Ligde fırtınalar estiren Trabzonspor'un hedefi çifte kupa

Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u eleyen Trabzonspor, sezonu çifte kupa ile tamamlamak istiyor... Bordo-Mavililer hedefine ulaşmak için hafta sonunda sahasında konuk edeceği Konyaspor'u da mağlup etmeyi planlıyor. Denizlispor maçının ardından oyuncularına kısa bir konuşma yapan Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Biz kazanıyoruz ve kazanmak için gerçekten mücadele ediyoruz. Bu çok değerli. Şu an hedefimiz Konyaspor maçı... Bizim için normal bir lig maçı... Bu maçtan galibiyetle ayrılmak için gerekeni yapacağız... Ama her zamanki gibi sakin kalacağız. Her zamanki futbolumuzu oynayacağız" diye konuştu. Karadeniz Fırtınası, şehrin plaka kodu da olan 61 gündür yenilmiyor.