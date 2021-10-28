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    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 2 kupayı aldık üçüncüyü de alacağız

    Yılın en başarılı başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, “Geçen sezon iki kupa aldık , üçüncüyü de alacağız inşallah” diye konuştu. Çebi, "Bu yıl da şampiyonluğu kovalayacağız. Sonuçlanmadan erken konuşmayı da doğru bulmuyorum" dedi.

    2 kupayı aldık üçüncüyü de alacağız

    Fotomaç gazetesinin "Süper Lig'in En İyileri" ödül töreninde yılın başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi iddialı açıklamalar yaptı. Çebi, "Geçtiğimiz sezon başında medyanın 'Beşiktaş 4'üncü, 5'inci olur söylemleri takımı ateşledi. İki kupa aldık, üçüncüyü de alacağız inşallah" diye konuştu.

    EMEK VERMEDEN BAŞARILMAZ
    Çebi sözlerini şöyle sürdürdü: "Başarılı sonuçlar alacağımızın söylenmesini kabul etmiyorum. Emek vereceğiz. Geçen sezon pandemi ve ekonomik zorluklara rağmen başarılı olduk."



    AŞINIZI OLUN KARDEŞLERİM
    "Her şey bir ekip işidir. İnşallah yine şampiyonluğu kovalayacağız. Sonuçlanmadan erken konuşmayı da doğru bulmadığımı söylemek istiyorum. Ayrıca herkese 'aşı olun kardeşim' diyorum."



    SİSTEMİ AÇIK HALE GETİRELİM
    "Kulüpler Birliğinin hemfikir olduğu bir konu var, ne Ali ne Veli diyoruz, sistemde hata var, sistemi açık hale getirelim. Değerlendirmeler herkesin gözü önünde olsun. Şeffaflık olsun."



        ANADOLU OLMADAN BAŞARAMAYIZ TRABZONSPOR
        Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türk futbolunun sorunlarını dile getirdi. Ağaoğlu, "Eğer futbolda gerçek bir rekabet istiyorsak, futbol endüstrisinin kalkınmasını istiyorsak futbolumuzu Avrupa'da farklı bir noktaya taşımak istiyorsak bizim öncelikle gözümüzü Anadolu kulüplerine çevirmemiz lazım. naklen yayın geliri Süper Lig kulüpleri için bütçelerini denkleştirmede ve giderlerini karşılamada çok önemli bir faktör. Yapılan indirimler bizi çok olumluz etkiledi" diye konuştu.



        YENİ BAŞKAN GÜNDOĞDU
        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Ferhat Gündoğdu getirildi. Yeni MHK'da Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu, Serdar Çakıroğlu'nun yer aldığı açıklandı. Aslen doktor olan Ferhat Gündoğdu bir önceki Merkez Hakem Kurulu'na Metin Tokat'ın istifasının ardından kurul üyesi olarak atanmıştı.

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        Haberler Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 2 kupayı aldık üçüncüyü de alacağız
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