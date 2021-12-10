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    Lidere 4 müjdeli haber! Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Vitor Hugo ve Trondsen takımla birlikte çalışmalara başladı

    Süper Lig'in namağlup lideri Trabzonspor'u sevindiren 4 müjde geldi. Antalyaspor hazırlıklarını sürdüren Karadeniz Fırtınası'nda Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Vitor Hugo ve Trondsen dün takımla birlikte çalışmalara katıldı. İşte sizler için derlediğimiz 10 Aralık tarihli yurttan ve dünyadan spor gündemi...

    Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'a 4 müjdeli haber birden geldi. Önceki gün yapılan antrenmana katılmayan Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Vitor Hugo ve Trondsen takımla birlikte çalışmalara başladı. 4 futbolcunun da sakatlıklarının tam olarak geçtiği ve hafta sonu oynanacak olan maçta teknik direktör Abdullah Avcı'dan forma beklediği öğrenildi.



    BİR GÜN GERİ DÖNECEK
    Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yollar ayrılırken, Asbaşkan Emre Kocadağ'dan flaş açıklamalar geldi. Kocadağ, "Hocamıza elimizden gelen desteği verdik ama bugün hocamız, Beşiktaş camiasına daha fazla zarar vermek istemediğini söyledi. Biz de bunu uygun gördük. Sergen Yalçın hocamız için Beşiktaş'ın kapısı asla kapanmamıştır. İyi bir şekilde yollarımızı ayırdık, bazen böyle süreçler olabiliyor. Bundan sonra takımı ayağa kaldırmak için çalışacağız" açıklamasına yaptı. Kocadağ şu ifadeleri kullandı: Hocamızla bu takımdan hiçbir şey olmaz dendiği bir dönemde iki kupa kazandık. Bugün istediğimiz yerde değiliz. Maddi konuluk bir durum yok. Tazminat maddesi zaten yoktu. Derbi öncesine yeni hocayı yetiştirmeye çalışırız.



    KAYSERİ MAÇINDA GÖREV KARAVELİ'NIN
    Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre siyah-beyazlıların hafta sonu Kayserispor ile oynayacağı maça teknik adam olarak altyapı antrenörü Önder Karaveli çıkacak. Kulüpten resmi bir açıklama yapılmazken kesin kararın bugün verileceği öğrenildi.



        ÜMRANİYE'DE SERGEN'SİZ MESAİ
        Beşiktaş, pazar günü Vodafone Park'ta oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Murat Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenman yarı sahada yapılan taktik çift kale maçla sona erdi. Beşiktaş bu maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile devam ettirecek.



        N'SAKALA'DAN VEFA ÖRNEĞİ
        Beşiktaş'ta kadro dışı olan N'Sakala, Sergen Yalçın için bir veda mesajı yayınladı. N'Sakala "Her şey için teşekkürler hocam. Mutluluklar hep senin olsun" ifadesini kullandı. Rachid Ghezzal de "Geçen sezon kazanılar 2 kupa inanılmazdı. Hem iyi günde hem de kötü günde sizinle çalışmak benim için büyük bir onurdu. Canı gönülden başarılar diliyorum" şeklinde mesaj attı.



        ANTALYA-TRABZON MAÇINI ZORBAY KÜÇÜK YÖNETECEK
        Süper Lig'de16. haftanın hakemleri açıklandı. Lider Trabzonspor'un yarın Antalya ile deplasmanda oynayacağı maçı Zorbay Küçük yönetecek. Beşiktaş- Kayseri maçında Ali Şansalan, Sivas-Galatasaray maçında Ümit Öztürk, Gaziantep-Fenerbahçe maçında Atilla Karaoğlan görev yapacak.


            BÜYÜK HEYECANA GERİ SAYIM
            Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nun programı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların heyecanı 28, 29 ve 30 Aralık'ta yaşanacak. Kupaya bu turda katılacak olan son şampiyon Beşiktaş 30 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de Altay'ı konuk edecek. Galatasaray evinde Denizlispor'u 28 Aralık Salı ağırlayacak. Trabzonspor aynı gün saat 18.30'da Boluspor'la karşılaşacak. Fenerbahçe ise 29 Aralık Çarşamba saat 21.00'de Afyonspor'un önüne çıkacak. Kupanın büyük heyecan yine canlı yayınlarla A Spor'da olacak.



            KADINLAR LİGİ'NDE KURA ÇEKİLDİ
            TURKCELL Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu fikstürü belirlendi. Toplam 24 takım ile ilk kez düzenlenecek Süper Lig'de normal sezon müsabakaları 12'şer takımdan oluşan 2 grup halinde çift devreli lig usulüne göre 22 haftada oynanacak. Normal sezon maçları sonrası play-off ve play-out karşılaşmaları ile sezon tamamlanacak. A Grubu'nun ilk hafta maçında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşılaşacak.



            FENERBAHÇE KAZANDI ANADOLU EFES YENİLDİ
            Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. hafta maçında deplasmanda Rusya'nın Zenit ekibini 86-80 yendi.Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko ligdeki üst üste 2., toplamda ise 5. galibiyetini elde etti. Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'e 83-71'lik skorla mağlup oldu.



                HOCA DEĞİŞTİREN TAKIM SAYISI 10 OLDU
                Süper Lig'de Beşiktaş'ın teknik direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayırmasıyla 2021-2022 sezonunda 15 haftanın ardından teknik heyetlerinde değişikliğe giden takım sayısı 10'a çıktı. İlk teknik direktör değişikliğinin ilk haftanın ardından Şenol Can'la yollarını ayıran Kasımpaşa'da yaşandığı ligde, Can'ın yerine gelen Cihat Arslan da 10. haftadan sonra görevini Hakan Kutlu'ya bırakmıştı.



                KARAGÜMRÜKLÜ BENATİA KARİYERİNİ NOKTALADI
                Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'ün Faslı savunma oyuncusu Medhi Benatia, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbolu bıraktı. Açıklamada "Bir buçuk sene daha kontratı olmasına rağmen hiç bir talepte bulunmadan ciddi bir ekonomik gelirden vazgeçerek kontratını fesih etmiştir. Futbolda bu tarz insanlıların çoğalmasını diler kendisine teşekkür ederiz" denildi.



                ALTAY'IN KONUĞU HATAYSPOR
                Süper Lig'de 16. haftanın perdesi bu akşam açılacak. Altay yeni evi Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk maçında Hatayspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan maçta Mete Kalkavan düdük çalacak.



                    ALPEREN'DEN 6 SAYI
                    NBA'de Brooklyn Nets'i 114-104 yenen Houston Rockets, galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Rockets'ta Gordon 21 sayıyla yıldızlaştı. Alperen Şengün ise 6 sayı, 2 ribauntluk katkı yaptı.

                    SÖRLOTH GOL ATTI SOCIEDAD TUR ATLADI
                    Avrupa Ligi B Grubu'nda Sociedad, PSV'yi 3-0 yenip 2. olarak tur atladı. Sociedad'ın 3. golünü eski Trabzonsporlu Sörloth attı. Avrupa Ligi'ndeki diğer sonuçlar: S.Graz- Monaco: 1-1, Lyon-Rangers: 1-1, S.Prag-Brondby: 2-0, Napoli-Leicester: 3-2, L.Varşova-S.Moskova: 0-1, Braga-Kızılyıldız: 1-1,

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                    Haberler Spor Lidere 4 müjdeli haber! Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Vitor Hugo ve Trondsen takımla birlikte çalışmalara başladı
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