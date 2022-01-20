Fenerbahçe geriye düştüğü maçta Altay'ı devirdi! İrfan Can bir gol ve bir asistle maça damgasını vurdu

- Spor
- 20.01.2022 Gazete
F.BAHÇE 3. GOLE YAKLAŞTI
76'da İrfan Can kaleciyle karşı karşıya kaldı. Lis'i de geçen Kahveci'nin açısı daraldı. İçerideki Serdar Dursun'u düşünen milli futbolcunun pasını Thaciano engelledi. F.Bahçe maçı 2-1 kazandı.
İSMAİL KARTAL'DAN MESUT'A KESİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Altay karşısıda takımın yıldız ismi Mesut Özil'i kulübeye çekti. Onun yerine Pelkas'a 11'de şans verdi. Mesut'un dışında dün Miha Zajc ve Diego Rossi de kulübeye çekildi.
BİRLİK OLMAMIZ ŞART!
F.Bahçe'nin hocası İsmail Kartal, "Taraftarın desteğiyle geriye düşmemize rağmen kazandık... Birlik olursak daha çok ve daha büyük maçlar kazanacağız" dedi... Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadılar. Buraya geldiler. Geriye düşmemize rağmen oyuncularıma destek verdiler. Onların desteğiyle geriye düşmemize rağmen kazandık" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ben zaten Fenerbahçe'nin evladıyım. Benden çok oyuncularımı sevmelerini istedim. Birlik olursak daha çok ve daha büyük maçlar kazanacağız" ifadelerini kullandı.
ATTİLA SZALAİ SİVAS'A KARŞI YOK
Macar stoper, Altay'a karşı gördüğü sarı kartla Sivas maçı öncesi cezalı duruma düştü. F.Bahçe'de Attila Szalai cezalı duruma düştü. Pinares'e faul yapan yıldız oyuncu sarı kart gördü ve Sivasspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.Macar savunmacı, rahatsızlığı nedeniyle Antalyaspor deplasmanında da forma giyememişti. 23 yaşındaki yıldız, Antalya ve G.Saray maçı sonrası Sivas maçını da kaçıracak.
KADIKÖY'DE SİFTAH YAPTI
F.Bahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, bu sezon Kadıköy'de ilk kez gol sevinci yaşadı. Yıldız oyuncu Süper Lig'de ikinci kez fileleri havalandırdı. F.Bahçeli oyuncunun performansı taraftarı da mutlu etti.İrfan Can Kahveci bu sezon 17 maçta görev aldı... Yıldız oyuncu 2 gol atarken 5 de asiste imza attı. F.Bahçe'nin yıldızı İrfan Can, Süper Lig'de 2 gol, 1 asistle mücadele ediyor.
FENERBAHÇE'NİN PENALTI İSYANI
Fenerbahçe Altay maçının 44. dakikasında penaltı bekledi. Sarı- Lacivertliler'in Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas, iki Altaylı futbolcuyu geçtikten sonra yerde kaldı. Sarı-Lacivertli futbolcular ve tribünler bu pozisyonda penaltı bekledi ve tepki gösterdi. Hakem Hüseyin Göçek VAR'ı bekledi. Sonrasında 'Devam' kararı çıktı.