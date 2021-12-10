Lidere 4 müjdeli haber! Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Vitor Hugo ve Trondsen takımla birlikte çalışmalara başladı





BİR GÜN GERİ DÖNECEK

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yollar ayrılırken, Asbaşkan Emre Kocadağ'dan flaş açıklamalar geldi. Kocadağ, "Hocamıza elimizden gelen desteği verdik ama bugün hocamız, Beşiktaş camiasına daha fazla zarar vermek istemediğini söyledi. Biz de bunu uygun gördük. Sergen Yalçın hocamız için Beşiktaş'ın kapısı asla kapanmamıştır. İyi bir şekilde yollarımızı ayırdık, bazen böyle süreçler olabiliyor. Bundan sonra takımı ayağa kaldırmak için çalışacağız" açıklamasına yaptı. Kocadağ şu ifadeleri kullandı: Hocamızla bu takımdan hiçbir şey olmaz dendiği bir dönemde iki kupa kazandık. Bugün istediğimiz yerde değiliz. Maddi konuluk bir durum yok. Tazminat maddesi zaten yoktu. Derbi öncesine yeni hocayı yetiştirmeye çalışırız.