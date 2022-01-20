Fenerbahçe geriye düştüğü maçta Altay'ı devirdi! İrfan Can bir gol ve bir asistle maça damgasını vurdu





BİRLİK OLMAMIZ ŞART!

F.Bahçe'nin hocası İsmail Kartal, "Taraftarın desteğiyle geriye düşmemize rağmen kazandık... Birlik olursak daha çok ve daha büyük maçlar kazanacağız" dedi... Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadılar. Buraya geldiler. Geriye düşmemize rağmen oyuncularıma destek verdiler. Onların desteğiyle geriye düşmemize rağmen kazandık" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ben zaten Fenerbahçe'nin evladıyım. Benden çok oyuncularımı sevmelerini istedim. Birlik olursak daha çok ve daha büyük maçlar kazanacağız" ifadelerini kullandı.