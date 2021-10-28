Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 2 kupayı aldık üçüncüyü de alacağız





ANADOLU OLMADAN BAŞARAMAYIZ TRABZONSPOR

Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türk futbolunun sorunlarını dile getirdi. Ağaoğlu, "Eğer futbolda gerçek bir rekabet istiyorsak, futbol endüstrisinin kalkınmasını istiyorsak futbolumuzu Avrupa'da farklı bir noktaya taşımak istiyorsak bizim öncelikle gözümüzü Anadolu kulüplerine çevirmemiz lazım. naklen yayın geliri Süper Lig kulüpleri için bütçelerini denkleştirmede ve giderlerini karşılamada çok önemli bir faktör. Yapılan indirimler bizi çok olumluz etkiledi" diye konuştu.







YENİ BAŞKAN GÜNDOĞDU

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Ferhat Gündoğdu getirildi. Yeni MHK'da Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu, Serdar Çakıroğlu'nun yer aldığı açıklandı. Aslen doktor olan Ferhat Gündoğdu bir önceki Merkez Hakem Kurulu'na Metin Tokat'ın istifasının ardından kurul üyesi olarak atanmıştı.