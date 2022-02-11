Ligde fırtınalar estiren Trabzonspor'un hedefi çifte kupa

Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u eleyen Trabzonspor, sezonu çifte kupa ile tamamlamak istiyor... Bordo-Mavililer hedefine ulaşmak için hafta sonunda sahasında konuk edeceği Konyaspor'u da mağlup etmeyi planlıyor. Denizlispor maçının ardından oyuncularına kısa bir konuşma yapan Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Biz kazanıyoruz ve kazanmak için gerçekten mücadele ediyoruz. Bu çok değerli. Şu an hedefimiz Konyaspor maçı... Bizim için normal bir lig maçı... Bu maçtan galibiyetle ayrılmak için gerekeni yapacağız... Ama her zamanki gibi sakin kalacağız. Her zamanki futbolumuzu oynayacağız" diye konuştu. Karadeniz Fırtınası, şehrin plaka kodu da olan 61 gündür yenilmiyor.
GALATASARAY GELECEKTE BENİM İÇİN SEÇENEK
Pena, "Barcelona'nın as kalecisi Ter Stegen. Galatasaray benim için gelecekte bir seçenek. Ancak Barcelona'ya dönersem de mutlu olacağım" dedi
Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena kulüpteki geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunu. İşte İspanyol kalecinin açıklamaları: "Torrent'in kaleci ihtiyacı olduğunu söylediler. Antrenörümüz Richard bana ulaştı. Domenec hocanın teklifinden mutlu oldum. Galatasaray'a alıştım diyebilirim. Galatasaray da Barcelona gibi büyük bir takım. Şu anda Barcelona'nın as kalecisi Marc- Andre Ter Stegen, bunu biliyorum. Galatasaray benim için gelecekte de bir seçenek. Ancak Barcelona'ya dönersem de mutlu olacağım."
MESUT ÖZİL SAHAYA İNDİ
Türkiye Kupası'na veda ederek büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe, ligde cumartesi günü oynayacağı Giresun maçının hazırlıklarına dün de devam etti. İsmail Kartal yönetimindeki idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Sakatlığı bulunan futbolculardan Mesut Özil saha çalışmalarına başladı.