Eğer Önder Karaveli özellikle kupada başarılı olur, ligde de takımı istenilen seviyeye taşırsa Mayıs'taki seçimin ardından görüşmeler başlayacak.

    Taraflar istenilen şartlar oluşması halinde Haziran ayında görüşecek.



        1 YIL DAHA OYNARIM
        Siyah-beyazlı         formayla yaşadığı 3 şampiyonlukla Beşiktaş tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı oyuncu olan Atiba Hutchinson, 1 yıl daha futbola devam etmek istediğini ve kendisinde o gücü bulduğunu söyledi.

        39 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaşlı yöneticilere "Benim için Beşiktaş ve Kanada Milli Takımı çok önemli. 1 yıl daha devam etmek istiyorum. Önereceğiniz bütün şartları kabul ediyorum" ifadesini kullandı.

        Beşiktaş yönetiminin Atiba'nın bu isteğini masaya yatıracağı öğrenildi.

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