Lidere 4 müjdeli haber! Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Vitor Hugo ve Trondsen takımla birlikte çalışmalara başladı

Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'a 4 müjdeli haber birden geldi. Önceki gün yapılan antrenmana katılmayan Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Vitor Hugo ve Trondsen takımla birlikte çalışmalara başladı. 4 futbolcunun da sakatlıklarının tam olarak geçtiği ve hafta sonu oynanacak olan maçta teknik direktör Abdullah Avcı'dan forma beklediği öğrenildi.
BİR GÜN GERİ DÖNECEK
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yollar ayrılırken, Asbaşkan Emre Kocadağ'dan flaş açıklamalar geldi. Kocadağ, "Hocamıza elimizden gelen desteği verdik ama bugün hocamız, Beşiktaş camiasına daha fazla zarar vermek istemediğini söyledi. Biz de bunu uygun gördük. Sergen Yalçın hocamız için Beşiktaş'ın kapısı asla kapanmamıştır. İyi bir şekilde yollarımızı ayırdık, bazen böyle süreçler olabiliyor. Bundan sonra takımı ayağa kaldırmak için çalışacağız" açıklamasına yaptı. Kocadağ şu ifadeleri kullandı: Hocamızla bu takımdan hiçbir şey olmaz dendiği bir dönemde iki kupa kazandık. Bugün istediğimiz yerde değiliz. Maddi konuluk bir durum yok. Tazminat maddesi zaten yoktu. Derbi öncesine yeni hocayı yetiştirmeye çalışırız.
KAYSERİ MAÇINDA GÖREV KARAVELİ'NIN
Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre siyah-beyazlıların hafta sonu Kayserispor ile oynayacağı maça teknik adam olarak altyapı antrenörü Önder Karaveli çıkacak. Kulüpten resmi bir açıklama yapılmazken kesin kararın bugün verileceği öğrenildi.