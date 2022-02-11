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    Ligde fırtınalar estiren Trabzonspor'un hedefi çifte kupa

    Ligde açık ara önde olan ve kupada çeyrek finale kalan Bordo- Mavililer, sezonu duble yaparak tamamlamanın peşinde.. İşte sizler için derlediğimiz 11 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Hedef çifte şampiyonluk

    Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u eleyen Trabzonspor, sezonu çifte kupa ile tamamlamak istiyor... Bordo-Mavililer hedefine ulaşmak için hafta sonunda sahasında konuk edeceği Konyaspor'u da mağlup etmeyi planlıyor. Denizlispor maçının ardından oyuncularına kısa bir konuşma yapan Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Biz kazanıyoruz ve kazanmak için gerçekten mücadele ediyoruz. Bu çok değerli. Şu an hedefimiz Konyaspor maçı... Bizim için normal bir lig maçı... Bu maçtan galibiyetle ayrılmak için gerekeni yapacağız... Ama her zamanki gibi sakin kalacağız. Her zamanki futbolumuzu oynayacağız" diye konuştu. Karadeniz Fırtınası, şehrin plaka kodu da olan 61 gündür yenilmiyor.



    GALATASARAY GELECEKTE BENİM İÇİN SEÇENEK
    Pena, "Barcelona'nın as kalecisi Ter Stegen. Galatasaray benim için gelecekte bir seçenek. Ancak Barcelona'ya dönersem de mutlu olacağım" dedi
    Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena kulüpteki geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunu. İşte İspanyol kalecinin açıklamaları: "Torrent'in kaleci ihtiyacı olduğunu söylediler. Antrenörümüz Richard bana ulaştı. Domenec hocanın teklifinden mutlu oldum. Galatasaray'a alıştım diyebilirim. Galatasaray da Barcelona gibi büyük bir takım. Şu anda Barcelona'nın as kalecisi Marc- Andre Ter Stegen, bunu biliyorum. Galatasaray benim için gelecekte de bir seçenek. Ancak Barcelona'ya dönersem de mutlu olacağım."



    MESUT ÖZİL SAHAYA İNDİ
    Türkiye Kupası'na veda ederek büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe, ligde cumartesi günü oynayacağı Giresun maçının hazırlıklarına dün de devam etti. İsmail Kartal yönetimindeki idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Sakatlığı bulunan futbolculardan Mesut Özil saha çalışmalarına başladı.



        ALANYASPOR SON 8'DE
        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 eşitlikle biten maçta Adana Demirspor'u seri penaltı atışları ile 4-2 yendi ve adını çeyrekf finale yazdırdı. Normal sürede Alanya'nın golünü 22. dakikada Eduardo kaydetti. Adana'nın golünü ise 39'da Erhun'dan geldi. Seri penaltı atışlarında Alanyaspor'dan Eduardo, Candeias, Emre Akbaba ve Novais gol atarken, Milunovic kaçırdı. Adana Demirspor'da Assombalonga ve Gökhan İnler penaltıdan yararlanırken, Semih Güler ile Vargas'ın vuruşları golle sonuçlanmadı.



        TORONTO SERİYİ 7 YAPTI
        NBA'de Toronto Raptors, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 117-98 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı. Toronto'da Pascal Siakam 27 sayı, 16 ribaunt, Ogugua Anunoby 15 sayı, 10 ribauntluk katkı verdi.



        FUTBOLCULAR POCCHETTİNO İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR
        Premier Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan M.United'da oyuncular, gelecek sezon takımın başında Mauricio Pochettino'yu görmek istiyor. PSG ile Fransa Ligi'nde en yakın rakibine 13 puan fark atan ve liderlik koltuğunda oturan Pochettino, buna rağmen Fransa'da eleştiriliyor... PSG, Devler Ligi'ne veda ederse onunla yollar ayrılabilir.



            DÜNYANIN EN İYİ TAKIMI BİZ DEĞİLİZ
            Premier Lig'de Chelsea'nin 12 puan önünde liderliğini sürdüren Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, açıklamalarda bulundu. 2-0 kazanılan Brentford maçı sonrası konuşan Guardiola, "Biz, dünyanın en iyi takımı değiliz. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea ya da Güney Amerika şampiyonu River Plate, en iyi iki takım" ifadelerini kullandı.



            F1 SEZONU ÖNCESİ YENİ ARACINI TANITTI
            Oracle Red Bull Racing, yeni aracı RB18'i tanıttı. Oracle Red Bull Yarış Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen lansmana Takım Patronu Christian Horner, Formula 1'in son şampiyonu Max Verstappen ve Meksikalı pilot Sergio Perez katıldı. Verstappen, "Kendimi yeniden şarj edilmiş gibi hissediyorum. Bu sezon ekstra bir baskı hissetmiyorum" dedi.



            OFSAYT 3 SANİYEDE TESPİT EDİLECEK
            FIFA, VAR sisteminin ardından yeşil sahalarda fark yaratacak yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji sayesinde ofsaytlar 3 saniye gibi kısa bir sürede tespit edilebilecek. FIFA'nın gündeminde yarı otomatik ofsayt sistemi var. SAOT adı verilen yeni sistem devam eden Kulüpler Dünya Kupası'nda deneniyor. Sistem yapay zekanın sahadaki tüm oyuncuları takip etmesiyle sonuca varıyor. Böylece ofsayt anında kesin ve 3 saniye kadar kısa bir sürede sonuç verebiliyor. Denemeler olumlu sonuçlanırsa SAOT, sene sonunda Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda kullanılacak.



                3 BÜYÜKLER ÇARE BULMALI!
                Lucescu, Türk futbolu ile ilgili konuştu. Romen hoca, "3 büyüklerin düşüşü, Anadolu kulüplerinin yükselişi. İyi futbol oynuyorlar. Kayserispor, kupa maçında Fenerbahçe'yi eledi. '3 büyükler'in bu başarısız gidişe çare bulması lazım" dedi. Luce, Trabzonspor'un şampiyonluğa çok yakın olduğunu söyledi.



                BARCELONA'NIN HEDEFİ HAALAND
                İspanya Ligi'nin dev kulübü Barcelona önümüzdeki yaz flaş bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Katalan ekibinin, Alman temsilcisi Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland ile ilgilendiği öğrenildi. Norveçli yıldız golcünün peşinde Real Madrid ve Fransa'nın güçlü takımlarından Paris Saint Germain de yer alıyor.



                ANADOLU EFES'E SON SANİYE ŞOKU
                Lacivert-Beyazlılar uzatmaya giden maçta deplasmanda Olympiakos'a son saniye üçlüğü ile yenildi. Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 26. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a son saniye 3'lüğüyle 87-85 yenildi.Kovid- 19 vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 24. karşılaşmada 12. mağlubiyetini yaşadı. Lacivert-Beyazlılar'ın aynı zamanda ligdeki 2 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Temsilcimizde Pleiss 14, Beaubois 13, Micic 12 ve Larkin 11 sayıyla oynasa da yenilgiyi önleyemedi. Maçın normal süresi ise 75-75 sona erdi.

                KUPADA KURA HEYECANI ASPOR'DA MUSLERA MART BAŞINDA
                Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri bugün A Spor ekranlarında belli olacak. Takımdan ayrı düz koşulara başlayan Uruguaylı kalecinin forma giyecek duruma gelmesinin 1 ayı geçeceği ifade ediliyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Muslera'nın düz koşulara başlaması sevinç yaratmıştı. Ancak Uruguaylı kalecinin tedavisinin sürdüğü ve hazır duruma gelmesinin mart ayının başını bulacagı ifade ediliyor.

                AJAX'TA SKANDALLAR DEVAM EDİYOR
                Sportif direktör Marc Overmars'ın kadın personele uygunsuz mesajlar göndermesiyle çalkalanan Ajax, yeni bir skandalla sarsıldı. Hollanda ekibi bir akademi oyuncusunun tecavüzle suçlanmasıyla gündem oldu. İddiaların odağındaki oyuncu, rezerv takımda oynayan Donny Warmerdam. Bilindiği gibi Marc Overmars skandal mesajları sonrası istifa etmişti.

                ALTAY RİZE'Yİ KONUK EDİYOR
                Süper Lig'in 25. haftası bugün start alıyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altay ile Çaykur Rizespor Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 20.00'de başlayacak maçı Fırat Aydınus yönetecek.

                MUSLERA MART BAŞINDA
                Takımdan ayrı düz koşulara başlayan Uruguaylı kalecinin forma giyecek duruma gelmesinin 1 ayı geçeceği ifade ediliyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Muslera'nın düz koşulara başlaması sevinç yaratmıştı. Ancak Uruguaylı kalecinin tedavisinin sürdüğü ve hazır duruma gelmesinin mart ayının başını bulacagı ifade ediliyor.

                KOUASSİ'YE TAM NOT!
                Trabzonspor'un yeni transferi Kouassi, Denizlispor ile oynanan maçtaki performansı ile büyük beğeni topladı. En son Ağustos ayında 90 dakika sahada kalan yıldız oyuncunun performansı ilerisi için umut verdi.

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