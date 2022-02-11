Ligde fırtınalar estiren Trabzonspor'un hedefi çifte kupa





ANADOLU EFES'E SON SANİYE ŞOKU

Lacivert-Beyazlılar uzatmaya giden maçta deplasmanda Olympiakos'a son saniye üçlüğü ile yenildi. Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 26. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a son saniye 3'lüğüyle 87-85 yenildi.Kovid- 19 vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 24. karşılaşmada 12. mağlubiyetini yaşadı. Lacivert-Beyazlılar'ın aynı zamanda ligdeki 2 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Temsilcimizde Pleiss 14, Beaubois 13, Micic 12 ve Larkin 11 sayıyla oynasa da yenilgiyi önleyemedi. Maçın normal süresi ise 75-75 sona erdi.



KUPADA KURA HEYECANI ASPOR'DA MUSLERA MART BAŞINDA

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri bugün A Spor ekranlarında belli olacak. Takımdan ayrı düz koşulara başlayan Uruguaylı kalecinin forma giyecek duruma gelmesinin 1 ayı geçeceği ifade ediliyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Muslera'nın düz koşulara başlaması sevinç yaratmıştı. Ancak Uruguaylı kalecinin tedavisinin sürdüğü ve hazır duruma gelmesinin mart ayının başını bulacagı ifade ediliyor.



AJAX'TA SKANDALLAR DEVAM EDİYOR

Sportif direktör Marc Overmars'ın kadın personele uygunsuz mesajlar göndermesiyle çalkalanan Ajax, yeni bir skandalla sarsıldı. Hollanda ekibi bir akademi oyuncusunun tecavüzle suçlanmasıyla gündem oldu. İddiaların odağındaki oyuncu, rezerv takımda oynayan Donny Warmerdam. Bilindiği gibi Marc Overmars skandal mesajları sonrası istifa etmişti.



ALTAY RİZE'Yİ KONUK EDİYOR

Süper Lig'in 25. haftası bugün start alıyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altay ile Çaykur Rizespor Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 20.00'de başlayacak maçı Fırat Aydınus yönetecek.



MUSLERA MART BAŞINDA

Takımdan ayrı düz koşulara başlayan Uruguaylı kalecinin forma giyecek duruma gelmesinin 1 ayı geçeceği ifade ediliyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Muslera'nın düz koşulara başlaması sevinç yaratmıştı. Ancak Uruguaylı kalecinin tedavisinin sürdüğü ve hazır duruma gelmesinin mart ayının başını bulacagı ifade ediliyor.



KOUASSİ'YE TAM NOT!

Trabzonspor'un yeni transferi Kouassi, Denizlispor ile oynanan maçtaki performansı ile büyük beğeni topladı. En son Ağustos ayında 90 dakika sahada kalan yıldız oyuncunun performansı ilerisi için umut verdi.

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