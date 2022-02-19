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    • Spor
    • 19.02.2022 18:01
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    • 19.02.2022 18:01
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    NBA All Star 2022 ne zaman, saat kaçta? Geri sayım başladı! NBA All Star 2022 hangi kanalda?

    NBA All Star 2022 için geri sayım sona eriyor. Sporseverler heyecanla NBA All Star karşılaşmasına odaklandı. Tüm hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte gözler karşılaşmaların oynanacağı güne çevrildi. Peki, NBA All Star 2022 ne zaman, saat kaçta? NBA All Star 2022 hangi kanalda? İşte maça dair merak edilenler...

    NBA All Star 2022 ne zaman?

    NBA All-Star heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Dünyanın en önemli basketbol liglerinden olan NBA'de All Star heyecan başlıyor. Maçı büyük bir heyecanla bekleyen sporseverler yapılacak açıklamaları merakla takip ediyor. Peki, NBA All Star 2022 ne zaman? NBA All Star 2022 saat kaçta başlayacak? İşte haberin detayı...

    NBA ALL STAR 2022 NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

    NBA All Star 2022, 20 Şubat'ı 21 Şubat'a bağlayan gece, Cleveland kentindeki Rocket Mortgage FieldHouse'da TSİ 04.00'te oynanacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

    NBA All-Star'da Batı ve Doğu Konferansı'nın ilk beşleri belli oldu. Batı Konferansı'nın kaptanlığını Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, Doğu Konferansı'nın da Brooklyn Nets'in yıldız ismi Kevin Durant yapacak.

    Batı Konferansı: LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Ja Morant (Memphis Grizzlies), Andrew Wiggins (Golden State Warriors) ve Nikola Jokic (Denver Nuggets).

    Doğu Konferansı: Kevin Durant (Brooklyn Nets), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Trae Young (Atlanta Hawks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers) ve Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

        NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 21 Şubat'ta ABD'nin Cleveland kentinde oynanacak karşılaşmada görev alacak 14 yedek oyuncu, başantrenörlerin oylarıyla belirlendi.

        Doğu Konferansı'nda Jimmy Butler (Miami Heat), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), James Harden (KADRODAN ÇIKARILDI), Zach LaVine (Chicago Bulls), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics) ve Fred VanVleet (Toronto Raptors) yedeklerde yer aldı.

        Batı Konferansı'nda ise Chris Paul, Devin Booker (Phoenix Suns), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Rudy Gobert, Donovan Mitchell (Utah Jazz), Draymond Green (Golden State Warriors) ve Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) yedekler arasına girdi.
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        Haberler Spor NBA All Star 2022 ne zaman, saat kaçta? Geri sayım başladı! NBA All Star 2022 hangi kanalda?
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