Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 2 kupayı aldık üçüncüyü de alacağız

Fotomaç gazetesinin "Süper Lig'in En İyileri" ödül töreninde yılın başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi iddialı açıklamalar yaptı. Çebi, "Geçtiğimiz sezon başında medyanın 'Beşiktaş 4'üncü, 5'inci olur söylemleri takımı ateşledi. İki kupa aldık, üçüncüyü de alacağız inşallah" diye konuştu.
EMEK VERMEDEN BAŞARILMAZ
Çebi sözlerini şöyle sürdürdü: "Başarılı sonuçlar alacağımızın söylenmesini kabul etmiyorum. Emek vereceğiz. Geçen sezon pandemi ve ekonomik zorluklara rağmen başarılı olduk."
AŞINIZI OLUN KARDEŞLERİM
"Her şey bir ekip işidir. İnşallah yine şampiyonluğu kovalayacağız. Sonuçlanmadan erken konuşmayı da doğru bulmadığımı söylemek istiyorum. Ayrıca herkese 'aşı olun kardeşim' diyorum."
SİSTEMİ AÇIK HALE GETİRELİM
"Kulüpler Birliğinin hemfikir olduğu bir konu var, ne Ali ne Veli diyoruz, sistemde hata var, sistemi açık hale getirelim. Değerlendirmeler herkesin gözü önünde olsun. Şeffaflık olsun."