Fenerbahçe geriye düştüğü maçta Altay'ı devirdi! İrfan Can bir gol ve bir asistle maça damgasını vurdu

KADIKÖY'DE SİFTAH YAPTI

F.Bahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, bu sezon Kadıköy'de ilk kez gol sevinci yaşadı. Yıldız oyuncu Süper Lig'de ikinci kez fileleri havalandırdı. F.Bahçeli oyuncunun performansı taraftarı da mutlu etti.İrfan Can Kahveci bu sezon 17 maçta görev aldı... Yıldız oyuncu 2 gol atarken 5 de asiste imza attı. F.Bahçe'nin yıldızı İrfan Can, Süper Lig'de 2 gol, 1 asistle mücadele ediyor.