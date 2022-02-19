NBA All Star 2022 ne zaman, saat kaçta? Geri sayım başladı! NBA All Star 2022 hangi kanalda?

NBA All-Star heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Dünyanın en önemli basketbol liglerinden olan NBA'de All Star heyecan başlıyor. Maçı büyük bir heyecanla bekleyen sporseverler yapılacak açıklamaları merakla takip ediyor. Peki, NBA All Star 2022 ne zaman? NBA All Star 2022 saat kaçta başlayacak? İşte haberin detayı...
NBA ALL STAR 2022 NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
NBA All Star 2022, 20 Şubat'ı 21 Şubat'a bağlayan gece, Cleveland kentindeki Rocket Mortgage FieldHouse'da TSİ 04.00'te oynanacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.
NBA All-Star'da Batı ve Doğu Konferansı'nın ilk beşleri belli oldu. Batı Konferansı'nın kaptanlığını Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, Doğu Konferansı'nın da Brooklyn Nets'in yıldız ismi Kevin Durant yapacak.
Batı Konferansı: LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Ja Morant (Memphis Grizzlies), Andrew Wiggins (Golden State Warriors) ve Nikola Jokic (Denver Nuggets).
Doğu Konferansı: Kevin Durant (Brooklyn Nets), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Trae Young (Atlanta Hawks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers) ve Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)