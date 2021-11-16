Henüz 15 yaşında olan Enes Sali Romanya formasıyla sahaya çıktı

Bu sezon transferde Rumen pazarına yönelen Galatasaray'ın gözdelerinden Enes Sali futbol tarihine geçti. Gheorghe Hagi'nin sahibi olduğu Farul Constanta formasını giyen genç yıldız henüz 15 yaş ve 264 günlük olmasına rağmen Dünya Kupası elemelerinde Romanya'nın Lüksemburg ile oynadığı maçta görev yaptı.

Romanya'nın 2-0 kazandığı karşılaşmanın 82. dakikasında oyuna dahil olan genç yıldız, A milli takımlar düzeyinde en genç yaşta forma giyen futbolcu unvanını eline geçirdi. Hakkında Türk Milli Takımı'nı tercih edeceğine dair iddialar ortaya atılan Enes Sali için Romanya Futbol Federasyonu'nun önlem amaçlı olarak böyle bir karar aldığı belirtiliyor. Galatasaray' scout ekibinin takibinde olan yıldız futbolcu için sezon sonunda resmi teklif yapması bekleniyor.